AP: украинских чиновников поймали на краже миллионов долларов при закупке снарядов

Сотрудников украинской оружейной компании обвинили в сговоре с представителями Министерства обороны. По данным следствия, они собирались присвоить почти $40 млн, которые должны были пойти на закупку миномётных снарядов, передаёт Associated Press.

Сотрудники украинской оружейной компании участвовали в сговоре с представителями Министерства обороны. Они планировали присвоить почти $40 млн, предназначенных для закупки 100 тыс. миномётных снарядов, сообщает Associated Press со ссылкой на СБУ.

По уголовному делу проходят пять человек, один из которых был задержан при попытке сбежать из страны. Если их вина будет доказана, то фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы, обращает внимание агентство.

В статье поясняется, что расследование началось ещё в августе 2022 года, когда чиновники подписали контракт на поставку снарядов с фирмой «Львовский арсенал». После получения оплаты сотрудники компании должны были перевести средства зарегистрированному за границей предприятию, которое затем доставило бы боеприпасы на Украину.

Но товар так и не был доставлен. Вместо этого деньги поступили на различные счета на Украине и Балканах. Впрочем, эти средства уже удалось арестовать, и они будут возвращены в оборонный бюджет, уверяют следователи.

Всё это разбирательство проходит на фоне попыток Киева ускорить вступление в ЕС и НАТО. Представители обоих блоков требуют от Украины широкомасштабных реформ по борьбе с коррупцией, прежде чем она сможет к ним присоединиться, поясняет Associated Press.