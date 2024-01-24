TN: «станет приоритетной целью» — североевропейские союзники Киева боятся запускать производство боеприпасов на территории Украины

Киевские власти давно хотят, чтобы финско-норвежское оборонное предприятие Nammo, у которого, среди прочего, есть фабрика в шведском городе Карлскуге, запустило производство на Украине. Однако директор по развитию бизнеса компании — производителя боеприпасов Nammo Бьорн Андерссон усомнился, что Финляндия и Норвегия согласятся пойти на такие риски и отправят на территорию Украины своих граждан для обучения украинского персонала, пишет издание Tidningen Näringslivet. По его словам, запуск производства боеприпасов «станет приоритетной целью» для российских вооружённых сил.

Киевские власти хотят, чтобы компания — производитель боеприпасов Nammo, у которой, среди прочего, есть фабрика в шведском городе Карлскуге, запустила производство на Украине. Тем не менее директор по развитию бизнеса Nammo Бьорн Андерссон сомневается, что владельцы оружейного бизнеса согласятся взять на себя риски, связанные с налаживанием производства своей продукции в Незалежной, пишет издание Tidningen Näringslivet.

Украинские министры несколько раз встречались с представителями финско-норвежской компании, для того чтобы обсудить вопрос запуска завода на Украине, о чём в эфире шведского радио рассказал Андрессон. Компания Nammo принадлежит норвежскому государству и оборонной компании Patria, которая, в свою очередь, наполовину принадлежит финскому государству, отмечает автор статьи.

«Если у Украины найдутся деньги, то всё возможно, но я думаю, что такой завод станет наиболее приоритетной целью», — выразил свои опасения директор по развитию бизнеса Nammo. Высокопоставленный менеджер сомневается в возможности отправки шведских, норвежских и финских специалистов своей компании для обучения украинского персонала на возможной будущей фабрике на территории Украины. Кроме того, Андерссон не уверен, что финское и норвежское правительства захотят владеть заводом, который станет «приоритетной целью» (для российских вооружённых сил. — ИноТВ).

Издание напоминает, что прошлой осенью Швеция, Норвегия и Дания объединили свои усилия и закупили для Украины артиллерийские боеприпасы на сумму более 600 млн шведских крон, причём быстрая поставка стала возможной благодаря рамочному соглашению Норвегии с Nammo.