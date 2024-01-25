Breaking Defense: два года конфликта превратили российскую армию в гораздо более опытную силу

20:20 Капера: «Аль-Иттихад» рассматривает Кассьерру в качестве замены Бензема Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в «Аль-Иттихад».

20:18 Более четверти россиян никогда не работали по профессии Согласно новому исследованию, 49% россиян работают по профессии, которой обучались в колледже или университете.

20:13 Амурский ГПЗ отправил потребителям 470 тонн гелия за пять месяцев Амурский ГПЗ, входящий в состав «Газпрома», отправил потребителям 470 т гелия за пять месяцев.

20:11 Постпред Лукашевич: Россия будет добиваться от ОБСЕ внятной реакции по Ил-76 Россия намерена добиться внятной реакции от ОБСЕ на сбитый ВСУ под Белгородом самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил российский постпред при организации Александр Лукашевич.

20:10 Саудовская Аравия и Таиланд вышли в плей-офф Кубка Азии Саудовская Аравия и Таиланд сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии.

20:10 Песков назвал деликатной информацией механику процесса обмена с Киевом Вся механика, связанная с процессом обмена с Украиной, — деликатная информация, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

20:08 Песков напомнил, что Россия сообщила Украине о перевозке пленных на Ил-76 Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных военно-транспортным самолётом Ил-76, который был сбит в Белгородской области, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

20:07 Собянин рассказал, как в Москве развивают импортозамещение Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ) более 50 компаний города выпустили импортозамещающую продукцию в 2023 году.

20:05 Постпред Лукашевич: Россия создавала ОБСЕ и будет решать, сохранять её или нет Россия принимала участие в создании ОБСЕ и примет решении о продолжении её работы, заявил российский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич.

20:05 Морозова: в полуфинале Медведеву было бы проще сыграть с Алькарасом, чем со Зверевым Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова выразила мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву было бы проще сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Australian Open.

20:00 Морозова считает, что у Медведева больше шансов на победу в 1/2 финала Australian Open Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова считает, что у российского теннисиста Даниила Медведева больше шансов на выход в финал Australian Open, чем у его соперника — немца Александра Зверева.

19:59 На выставке «Россия» прошёл День открытых дверей МГИМО В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» состоялся День открытых дверей Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

19:57 СК: данные с места падения Ил-76 говорят о попадании ракеты с территории Украины Первоначальные результаты следственных действий на месте крушения российского Ил-76 в Белгородской области говорят о том, что борт был атакован зенитной ракетой с территории Украины, заявил Следственный комитет России.

19:56 Число пострадавших при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке возросло до пяти Пять мирных жителей пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА украинскими военными в Донецке.

19:50 МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов на встрече с делегацией движения «Ансар Аллах» осудил удары США и Великобритании по Йемену.

19:50 Минспорт пока не договорился с КХЛ об изменении лимита на легионеров Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство пока не договорилось с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) об изменении лимита на легионеров.

19:50 Чёрные ящики сбитого Ил-76 направили на расшифровку Чёрные ящики самолёта Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, направлены на расшифровку, сообщил Следственный комитет России.

19:50 Путин присвоил трём полкам и двум бригадам почётные наименования Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почётного наименования «гвардейский» 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам.

19:47 СК возбудил дело о теракте по факту крушения Ил-76 в Белгородской области Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими военными.

19:44 В Калининградской области открылось крупное предприятие по солнечной энергетике Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл в Калининградской области крупнейшее в стране предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.

19:41 Ударившего ножом в живот подростка в Чехове мужчину арестовали Молодого человека, ударившего подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, арестовали до 23 марта.

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19:34 Израильская армия нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам организации «Хезболла» на территории Ливана.

19:33 WP: Байден планирует отправить главу ЦРУ в Европу для переговоров по Израилю Президент США Джо Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ Уильяма Бёрнса на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.

19:33 Оппозиция в Молдавии осудила разрыв соглашений с СНГ властями В оппозиционной Соцпартии Молдавии осудили разрыв соглашений с СНГ.

19:30 Далалоян признался, что хочет отдать дочерей в спортивную гимнастику Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал о воспитании дочерей.

19:25 Далалоян — о продолжении карьеры: началась вторая молодость Российский гимнаст Артур Далалоян высказался о продолжении карьеры.

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19:18 Румыния не примет участия в Евровидении из-за финансовых трудностей Административный совет Румынского телевидения сообщил, что страна не примет участия в Евровидении в этом году.

19:14 NBC: около трети зумеров в США относят себя к представителям ЛГБТ-сообщества Около трети американцев из поколения Z относят себя к представителям ЛГБТ*-сообщества, сообщает NBC со ссылкой на данные Public Religion Research Institute (PRRI).

19:14 Тренера «Униона» отстранили на три матча за удар по лицу футболиста Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица был дисквалифицирован на три матча чемпионата Германии.

19:06 В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.

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18:55 Камельзон заявил, что считает Зверева российским теннисистом Заслуженный тренер России Владимир Камельзон признался, что считает теннисиста Александра Зверева, выступающего за Германию, российским спортсменом.

18:50 Камельзон назвал грядущий матч Медведева и Зверева битвой характеров Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года между россиянином Даниилом Медведевым и немецким теннисистом Александром Зверевым.

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18:38 Экс-игрок сборной Нидерландов выступил против перехода Угальде в «Спартак» Бывший игрок сборной Нидерландов Рене ван дер Гийп высказался о возможном переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

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18:35 В ГУР Украины заявили, что Киев готов продолжить обмен пленными с Россией Украина готова продолжить обмен пленными с Россией и заинтересована в этом, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада».

18:32 Путин призвал поддержать Калининград в условиях нарушения логистических цепочек Нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, заявил президент России Владимир Путин. Он призвал дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации.

18:29 В США подтвердили скорые переговоры об изменении сотрудничества с Ираком Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американская сторона вскоре начнёт переговоры с Ираком по поводу замены существующего формата сотрудничества стран.