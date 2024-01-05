Spiegel: Шольц не Шрёдер, пиар-акция «народный канцлер в резиновых сапогах» не удалась

Канцлер Шольц реагирует на продолжающееся в Германии наводнение. По мнению Der Spiegel, немецкий политик также пытается заработать политические очки на ситуации, «доказать близость к народу». Во время визита в восточногерманский Зангерхаузен Шольц, подражая Герхарду Шрёдеру, надел резиновые сапоги и изо всех сил пытался продемонстрировать уверенность. Но как отмечает журнал, его встречали выкрики «бу» и «проваливай домой», так как поддержка его партии рекордно низкая.

Прибытие Олафа Шольца в Саксонию-Анхальт. Вторая попытка поднять проблему наводнения на уровень канцлера. В отличие от предыдущего визита в Нижнюю Саксонию, на этот раз он носит резиновые сапоги, по образцу бывшего канцлера Герхарда Шрёдера во время наводнения на Эльбе в 2002 году — прямое сравнение можно увидеть здесь, на фотографии. Олаф Шольц, конечно, не является иконой стиля, да и не обязан ею быть, но как канцлер он хочет доказать близость народу.

ВЫКРИК ИЗ ТОЛПЫ: Бу! Убирайся!

Это непростая задача в федеральной земле, где социал-демократы в опросах имеют низкую популярность, ниже 10 процентов.

ВЫКРИК ИЗ ТОЛПЫ: Езжай снова домой! Домой!

Близкое и личное общение с пострадавшими, похоже, в Зангерхаузене не удалось.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЗАНГЕРХАУЗЕНА: Господин Шольц, ваш страх перед простым народом настолько огромен?

ВЫКРИК ИЗ ТОЛПЫ: Преступник, предатель народа!

ЖЕНЩИНА: Господин бундесканцлер, вы же знаете, что все добровольцы были посланы домой только потому, что вы сегодня здесь?!

ВЫКРИК ИЗ ТОЛПЫ: Проваливай!

Канцлер упрямо идёт дальше. По крайней мере, есть возможность сделать групповое фото с премьер-министром Хазелоффом и федеральным министром окружающей среды Лемке. В очередной раз показывать сапоги для фотографов. В Зангерхаузене опасаются прорыва дамбы. Олаф Шольц обещает оказать помощь в ликвидации затопленных территорий в Германии. Затем он заканчивает свой визит.

ВЫКРИК ИЗ ТОЛПЫ: Домой! До свидания!





Дата публикации 04 января 2024 года.