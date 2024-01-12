N-TV: из-за молчуна Шольца немецкая правящая коалиция оказалась в катастрофической ситуации

Немецкая правящая коалиция теряет доверие граждан, заявил в интервью N-TV политический эксперт Хендрик Видувильт. Закон об отоплении, бюджетный кризис, а теперь ещё и конфликт с фермерами по поводу субсидий на дизель — Берлин потрясают один политический кризис за другим. И самое катастрофическое в этой ситуации заключается в том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и его однопартийцы социал-демократы предпочитают отмалчиваться, вместо того, чтобы налаживать коммуникацию с населением.

С нами на связи из Берлина политический колумнист Хендрик Видувильт. Добрый вечер, господин Видувильт. Я хочу ещё раз поговорить о том, что мы только что услышали. Согласно исследованию (аналитического центра. — ИноТВ) Бертельсманн, до сентября прошлого года правящая коалиция как минимум приступила к выполнению двух третьих своих предвыборных обещаний. Кто или что послужило причиной тому, что граждане об этом так мало знают?

ХЕНДРИК ВИДУВИЛЬТ, политический колумнист: В целом приходится признать, что реальность — это то, о чём можно рассказать. Успехи коалиции не окажут никакого влияния, если о них умалчивать. Мы слышали только что о том, что идут постоянные споры: коммуникация по поводу закона об отоплении с треском провалилась. Из-за неё доверие было очень сильно подорвано. То же самое мы наблюдаем в ситуации с бюджетным фиаско. А теперь возникли конфликты из-за сельскохозяйственного дизеля.

Не за горами уже и новые споры по поводу пособий для граждан. Это означает, что внешнее впечатление, которое производит коалиция, не отражает тех решительных усилий, которые она приложила для воплощения задуманного. В этом и заключается трагедия этой коалиции. У неё кое-что получается, но она всё равно оказалась в катастрофической ситуации. Если бы были альтернативы, можно было бы говорить о перемене настроений. Но альтернатив на данный момент нет.

Самую большую ответственность несёт канцлер?

ХЕНДРИК ВИДУВИЛЬТ: Самую большую ответственность в любом случае несёт канцлер, так как он занимает этот пост. Мы сотни раз говорили о том, что у него проблемы с коммуникацией, что нередко он вообще не разговаривает. Я также считаю, что СДПГ несёт особую ответственность и по другой причине. Ведь это партия, чья идентичность заключается в защите самых слабых членов общества, в том, чтобы налаживать диалог со всеми слоями населения. Традиционно она также занимает жёсткую позицию по отношению к правому экстремизму, о котором мы в последнее время много говорим.

И в то же время СДПГ — это самая незаметная партия в берлинском политическом хоре. И я этого не понимаю. Это фиаско, и это может иметь катастрофические последствия. Независимо от того, как вы относитесь к политике СДПГ, для демократии вредно, когда канцлер и его партия настолько незаметные.

Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.