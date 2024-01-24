Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр связал рост тарифов на электричество с украинским конфликтом, хотя энергетический рынок весь год оставался стабильным, сообщает Révolution énergétique. Издание отмечает, что гораздо больше на такой шаг правительства повлияла катастрофическая ситуация с французскими АЭС, которые приходилось останавливать на техобслуживание и обновление.

Во Франции с февраля вырастут счета за электричество для домохозяйств и малого бизнеса по регулируемому тарифу: +8,6% на базовый вариант и +9,8% на вариант с пиковой нагрузкой, пишет Révolution énergétique. Хотя энергетический рынок в 2023 году оставался стабильным, министр экономики Брюно Ле Мэр назвал такой шаг «тяжёлым, но необходимым» для инвестиций «в новые решения по производству электроэнергии».

Неожиданная причина для роста тарифов нашлась, когда министр отвечал на вопрос о лидерстве Нацобъединения в опросах. «Цены на электричество взлетели, потому что Владимир Путин, друг Марин Ле Пен, напал на Украину», — заявил Ле Мэр. Как отмечает издание, в его словах есть доля правды: СВО действительно повлияла на стоимость газа, по которому индексируются цены на электричество. Однако анализ будет неполным, если не учитывать катастрофическую ситуацию во Франции в 2022 году из-за остановки множества атомных реакторов на техобслуживание и очистку от коррозии.

Благодаря восстановлению работы АЭС, импорту СПГ и особенно тёплой погоде цены в 2023 году снизились. Франция увеличила объёмы производства электроэнергии и теперь меньше опасается перебоев. Тем не менее сложно сказать, когда завершится украинский конфликт, а пока французам придётся довольствоваться особенно резким ростом тарифов: за два года они подскочили на 39%.