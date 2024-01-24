Révolution énergétique: власти Франции нашли в СВО оправдание для роста тарифов на электричество

02:54
Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин
Российский актёр театра и кино Александр Саюталин, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» умер в возрасте 60 лет.
02:48
Депутат Рады: власти украинского Павлограда отказались переименовывать город
Депутат Верховной рады Роман Каптелов заявил, что власти Павлограда Днепропетровской области на Украине отказались от его переименования.
02:41
Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упрёками на заседании СБ ООН по Газе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упрёками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.
02:29
Сбои в работе Telegram фиксируются на территории России
Сбои в работе Telegram фиксируются на территории России. За последние сутки об ошибках сообщили 2024 пользователей.
02:24
Reuters: Израиль и ХАМАС согласились об обмене пленных и перемирию на месяц
Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене пленных и заключённых в рамках режима прекращения огня в течение месяца.
02:14
Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку
Германия не сможет помогать Украине в одиночку, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
02:11
Kaspersky: мошенники смогут атаковать россиян через видеосвязь в мессенджерах
Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков.
01:46
Лавров проводит встречу с Генсеком ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
01:44
AFP: минимум два человека погибли при ударе США по объектам в Ираке
По меньшей мере два человека погибли в результате удара американских военных по трём объектам проиранского движения «Катаиб Хезболла» в Ираке.
01:37
News.mn: в Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз
В Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 т газа, вследствие чего начался крупный пожар на рынке «Дунжингарав».
01:28
Глава МИД Ирана: США и Лондон допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену
США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену, заявил на заседании СБ ООН глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
01:24
В МИД Швейцарии заявили, что изучают возможность мирных переговоров по Украине
Швейцарские власти изучают возможность организации мирных переговоров по Украине.
01:20
Пентагон подтвердил удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке
Центральное командование ВС США подтвердило, что американские военные нанесли удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла».
01:07
Глава МИД Швейцарии: мирного решения конфликта на Украине не будет без России
Мирного решения конфликта на Украине не будет без участия России, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
00:56
ABC: США нанесли удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке
США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке в ответ на запущенные ранее баллистические ракеты по авиабазе Айн Аль-Асад.
00:50
DM: глава Пентагона Остин выглядел измождённым на встрече по Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин выглядел похудевшим и измождённым на первом публичном появлении после скандальной госпитализации.
00:46
В Минобороны Германии пообещали поставить Киеву шесть вертолётов Sea King
Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолётов Sea King.
00:38
Временный поверенный: действия США и Британии могут стоить Йемену двух лет развития
Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров заявил в интервью ТАСС, что военные действия США и Британии в Красном море могут стоить Йемену двух лет развития.
00:31
Ряд арабских дипломатов покинули зал СБ ООН на выступлении постпреда Израиля
Ряд арабских представителей покинули зал заседаний Совета безопасности ООН, когда своё выступление начал постпред Израиля Гилад Эрдан.
00:27
Лавров 24 января проведёт пресс-конференцию в штаб-квартире ООН
Глава МИД России Сергей Лавров 24 января проведёт в Нью-Йорке пресс-конференцию по итогам своей трёхдневной работы в штаб-квартире ООН.
00:22
МО Украины заявило, что Киев в 2024 году получит оружие, которого ещё не было
Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев в этом году получит оружие, которого ещё не было.
00:16
Downradar: в работе YouTube произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube.
00:10
Лавров: все разговоры о будущем Газы без немедленного прекращения огня бесполезны
Глава МИД России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что любые разговоры о будущем сектора Газа без немедленного прекращения огня не имеют смысла.
00:05
Лавров: нельзя похоронить решения ООН о создании палестинского государства
Решения ООН о создании палестинского государства не должны быть похоронены, как это было сделано с Минскими соглашениями.
00:01
В Госдуме предложили обязать МФО раскрывать клиентам иностранных учредителей
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые и инвестиционные организации указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях. Копия письма на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
00:01
Черевченко назвал Ла Лигу подходящим чемпионатом для Антона Миранчука
Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко высказал мнение о том, где может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.
23:59
Кулеба: западный ОПК выпускает недостаточное количество боеприпасов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Bild, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов.
23:55
Лавров: Россия осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия категорически осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена.
23:50
В Пентагоне заявили, что страны ЕС продолжают стабильно поддерживать Украину
Помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что страны Европы продолжают стабильно оказывать помощь Украине.
23:46
Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи
Россия оказывает помощь жителям сектора Газа и направила в регион сотни тонн продовольствия и медикаментов.
23:45
Гасанов: поездка на чемпионат была моим подарком от родителей на день рождения
Российский игрок Counter-Strike Абдул Гасанов рассказал о дебюте на профессиональном уровне на московском турнире MID.TV Cyber Cup в 2018 году.
23:43
Лавров: земля в Газе едва ли будет пригодна для жизни
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оценки экспертов по ситуации в секторе Газа говорят о том, что земля в анклаве вряд ли когда-нибудь будет пригодна для жизни.
23:40
Лавров назвал взрывоопасной ситуацию на границе Ливана и Израиля
Обстановка на ливано-израильской границе взрывоопасна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
23:40
Гасанов: профи могут стримить хоть каждый день
Российский игрок Counter-Strike Абдул Гасанов рассказал, почему начал вести стримы.
23:37
Breaking Defense: ВС России за два года спецоперации стали опытнее
Российские войска за два года проведения спецоперации стали более опытными, говорится в материале Breaking Defense со ссылкой на неназванного британского чиновника.
23:33
Лавров: насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо
Насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
23:31
Лавров: общечеловеческая мораль требует мер для прекращения огня в Палестине
Общечеловеческая мораль требует срочных мер для прекращения огня и страданий людей в Палестине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку.
23:27
Пентагон: США поразили более 25 пусковых установок на территории Йемена
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военнослужащие с 11 января уничтожили или повредили более 25 пусковых установок в Йемене.
23:22
Геркус считает, что Тикнизян сможет заменить Кругового в «Зените»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».
23:22
В Харькове произошли взрывы
Взрывы произошли в Харькове на Украине.
23:15
На территории сектора Газа уже сутки отсутствует связь
Сектор Газа на протяжении суток находится без связи, говорится в данных международной службы мониторинга интернета NetBlocks.
23:13
Минобороны Канады: Оттава передаст Киеву военные катера
Канада передаст Украине десять катеров и подключится к переобучению украинских пилотов на западную авиатехнику.
23:07
Цыплаков — о самом быстром покере в КХЛ: рад, что вошёл в историю
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков высказался о самом быстром покере в КХЛ в матче с «Динамо».
23:06
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.
22:59
В подмосковных Люберцах произошла драка со стрельбой
В Люберцах Московской области произошла драка со стрельбой, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.
22:55
Гасанов о тимспиках: правильная атмосфера — одна из важнейших вещей
Российский игрок Counter-Strike Абдул Гасанов рассказал, что происходит в тимспиках (голосовых чатах) на крупных турнирах.
22:50
Захарова назвала абсурдным указ Зеленского о российских территориях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанный Владимиром Зеленским указ о так называемых исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации является абсурдным.
22:50
Игрок CS Гасанов: чтобы пробиться наверх, мне понадобилось года четыре
Российский игрок Counter-Strike Абдул Гасанов рассказал о своём пути в киберспорт, а также отметил главные качества игрока.
22:37
Каррера: Джикия мог бы играть в топ-5 клубов Италии, иначе я бы не привёл его в «Спартак»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о защитнике «Спартака» Георгия Джикии.
22:36
Reuters: ЕС вряд ли сможет конфисковать замороженные активы России
Евросоюз вряд ли в ближайшее время сможет принять решение о конфискации замороженных российских активов.