Нынешние времена — самые опасные и нестабильные за все годы после холодной войны, пишет публицист Макс Хейстингс в своей статье для The Times. При этом, по его словам, Вооружённые силы Великобритании не пугают её врагов и не впечатляют друзей. Им необходимо перевооружение и восполнение сил, ведь 20% вооружений и техники ушло Киеву.

«Мы живём в самые опасные годы со времён окончания холодной войны, такие нестабильные», — пишет в своей статье для The Times публицист Макс Хейстингс. Он отмечает, что британские власти постоянно говорят, что заботятся о безопасности страны, но на самом деле привели к тому, что Вооружённые силы Великобритании не пугают её врагов и не впечатляют друзей. По словам автора статьи, Россия, Китай и Иран представляют более серьёзную угрозу для благополучия Великобритании, чем любые иностранные державы на протяжении многих десятилетий.

После падения Берлинской стены политики на Западе верили, что, несмотря на разницу в системах между Россией, Китаем и Западом, весь мир постепенно присоединится к демократии и свободному рынку. «Даже 34 года назад многие страны не разделяли этот утопический взгляд на будущее, единоличным арбитром которого должны были стать США», — пишет автор статьи.

«Свободные демократии должны теперь понять, что они имеют дело с явлением, которое они считали исторически устаревшим: государствами-соперниками, которые видят в них идеологических врагов», — приводит автор слова американского политолога Констанци Штельценмюллер. Публицист согласен с российским президентом, что Украина стала фронтом войны России против Запада, потому что НАТО поставило там на кон свой имидж.

Причём автор статьи отмечает успехи российских войск, особенно в области радиоэлектронной борьбы и производства боеприпасов. И Россия выпускает не только больше снарядов, но и производит их дешевле: российский 152-мм снаряд стоит около $600, а западные 155-мм снаряды — в десять раз дороже.

«У украинцев был мрачный год. Их контрнаступление провалилось», — пишет журналист. Украинцы двадцати с небольшим лет стараются бежать из страны, чтобы избежать мобилизации. На фронте солдаты отказываются выполнять приказы и даже устраивают мятежи. Если конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, к концу февраля у украинцев закончатся артиллерийские снаряды. «Украинское руководство не знает, что делать дальше. У него нет внятной стратегии до тех пор, пока не поступят новые поставки оружия», — пишет автор статьи.

«Большинство стран НАТО по-прежнему дают Украине много обещаний, но всё меньше — оружия», — утверждает публицист. Он отмечает, что на самом деле правительства большинства западноевропейских стран стремятся к прекращению войны практически на любых условиях. Они устали от её стоимости и хотят заняться внутренними проблемами. «Они считают конфронтацию с Путиным удручающей и бесплодной», — пишет автор статьи, отмечая, что и терпение Запада иссякает, и моральный дух украинцев слаб, ведь уже вторую зиму они проводят без тепла и стёкол в окнах.

Впрочем, и западные офицеры жалуются на украинцев, что их трудно обучать: руководство их командиров зачастую оставляет желать лучшего. Но и украинцы выражают раздражение американскими инструкторами, которые стараются подтолкнуть их к использованию американской тактики в их совершенно иной среде.

В итоге автор статьи делает вывод: Великобритании нужно перевооружаться во всех областях, чтобы противостоять постоянно растущему спектру угроз, к которым даже США недостаточно готовы. Но стоимость замены британских средств ядерного сдерживания Trident растёт намного быстрее инфляции, сильно съедая оборонный бюджет. Британские авианосцы стали уязвимы в эпоху гиперзвуковых ракет. Военно-морской флот катастрофически недоукомплектован. Автор статьи видит причину, в частности, в том, что зарплата гражданского инженера может быть в шесть-семь раз выше, чем военного.

Британская армия отправила на Украину около 20% своих вооружений и техники, а министерство финансов отказывается санкционировать замену большей части этой техники, и восполнить запасы пока не спешат. Хотя ВВС Великобритании располагают 169 боевыми самолётами, значительная часть из них выведена из строя или списана.

«Политика Путина — не только в отношении Украины, но и в отношении всего мира — основана на убеждении, что Запад находится в упадке, что мы слишком слабовольны», — пишет автор статьи. И по его словам, без американцев члены НАТО оказались бы в отчаянном положении, ведь они уже участвуют в украинском конфликте — пусть не официально, но фактически.