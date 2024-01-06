Wall Street Journal: Вашингтон завлекает партнёров ещё не созданными малыми АЭС

США предлагают странам-партнёрам подписать долгосрочное соглашение на покупку малых модульных реакторов, которые находятся на стадии разработки у американских компаний, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом Вашингтон хочет отобрать часть атомного рынка у лидера отрасли — России, а также защититься от быстрорастущей атомной промышленности Китая.

Соединённые Штаты пытаются убедить страны-партнёры купить находящиеся в разработке современные малые АЭС, которым ещё только предстоит доказать свой коммерческий успех, пишет The Wall Street Journal. Вашингтон хочет отобрать часть атомного рынка у крупнейшего игрока — России, а также защититься от быстрорастущей атомной промышленности Китая. Для этого он намерен заключить партнёрские соглашения как минимум на 50 лет с бывшими энергетическими партнёрами России и развивающимися странами Юго-Восточной Азии, которые боятся зависимости от российских и китайских ресурсов.

В основе предложения лежит технология малых модульных реакторов (SMR), которая пока не зарегистрирована в США. Такие малые АЭС можно поставлять в собранном виде, они дешевле и вырабатывают треть объёма электроэнергии, получаемого от обычных атомных станций. Чтобы сделать модульные реакторы важным инструментом внешней политики, американским компаниям придётся доказать, что они могут поставлять их вовремя и не выходить за рамки бюджета. Пока им только предстоит построить такие мини-АЭС, поэтому сроки производства и экономические расчёты не проверены на практике.

Как сообщает издание, Китай строит больше всего реакторов в мире — согласно данным МАГАТЭ, 22 из 58. Недавно он начал коммерческую эксплуатацию завода с двумя малыми АЭС. Его цель — присоединиться к России в качестве крупнейшего экспортёра атомных технологий, однако пока госкорпорация «Росатом» занимает первое место по экспорту как реакторов, так и ядерного топлива.

Вашингтон рассчитывает на заинтересованность стран-партнёров в сотрудничестве с американскими компаниями и продвигает свою кампанию как менее рискованное долгосрочное соглашение, чем с Москвой и Пекином. Тем не менее процесс разработки договорной системы между правительством, иностранными заказчиками, экспортно-кредитными агентствами, производителями атомной энергетики и обслуживающими организациями может длиться годами, не говоря о том, что нужно получить разрешение конгресса. Преимущество России и Китая в том, что у них есть государственная финансовая система, которая позволит финансировать долгосрочные проекты. В США представители отрасли и чиновники работают над ускорением договорного процесса, в том числе благодаря правительственным сделкам, отмечает The Wall Street Journal.