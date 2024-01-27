Военное руководство Великобритании признало необходимость призыва для войны с Россией — для этого им понадобится всего 120 тысяч солдат. «Серьёзно, 120 тысяч? И этим вы собираетесь воевать с Россией?» — комментируют решение Лондона ведущие Redacted. На примере Украины нетрудно понять, что это совершенно безрассудное решение. И если Британия действительно пойдёт войной на Россию с армией 120 тысяч человек — «можем только пожелать удачи», отмечают в Redacted.

Помните, как нас называли сторонниками теорий заговора, когда мы говорили, что Запад готовится к войне с Россией? Они смеялись, подшучивали над людьми вроде вас, подшучивали над людьми вроде меня. А помните, как мы, так называемые конспирологи, показали вам документы аналитического центра Пентагона, в которых говорится о том, что США готовятся возобновить военный призыв, потому что война с Россией и Китаем будет обходиться нам в 3600 жертв в день, начиная от убитых в бою и заканчивая искалеченными? У нас на это не хватает мужчин, поэтому нам нужен призыв, согласно их документам.

Помните, несколько месяцев назад мы, так называемые конспирологи, говорили, что Великобритания готовится к военному призыву, чтобы сражаться с Россией? Да, мы рассказывали об этом здесь, в нашей передаче. Помните, как мы, конспирологи, говорили, что Скандинавия станет следующей горячей точкой в войне с Россией? Что ж, мы снова оказались правы.

Как написал вчера в своём Twitter* Айвор Камминс: «Боже мой, неужели так называемые конспирологи всегда во всём оказываются правы? Это могло бы уже наскучить, если бы не было в столь высшей степени ужасно». Да, хотел бы я посмеяться над этим. Но война — это не смешно. Тысячи молодых людей, которые погибнут, — это совсем не смешно. Взгляните на ту же Украину. Страна оказалась разрушенной в результате желаний глобалистов. Мы уже об этом говорили.

Так о чём же он говорит? О военном призыве в Великобритании. Вот, что «в столь высшей степени ужасно». Он имеет в виду военный призыв в Британии — призыв, чтобы подготовить свои вооружённые силы к войне с Россией. На этой неделе главнокомандующий британской армии предупредил, что им необходимо подготовить свою гражданскую армию к «столкновению с реальностью» — призыв с целью создания гражданской армии для потенциальной мобилизации против России необходим.

ВЕДУЩИЙ TalkTV: Армия Великобритании предупредила британцев, что они могут быть призваны сражаться за короля и страну в случае войны с Россией. Генерал Патрик Сандерс сегодня призвал британские власти к мобилизации нации, подчеркнув необходимость изменения сознания населения, чтобы оно было морально подготовлено к военному конфликту.

Морально подготовлено… В общем, к чему же именно он призывает? Давайте разберёмся. Он говорит, что британская армия сталкивается с тем же сокращением численности вооружённых сил, что и США, и что к 2025 году численность британской армии сократится всего до 72,5 тысячи солдат. А для войны с Россией им потребуется 120 тысяч. Серьёзно, 120 тысяч? И этим вы собираетесь воевать с Россией?

НАТАЛИ МОРРИС, соведущая: Украина потеряла по меньшей мере столько же всего за половину войны. На что вы надеетесь?

Действительно. 120 тысяч человек? Желаю удачи.

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).