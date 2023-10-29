Bloomberg: в Siemens Energy высказались за продолжение сотрудничества с «Росатомом»

В немецкой Siemens Energy указали на высокие издержки отказа от соблюдения действующих контрактов, заключённых с российской компанией «Росатом», передаёт Bloomberg. По словам председателя совета директоров компании Джо Кезера, в случае отказа поставлять технологии безопасности на АЭС «Пакш-2», которую Россия строит в Венгрии, «государство ЕС, возможно, предъявит иск почти на неограниченную сумму».

Председатель совета директоров Siemens Energy Джо Кезер высказался в защиту планов продолжать сотрудничество с российской компанией «Росатом» в Венгрии, несмотря на критику того, что подобные сделки помогают пополнять казну Кремля, сообщает Bloomberg.

По его словам, нарушение контрактов, которые были подписаны в 2019 году, может в конечном итоге обойтись очень дорого. «Есть неправительственные организации, которые требуют, чтобы наше руководство не соблюдало эти действующие контракты, и тогда государство ЕС, возможно, предъявит ему иск почти на неограниченную сумму», — заявил Кезер.

Спор связан с двумя новыми энергоблоками для электростанции «Пакш-2», которую Россия строит в Венгрии. Siemens Energy поставляет для АЭС технологии безопасности. Строительство началось в августе.

По данным новостного агентства, у ряда европейских компаний, например у Siemens Energy и у французской Framatome, есть действующие контракты на сотни миллионов евро для проектов «Росатома» за пределами России. Без передачи этих технологий и знаний многие проекты государственного гиганта пришлось бы остановить.

Как напоминает Bloomberg, США и Европа прилагают усилия, чтобы отказаться от российского урана, но санкций в отношении ядерных технологий не ввели. Это означает, что «Росатом» работает в обычном режиме. Компания является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, на долю которого приходится 43% от общей производственной мощности.

Кезер утверждает, что альтернативой для объекта «Росатома» в Венгрии «было бы вмешательство китайцев и поставка ими средств управления для атомной электростанции, которая находится гораздо ближе к Германии, чем находился Чернобыль».

При этом Кезер подчёркивает, что сам является «откровенным противником» современных технологий ядерной энергетики. Председатель совета директоров Siemens Energy предупреждает, что, используя эти технологии, «мы оставляем сотням поколений отходы, которые просто невозможно ответственно хранить».