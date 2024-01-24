Tidningen Näringslivet Оригинал

TN: «станет приоритетной целью» — североевропейские союзники Киева боятся запускать производство боеприпасов на территории Украины

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Киевские власти давно хотят, чтобы финско-норвежское оборонное предприятие Nammo, у которого, среди прочего, есть фабрика в шведском городе Карлскуге, запустило производство на Украине. Однако директор по развитию бизнеса компании — производителя боеприпасов Nammo Бьорн Андерссон усомнился, что Финляндия и Норвегия согласятся пойти на такие риски и отправят на территорию Украины своих граждан для обучения украинского персонала, пишет издание Tidningen Näringslivet. По его словам, запуск производства боеприпасов «станет приоритетной целью» для российских вооружённых сил.
TN: «станет приоритетной целью» — североевропейские союзники Киева боятся запускать производство боеприпасов на территории Украины
AP
Киевские власти хотят, чтобы компания — производитель боеприпасов Nammo, у которой, среди прочего, есть фабрика в шведском городе Карлскуге, запустила производство на Украине. Тем не менее директор по развитию бизнеса Nammo Бьорн Андерссон сомневается, что владельцы оружейного бизнеса согласятся взять на себя риски, связанные с налаживанием производства своей продукции в Незалежной, пишет издание Tidningen Näringslivet.
 
Украинские министры несколько раз встречались с представителями финско-норвежской компании, для того чтобы обсудить вопрос запуска завода на Украине, о чём в эфире шведского радио рассказал Андрессон. Компания Nammo принадлежит норвежскому государству и оборонной компании Patria, которая, в свою очередь, наполовину принадлежит финскому государству, отмечает автор статьи.
 
«Если у Украины найдутся деньги, то всё возможно, но я думаю, что такой завод станет наиболее приоритетной целью», — выразил свои опасения директор по развитию бизнеса Nammo. Высокопоставленный менеджер сомневается в возможности отправки шведских, норвежских и финских специалистов своей компании для обучения украинского персонала на возможной будущей фабрике на территории Украины. Кроме того, Андерссон не уверен, что финское и норвежское правительства захотят владеть заводом, который станет «приоритетной целью» (для российских вооружённых сил. — ИноТВ).
 
Издание напоминает, что прошлой осенью Швеция, Норвегия и Дания объединили свои усилия и закупили для Украины артиллерийские боеприпасы на сумму более 600 млн шведских крон, причём быстрая поставка стала возможной благодаря рамочному соглашению Норвегии с Nammo.

 

 
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Tidningen Näringslivet Швеция Европа
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