Экс-министр обороны ФРГ: вероятность войны с Россией мала, но мы обязаны к ней подготовиться

Подготовиться к возможному нападению со стороны России — это «чёрт подери, наша обязанность», заявил в интервью Bild бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг. Хотя он и признаёт, что вероятность этого крайне мала, и составляет наверное «пять или десять процентов», но в мире в любую наносекунду могут произойти кардинальные изменения, поэтому нужно быть готовым к любым сценариям дальнейшего развития событий.
Подготовиться к атаке со стороны России — это «чёрт подери, наша обязанность», заявил в интервью Bild бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг. При чём даже в том случае, если вероятность такой атаки составляет «пять или десять процентов», подчеркнул он.
По его словам, сейчас достаточно одной наносекунды, чтобы в мире произошли кардинальные изменения, поэтому нужно быть готовым к любым сценариям дальнейшего развития событий. Гуттенберг убеждён, что главе Кремля Владимиру Путину нельзя доверять, что им движет «ревизионизм». По его мнению, история не раз доказывала, что российский президент может пренебречь договорённостями и применить любые средства для достижения своих целей. Поэтому украинский конфликт нельзя замораживать, и нельзя отдавать ему украинские территории, считает экс-министр.
Он убеждён в том, что единственное, что способно остановить Россию — это убедительное устрашение, чёткие и недвусмысленный намёк: «ещё один шаг — и вокруг тебя засвистят камни». По мнению Гуттенберга, есть риск, что российский президент может обвинить войска НАТО в прямом участии в военном конфликте на Украине, и увидеть в этом основание для нападения на территорию альянса. Впрочем, он признаёт, что такой сценарий маловероятен. Но всё же он «рад», что сейчас в Германии «даже такие несуразные сценарии обсуждаются вместо того, чтобы их вообще не рассматривать».
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