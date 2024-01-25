Два года уроков ведения боевых действий превратили российскую армию в гораздо более опытную силу, пишет Breaking Defense со ссылкой на неназванного высокопоставленного британского военного чиновника. Последний также отметил, что летнее контрнаступление Киева столкнулось с проблемами из-за нововведений в операциях российской армии.
Сокращение времени реагирования на разведывательные удары, создание 1000-километрового фронта, усыпанного минными полями и противотанковыми сооружениями, а также два года уроков ведения боевых действий превратили российскую армию в гораздо более опытную силу, пишет Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного британского военного чиновника.
Выступая на условиях анонимности на конференции IQPC International Armored Vehicles в Лондоне, этот чиновник подчеркнул, что новые изменения в операциях российской армии сделали контрнаступление Киева «трудновыполнимым».
Чиновник пояснил, что, несмотря на использование Россией менее изощрённых тактик, таких как установка мин друг на друга для поражения машин разминирования, её оборонительные линии «хорошо построены, хорошо защищены и хорошо скрыты».
Он также признал, что у российских войск улучшилось время реагирования на разведывательные удары.
«Мы считаем, что у них (российской армии. — ИноТВ) время реагирования на данный момент составляет от трёх до шести минут, и со временем оно становится всё лучше», — сообщил британский чиновник.
Прогресс России вынудил Украину прибегать к тактикам, методам и процедурам, больше соответствующим эпохе Второй мировой войны, в результате чего украинской армии приходится полагаться на танки, которые «преимущественно» берут на себя огневую поддержку для защиты спешенной пехоты, говорится в статье.
Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных военно-транспортным самолётом Ил-76, который был сбит в Белгородской области, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова выразила мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву было бы проще сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Australian Open.
Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова считает, что у российского теннисиста Даниила Медведева больше шансов на выход в финал Australian Open, чем у его соперника — немца Александра Зверева.
Первоначальные результаты следственных действий на месте крушения российского Ил-76 в Белгородской области говорят о том, что борт был атакован зенитной ракетой с территории Украины, заявил Следственный комитет России.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов на встрече с делегацией движения «Ансар Аллах» осудил удары США и Великобритании по Йемену.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев потребовал от международных организаций осудить Украину за сбитый под Белгородом самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных.
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года между россиянином Даниилом Медведевым и немецким теннисистом Александром Зверевым.
Лидер движения «Ансар Алла», члены которого известны как хуситы, Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с октября 2023 года объединение запустило более 250 БПЛА и баллистических ракет по связанным с Израилем или направлявшимся в его порты судам, а также по ряду других объектов.
Нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, заявил президент России Владимир Путин. Он призвал дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации.