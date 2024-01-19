Spectator: как бы ни старалась — Европа не может тягаться с Россией в производстве оружия

Европа не способна одновременно поставлять Украине военную помощь и проводить модернизацию своей обороны, пишет издание The Spectator. Кроме того, без помощи со стороны Соединённых Штатов европейский ВПК не справится с поставленными перед ним задачами. На этом фоне Россия продолжает наращивать свой военно-промышленный потенциал и планирует в 2024 году увеличить расходы на оборону до 6% от ВВП.
В бытность своего президентства Дональд Трамп предупреждал европейских лидеров о том, что в случае нападения на Европу континенту не стоит рассчитывать на помощь и защиту со стороны Соединённых Штатов. С началом событий на Украине Европе следует пересмотреть политику своей безопасности и зависимость от своего самого главного союзника после окончания Второй мировой войны, пишет The Spectator.
На этот раз Европе придётся полагаться на собственные силы и ресурсы, однако не ясно, достаточно ли у неё того и другого, поскольку проблема заключается в наличии не только денег, но военно-промышленного потенциала.
В то же время в России ситуация обстоит совершенно иначе. К концу 2022 года российский ВПК снова набрал обороты, а некоторые предприятия стали работать в круглосуточном режиме. В 2024 году Россия планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП. Российская военная экономика отвечает потребностям страны и вполне способна нарастить свои производственные мощности.
В Европе дела обстоят совсем иначе, ведь в течение продолжительного времени производство оружия в регионе осуществлялось неспешно и в относительно небольших объёмах. Однако с февраля 2022 года Евросоюз взял на себя обязательство потратить более €230 млрд на модернизацию своих арсеналов, напоминает автор статьи.
Польша почти удвоила свои расходы на оборону в 2023 году, заключив контракт с Lockheed Martin на поставку 500 ракетных установок HIMARS. Германия также активизировалась, и к концу 2024 года компания Rheinmetall планирует на 33% увеличить производство 155-миллиметровых гаубичных снарядов. Ну а находящаяся в предвкушении предстоящего членства в НАТО Швеция увеличила расходы на оборону почти на 30%. Тем не менее даже при огромных инвестициях шведов в высокотехнологичное оружие, возобновлении обязательной военной службы и создании новых военных баз, расходы на оборону не достигнут необходимого порога — 2% от ВВП — к 2026 году.
Европа не способна осуществлять модернизацию собственных систем обороны и одновременно оказывать «адекватную» помощь Украине, а без участия США дела у европейцев будут ещё хуже. В этой связи Европе пришло время переосмыслить ситуацию и взять большую часть ВПК под контроль государства. Не менее важным является внедрение более гибкого подхода, позволяющего сократить затраты и нарастить производственные мощности. К примеру, высокоточные боеприпасы хотя и эффективны, они не имеют решающего значения при стрельбе из изношенного оружия. В этой связи европейским лидерам придётся отличать существенные требования от второстепенных для отражения атак российских войск.
Как показал и 2023 год, победа Украины невозможна без превосходства в воздухе. Стране нужны не десятки истребителей F-16, а сотни самолётов различных типов. Если страны Запада всё ещё привержены помочь Украине вернуться к границам 1991 года, то давно назрела подробная и реалистичная дискуссия о том, как это может произойти в действительности, резюмирует The Spectator.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк опасается, что республика рискует остаться без систем ПВО, которые могли бы прикрывать её. Он напомнил, что союзники вывели из страны системы Patriot, а итальянцы могут не продлить миссию по размещению систем SAMP/T.
Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы Белого дома, обрёл поддержку в лице сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта. Как сообщает The New York Times, он призовёт американцев голосовать за Трампа.
У Европы нет возможностей модернизировать собственные системы обороны и одновременно оказывать «адекватную» помощь Украине, а без участия США дела у европейцев будут ещё хуже, пишет The Spectator. Европе теперь пришло время переосмыслить ситуацию и взять большую часть ВПК под контроль государства, отмечает журнал.
Сирены воздушной тревоги прозвучали 19 января в Николаевской и Одесской областях Украины, расположенных на юге страны. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Европейский союз не планирует направлять свои корабли в Красное море для выполнения боевых задач — их целью станет лишь обеспечение безопасности навигации. С заявлением об этом выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Вашингтон посетили европейские законодатели, они выступили с «грозными предупреждениями демократам и республиканцам» о том, что Соединённым Штатам нужно помочь Украине «обеспечить победу над Россией в этом году», в противном случае США рискуют потерять европейскую помощь в потенциальном конфликте с Китаем из-за Тайваня.
Пакистан, равно как и Иран, заинтересован в восстановлении двусторонних отношений после обмена ракетными ударами. Об этом пишет газета Dawn со ссылкой на заявление пакистанского временного премьер-министра Анвар-уль-Хак Какара.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Мирра Андреева смогла нанести поражение Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, поскольку была в лучшей форме.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg заявил, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих солдат воевать против России в обмен на американские оружие и деньги. Как подчеркнул украинский министр, «самое важное в данном случае — США сохраняют жизни своих солдат».
Заведующий отделом научно-исследовательской деятельности музея М.А. Булгакова Иван Назаров рассказал о выставке «Вы судите по костюму?», которая посвящена экранизации романа «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина.
Исследовательский модуль SLIM, посадку которого на Луне совершила Япония, столкнулся с проблемами, связанными с генерацией солнечной энергии. Об этом говорится на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
Россия прикладывает усилия для освобождения удерживаемых в секторе Газа граждан. Об этом послу Израиля в Москве Симоне Гальперин сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.