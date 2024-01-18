Президент США Джо Байден преподносит американской общественности отправку военной помощи Киеву как возможность для создания новых рабочих мест, пишет Responsible Statecraft. На самом же деле, таким образом произойдёт очередное несправедливое перераспределение денежных средств, которое выгодно исключительно военно-промышленному комплексу Соединённых Штатов, а не гражданам страны.

Возобновление финансирования ВСУ за счёт Соединённых Штатов находится под вопросом, республиканцы в конгрессе по-прежнему не готовы одобрять выделение денег Киеву до тех пор, пока президент Джо Байден не примет мер по усилению безопасности на границе США и Мексики. Поскольку политическая поддержка Украины выглядит шаткой, в Белом доме по праву занервничали, пишет Responsible Statecraft.

Стремясь убедить законодателей в необходимости вооружить Украину, в прошлом году Байден заявлял об экономических выгодах, которые в результате поставок военной помощи ВСУ якобы получат граждане США по всей стране. По задумке Белого дома, американских избирателей было необходимо убедить в том, что так называемая «помощь Украине» на самом деле не означает перевод огромных сумм денег на банковские счета в Киеве. Наоборот, большая часть военной помощи Америки поступает в виде оружия и боеприпасов, взятых со складов Пентагона. При одобрении конгрессом соответствующего законопроекта львиная доля финансирования пойдёт американскому ВПК, которому поручено пополнять собственные арсеналы США.

В таком свете «помощь Украине» начинает выглядеть гораздо более привлекательной для общественности, которая ратует за свои национальные интересы. В то же время это не будет способствовать улучшению экономического благосостояния простых американцев.

По мнению автора статьи, было бы большим заблуждением рассматривать отведённые на вооружение Украины средства в качестве непредвиденной прибыли. Байден хочет убедить сограждан в том, что военные расходы — это якобы бесплатные деньги, доступные американским производителям оружия сразу же, как только конгресс перестанет ставить ему палки в колёса.

На самом деле, речь идёт о собственных налоговых долларах американцев, то есть о деньгах, которые вынимают из карманов простых людей. Одна из особенностей структуры военных расходов заключается в том, насколько неравномерно распределяются деньги на оборону. Это связано с тем, что предприятия оборонной промышленности США распределены неравномерно по территории Соединённых Штатов, а сконцентрированы в определённых штатах, таких как Техас, Вирджиния и Колорадо.

Всякий раз, когда военные расходы увеличиваются, это просто означает, что определённые регионы, уже привыкшие получать большие суммы денег на оборону, получают даже больше, чем обычно. Именно поэтому более десятка штатов не получили значительного притока денежных средств в результате отправки «помощи Украине», что приводит лишь к несправедливому перераспределению бюджетных средств, а не к укреплению благосостояния населения США, завершает Responsible Statecraft.