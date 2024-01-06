Обозреватель Der Spiegel: даже правильное поведение во время наводнения не спасает рейтинг Шольца
Немецкий политик для успешной карьеры обязан уметь выступать на ток-шоу, а с недавних пор ещё и записывать «видео для Instagram*, заставляющее задуматься», считает обозреватель журнала Der Spiegel. Но есть также ещё одна «политическая дисциплина», которую многие недооценивают: посещение зон наводнений и потопов. «В Германии правильное появление на воде уже десятилетия решает, могут ли мужчины стать канцлером, или могут ли они остаться им».
Примером образцового поведения во время наводнения журналист немецкого издания считает Гельмута Шмидта, который в 1962 году, будучи министром внутренних дел Гамбурга, «так смело и последовательно организовывал помощь, что он с тех пор постоянно считался подходящим кандидатом в канцлеры, до момента через 12 лет, когда он им стал».
Не менее успешно использовал правильное поведение во время наводнения и Герхард Шрёдер, который в 2002 году смог переизбраться — во многом за счёт правильного поведения после наводнения на Эльбе. Обозреватель Der Spiegel напоминает, что Шрёдер «в зелёном дождевике и чёрных резиновых сапогах смело вступал в саксонскую грязь, говорил со спасателями и пострадавшими, показывал участие и обещал быструю и незабюрократизированную помощь».
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