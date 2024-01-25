Бастуют железнодорожники, а заплатит миллиардами немецкая экономика, сообщает телеканал :newstime

В ночь на среду немецкий профсоюз машинистов локомотивов (GDL) начал шестидневную забастовку, на этот раз остановится не только пассажирское сообщение, но и грузоперевозки. Расширение забастовки на перевозку грузов обойдётся экономике в миллиарды, предупреждают экономисты, так как уже на третий день стоит ожидать сбоев в цепочках поставок. Канал :newstime сообщает, что из-за железнодорожного хаоса уже почти каждый четвёртый немец (24%) хотел бы ограничения права на забастовки.

Быстрее садитесь в один из последних поездов, потому что они всё ещё ходят, если не перевозят какие-либо грузы. С 2 часов ночи пассажирское сообщение практически остановится. После этого чрезвычайный план Deutsche Bahn позволит доставить, по крайней мере, ещё немного пассажиров к месту назначения на более длинных поездах, чем те, что концерн использует.

АНЯ БРЁКЕР, пресс-секретарь Deutsche Bahn: Мы протянули руку GDL, они отвечают шестидневной забастовкой. Хотя мы пошли на серьёзные уступки, союз машинистов локомотивов даже не желает вести с нами переговоры, при этом все предложения известны.

Предложение железных дорог известно: сокращение рабочей недели до 37 часов с сохранением полной оплаты, в качестве альтернативы тем, кто не хочет сокращать рабочее время, предлагается повышение заработной платы на 2,7 процента. Но GDL хочет добиться 35-часовой рабочей недели с сохранением полной оплаты. Что касается зарплат, железная дорога предлагает повышение на 4,8 процента с августа плюс ещё на 5 процентов с апреля 2025 года. GDL хочет прибавку в 555 евро в месяц.

Позиции, которые не сочетаются друг с другом. Фундаментальное право на забастовку для канцлера, однако, неприкосновенно.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Присоединиться к профсоюзу и после этого участвовать в трудовых спорах — это одна из свобод, которые настолько жёстко регламентированы нашей Конституцией, что её невозможно просто отменить, даже законом.

Но понимание некоторых немцев снижается. По данным опроса CIVEY, 24 процента в настоящее время выступают за ограничение права на забастовки, чтобы снизить их количество.

ХАГЕН ЛЕШ, Институт немецкой экономики: Действительно ли GDL ищет путь для переговоров или он более или менее нацелен на хаос? Если сложится впечатление, что GDL бастует, чтобы прежде всего продемонстрировать свою власть, то я считаю, что критика поведения GDL будет возрастать.

Экономисты ожидают, что хозяйственный ущерб будет исчисляться миллиардами. Начиная с третьего дня возникнут проблемы с логистическими цепочками. Железная дорога не хочет подавать иск, поэтому поезда будут стоять на подъездных путях до вечера понедельника.

Дата выхода в эфир 24 января 2024 года.