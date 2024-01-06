Обозреватель Der Spiegel: даже правильное поведение во время наводнения не спасает рейтинг Шольца

Социал-демократические канцлеры в Германии традиционно во время наводнения умели показать свои лучшие стороны, часто это даже помогало им вернуть утраченную популярность. Колумнист Der Spiegel отмечает, что Шольц, очевидно, исключение в этом ряду и не наследует ни Герхарду Шрёдеру, ни Гельмуту Шмидту. Хотя в его поведении во время продолжающегося бедствия не было больших ошибок, ему не удалось продемонстрировать смелость: топтался на краю воды с серьёзным лицом и буднично обещал помощь.

Немецкий политик для успешной карьеры обязан уметь выступать на ток-шоу, а с недавних пор ещё и записывать «видео для Instagram*, заставляющее задуматься», считает обозреватель журнала Der Spiegel. Но есть также ещё одна «политическая дисциплина», которую многие недооценивают: посещение зон наводнений и потопов. «В Германии правильное появление на воде уже десятилетия решает, могут ли мужчины стать канцлером, или могут ли они остаться им».

Примером образцового поведения во время наводнения журналист немецкого издания считает Гельмута Шмидта, который в 1962 году, будучи министром внутренних дел Гамбурга, «так смело и последовательно организовывал помощь, что он с тех пор постоянно считался подходящим кандидатом в канцлеры, до момента через 12 лет, когда он им стал».

Не менее успешно использовал правильное поведение во время наводнения и Герхард Шрёдер, который в 2002 году смог переизбраться — во многом за счёт правильного поведения после наводнения на Эльбе. Обозреватель Der Spiegel напоминает, что Шрёдер «в зелёном дождевике и чёрных резиновых сапогах смело вступал в саксонскую грязь, говорил со спасателями и пострадавшими, показывал участие и обещал быструю и незабюрократизированную помощь».

Более того, «до сих пор посещение областей, пострадавших от наводнений, было тем, чем социал-демократы особенно хорошо владели». Оппоненты, напротив, именно на наводнениях часто теряли политические очки. В качестве примера в колонке приводятся Эдмунд Штойбер оппонировавший Шрёдеру в 2002 году и недооценивший наводнение на Эльбе, а также Армин Лашет, который проиграл Шольцу в 2021 году во многом потому, что было опубликовано фото, на котором он запечатлён смеющимся в долине Арталь, пострадавшей от потопа.

Многие в Германии полагали, что правильная реакция Шольца на наводнение может вернуть ему утраченную популярность, но сейчас уже можно сказать, что «нет, этого он не смог». Обозреватель в своей колонке для Der Spiegel отмечает, что Олаф Шольц «показал правильное лицо» во время посещений пострадавших территорий, «не использовал страдания людей как кулисы для фото», но на этом всё.

В Нижней Саксонии он «топтался с серьёзной миной, без резиновых сапог на краю воды, не входя в неё, благодарил спасателей и в будничных словах обещал помощь». Обозреватель немецкого журнала констатирует, что выбранный стиль поведение в зоне бедствия «не обеспечит переизбрание» для Шольца, и добавляет, что «есть слишком многое, за что можно критиковать этого канцлера».



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