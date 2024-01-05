Spiegel: Шольц не Шрёдер, пиар-акция «народный канцлер в резиновых сапогах» не удалась
Прибытие Олафа Шольца в Саксонию-Анхальт. Вторая попытка поднять проблему наводнения на уровень канцлера. В отличие от предыдущего визита в Нижнюю Саксонию, на этот раз он носит резиновые сапоги, по образцу бывшего канцлера Герхарда Шрёдера во время наводнения на Эльбе в 2002 году — прямое сравнение можно увидеть здесь, на фотографии. Олаф Шольц, конечно, не является иконой стиля, да и не обязан ею быть, но как канцлер он хочет доказать близость народу.
ВЫКРИК ИЗ ТОЛПЫ: Бу! Убирайся!
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