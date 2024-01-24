Австрийский полковник: пятикратное превосходство России в снарядах делает возможным скорый прорыв фронта

С переходом конфликта на Украине в «войну на истощение» решающим фактором становятся способность производить оружие и мобилизационный потенциал сторон, считает полковник генерального штаба австрийской армии Маркус Райснер. В эфире N-TV он указывает, что на данный момент у России пятикратное превосходство по снарядам. По его оценкам, это может привести к скорому прорыву фронта, особенно учитывая проблемы с мобилизацией на Украине.

Вы только что сказали: «Россия превосходит по ресурсам». Можно ли это как-то измерить в числах? То есть, например, кто и сколько имеет боеприпасов?

МАРКУС РАЙСНЕР, полковник генерального штаба австрийской армии: Да, здесь также в экспертных кругах ходят разные цифры. Но в основном единогласно сходятся в том, что в прошлом году россияне произвели до 2 миллионов артиллерийских снарядов 122-миллиметрового и 152-миллиметрового калибров. Именно эти типы боеприпасов оказывают решающее влияние на поле боя.

Украина стоит перед дилеммой: ей нужны боеприпасы с Запада, вспомните обещание Евросоюза поставить к концу года 1 миллион снарядов, этого не случилось. США также подвергаются растущему давлению, поскольку им также приходится доставлять боеприпасы на другие театры военных действий, возьмите, например, ситуацию в секторе Газа и так далее и тому подобное.

И это ведёт к тому, что на данное время можно исходить из того, что на отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около 2 тысяч снарядов, а с российской стороны выстреливается около 10 тысяч. Это означает, что мы снова имеем соотношение 1 к 5, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя.

Я сейчас очень по-дилетантски подведу итог, то есть у украинских войск фактически заканчиваются боеприпасы? А если дела пойдут совсем плохо, то может случиться так, что русские тоже прорвут фронт, верно?

МАРКУС РАЙСНЕР: Верно, так оно и есть. Здесь также есть очень чёткие заявления украинских официальных лиц. Я здесь снова сошлюсь, например, на заявление генерала Буданова* — главы военной разведки Украины, который указал на то, что снова необходимы мобилизационные усилия, прежде всего для восполнения человеческих ресурсов, которые Украина, конечно, тоже теряет из-за атак русских.

В то же время на российской стороне можно исходить из того, здесь я процитирую заявление генерала Скибицкого**, украинского генерала, что русские имеют около 462 тысяч солдат на востоке Украины. Плюс к этому ещё 35 тысяч росгвардейцев. Это означает, что это почти в два или в два с половиной раза больше, чем то, с чем входили (на Украину. — ИноТВ), и это показывает этот перевес.

Поэтому здесь важно понять, что это прежде всего борьба за ресурсы, человеческие ресурсы, если мне позволено использовать этот термин. Но также, конечно, промышленные ресурсы, которые производит военно-промышленный комплекс: боеприпасы, танки, БМП, артиллерийские системы. Всё, что к этому относится.

Дата выхода в эфир 22 января 2024 года.

* Генерал-лейтенант Кирилл Алексеевич Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (прим. ИноТВ).

** Генерал-майор Вадим Васильевич Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (прим. ИноТВ).