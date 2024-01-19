Spectator: как бы ни старалась — Европа не может тягаться с Россией в производстве оружия

Европа не способна одновременно поставлять Украине военную помощь и проводить модернизацию своей обороны, пишет издание The Spectator. Кроме того, без помощи со стороны Соединённых Штатов европейский ВПК не справится с поставленными перед ним задачами. На этом фоне Россия продолжает наращивать свой военно-промышленный потенциал и планирует в 2024 году увеличить расходы на оборону до 6% от ВВП.

В бытность своего президентства Дональд Трамп предупреждал европейских лидеров о том, что в случае нападения на Европу континенту не стоит рассчитывать на помощь и защиту со стороны Соединённых Штатов. С началом событий на Украине Европе следует пересмотреть политику своей безопасности и зависимость от своего самого главного союзника после окончания Второй мировой войны, пишет The Spectator.

На этот раз Европе придётся полагаться на собственные силы и ресурсы, однако не ясно, достаточно ли у неё того и другого, поскольку проблема заключается в наличии не только денег, но военно-промышленного потенциала.

В то же время в России ситуация обстоит совершенно иначе. К концу 2022 года российский ВПК снова набрал обороты, а некоторые предприятия стали работать в круглосуточном режиме. В 2024 году Россия планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП. Российская военная экономика отвечает потребностям страны и вполне способна нарастить свои производственные мощности.

В Европе дела обстоят совсем иначе, ведь в течение продолжительного времени производство оружия в регионе осуществлялось неспешно и в относительно небольших объёмах. Однако с февраля 2022 года Евросоюз взял на себя обязательство потратить более €230 млрд на модернизацию своих арсеналов, напоминает автор статьи.

Польша почти удвоила свои расходы на оборону в 2023 году, заключив контракт с Lockheed Martin на поставку 500 ракетных установок HIMARS. Германия также активизировалась, и к концу 2024 года компания Rheinmetall планирует на 33% увеличить производство 155-миллиметровых гаубичных снарядов. Ну а находящаяся в предвкушении предстоящего членства в НАТО Швеция увеличила расходы на оборону почти на 30%. Тем не менее даже при огромных инвестициях шведов в высокотехнологичное оружие, возобновлении обязательной военной службы и создании новых военных баз, расходы на оборону не достигнут необходимого порога — 2% от ВВП — к 2026 году.

Европа не способна осуществлять модернизацию собственных систем обороны и одновременно оказывать «адекватную» помощь Украине, а без участия США дела у европейцев будут ещё хуже. В этой связи Европе пришло время переосмыслить ситуацию и взять большую часть ВПК под контроль государства. Не менее важным является внедрение более гибкого подхода, позволяющего сократить затраты и нарастить производственные мощности. К примеру, высокоточные боеприпасы хотя и эффективны, они не имеют решающего значения при стрельбе из изношенного оружия. В этой связи европейским лидерам придётся отличать существенные требования от второстепенных для отражения атак российских войск.

Как показал и 2023 год, победа Украины невозможна без превосходства в воздухе. Стране нужны не десятки истребителей F-16, а сотни самолётов различных типов. Если страны Запада всё ещё привержены помочь Украине вернуться к границам 1991 года, то давно назрела подробная и реалистичная дискуссия о том, как это может произойти в действительности, резюмирует The Spectator.