Bloomberg: расчёт не сработал — Россия по итогам двух лет конфликта на Украине лишь окрепла

На исходе двух лет с начала боевых действий на Украине становится ясно, что прогнозы Запада, который рассчитывал ослабить и обезвредить Россию, оказались ошибочными, констатирует колумнист Bloomberg. По мнению журналиста, Россия смогла выдержать санкционный удар и укрепить свои войска, а вот западный блок выглядит уже совсем не таким сплочённым.

После начала российской спецоперации на Украине Запад проявил беспрецедентную сплочённость и смог дать Москве мощный ответ — однако после двух лет боевых действий становится ясно, что западные страны вовсе не гарантировали себе победу, как они считали раньше, а у Владимира Путина теперь появился шанс разрушить их солидарность, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

Как разъясняет журналист, в 2022 году, когда российские войска терпели неудачи, а «друзья Украины» единым фронтом выступали в её поддержку, казалось, что конфликт в итоге только укрепит «миропорядок с США во главе». Но минуло два года — и теперь российские войска надёжно закрепились и успешно обороняются от украинских атак, а перспективы Киева весьма туманны.

Западные санкции сегодня уже не видятся таким «чудо-оружием», как в начале 2022-го: по итогам того года российская экономика сократилась всего на 2,2%, а в следующем уже вернулась к росту, продолжает Брэндс. При этом Москве удалось перенаправить экспортные поставки в Азию и заручиться поддержкой «колеблющихся государств» вроде Турции и ОАЭ, которые помогают ей в случае необходимости обходить ограничительные меры.

Наконец, не сработал и расчёт Запада на то, что Россия будет «ослаблена и посрамлена» и в итоге потеряет возможность нести серьёзную угрозу соседям, полагает Брэндс. Как напоминает журналист, российское руководство сумело за счёт мобилизации обеспечить достаточную численность личного состава в зоне СВО и перевело экономику на военные рельсы, в результате чего страна в 2024 году произведёт больше снарядов, чем США и Европа, вместе взятые. Между тем Путин смог выдержать все внутренние вызовы для своей власти и укрепил партнёрские отношения с Ираном, Китаем и КНДР.

В результате по итогам конфликта западные страны рискуют оказаться лицом к лицу с Россией в виде «гипермобилизованной и гиперантилиберальной реваншистской державы с существенным резервом хорошо подготовленных военнослужащих и серьёзными претензиями к Западу», предупреждает обозреватель Bloomberg.

Наконец, само демократическое сообщество выглядит уже совсем не таким целеустремлённым: те же США уже много месяцев не могут принять так нужный Киеву новый пакет помощи, а собственную инициативу Евросоюза по обеспечению Украине поддержки тем временем тормозит «пропутинское» правительство Венгрии, пишет Брэндс. На Западе широко закрепляется усталость от Украины — и, если в ноябре нынешнего года на президентских выборах в США одержит победу Дональд Трамп, былая демократическая солидарность может смениться трансатлантической грызнёй, которая, вероятно, оставит Украину как минимум без американской помощи.

По мысли Брэндса, все эти факторы сулят Украине военное поражение, которое будет иметь последствия глобального масштаба для самого Запада — ведь оно продемонстрирует, что у западного сообщества нет нужной выносливости для того, чтобы мешать авторитарным игрокам вроде КНР и Ирана «навязывать миру свою волю».