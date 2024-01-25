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Breaking Defense: два года конфликта превратили российскую армию в гораздо более опытную силу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Два года уроков ведения боевых действий превратили российскую армию в гораздо более опытную силу, пишет Breaking Defense со ссылкой на неназванного высокопоставленного британского военного чиновника. Последний также отметил, что летнее контрнаступление Киева столкнулось с проблемами из-за нововведений в операциях российской армии.
Breaking Defense: два года конфликта превратили российскую армию в гораздо более опытную силу
AP
Сокращение времени реагирования на разведывательные удары, создание 1000-километрового фронта, усыпанного минными полями и противотанковыми сооружениями, а также два года уроков ведения боевых действий превратили российскую армию в гораздо более опытную силу, пишет Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного британского военного чиновника.

Выступая на условиях анонимности на конференции IQPC International Armored Vehicles в Лондоне, этот чиновник подчеркнул, что новые изменения в операциях российской армии сделали контрнаступление Киева «трудновыполнимым».

Чиновник пояснил, что, несмотря на использование Россией менее изощрённых тактик, таких как установка мин друг на друга для поражения машин разминирования, её оборонительные линии «хорошо построены, хорошо защищены и хорошо скрыты».

Он также признал, что у российских войск улучшилось время реагирования на разведывательные удары.

«Мы считаем, что у них (российской армии. — ИноТВ) время реагирования на данный момент составляет от трёх до шести минут, и со временем оно становится всё лучше», — сообщил британский чиновник.

Прогресс России вынудил Украину прибегать к тактикам, методам и процедурам, больше соответствующим эпохе Второй мировой войны, в результате чего украинской армии приходится полагаться на танки, которые «преимущественно» берут на себя огневую поддержку для защиты спешенной пехоты, говорится в статье.
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источник
Breaking Defense США Северная Америка
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