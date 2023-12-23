NIUS: немецкие фермеры не побоялись выступить против правительства и получили народную поддержку

Официальная петиция в поддержку протеста немецких фермеров за четыре дня собрала более миллиона подписей. Немцы с пониманием относятся к угрозам фермеров «парализовать всю страну» и хотят, чтобы правительство пересмотрело отмену сельхозсубсидий, сообщает NIUS. Если до 8 января планы правительства не будут отменены, то фермеры объявят общенациональную забастовку. Протестную волну пытается оседлать оппозиционная ХДС, но даже в правящей коалиции появляются голоса за пересмотр отмены субсидий на дизель.

Немецкое правительство, пытаясь покончить с бюджетным хаосом, задело интересы фермеров, которые как социальная группа «умеют за себя постоять и получают огромную поддержку со стороны населения». Портал NIUS указывает, что фермеры не готовы жертвовать своими правами, для того чтобы «зашить 17-миллиардную дыру в федеральном бюджете». Планы правительства Шольца могут обойтись немецким аграриям в €950 млн убытков.

Официальная петиция в защиту фермеров против отмены субсидирования аграрного дизеля и против отмены освобождения от транспортного налога для сельхозтехники, за четыре дня собрала более 1 млн подписей, сообщает немецкий новостной портал и добавляет, что «народ поддерживает восстание фермеров, которые грозят в случае необходимости парализовать всю страну».

«В худшем случае сокращения означают, что большему количеству предприятий придётся закрыть свои фермы из-за растущего ценового давления», — цитирует инициатора петиции, молодого фермера Мари-Софи фон Шнехен портал NIUS. Она также добавляет, что планы правительства будут иметь «ироничные последствия», ведь банкротства немецких аграриев «будут означать, что больше продуктов питания будет импортироваться по длинным транспортным маршрутам с высоким уровнем выбросов в атмосферу», а правительство называет свои меры «сокращением субсидий, наносящих ущерб климату».

Портал напоминает, что сейчас этими программами субсидий пользуются более 250 тыс. фермерских хозяйств. Благодаря им, с каждого литра дизеля для сельскохозяйственной техники они получают обратно 21 евроцент. «Фермерам ясно: отмена компенсации за сельскохозяйственный дизель и отмена освобождения от налога на транспортные средства не должны произойти».

На большой демонстрации в понедельник в центре Берлина президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид заявил: «Если эти две меры не будут отменены — и удалены без замены, — то мы вернёмся, не только в Берлин». Если правительство Шольца до 8 января не изменит планы, то забастовка крестьян охватит всю страну, угражает Руквид, «страна никогда раньше ещё не испытывала такого».

Масштаб протеста вынудил немецкого министра сельского хозяйства Джема Оздемира, который также был на демонстрации, пообещать собравшимся «сделать всё, чтобы обе меры не были приняты одновременно», но, как указывает NIUS, «на заседании кабинета министров в среду о возражении от Оздемира не было ничего слышно». Решение вопроса передано в немецкий парламент.

«Поддержку фермеры получают не только от миллионов cограждан, но и от ХДС/ХСС». Эксперт по сельскому хозяйству из оппозиционной ХДС Штефан Бильгер в комментарии NIUS подтверждает, что «у немецких фермеров есть все основания для протеста». Правительство пытается решить свои проблемы за счёт крестьян, «фермерам было сокращено почти в шесть раз больше субсидий, чем остальной экономике», — объясняет Бильгер.

«Помимо приятных слов, министр Оздемир и другие представители правящей коалиции не оказали никакой поддержки», — продолжает Бильгер, «очевидно, многие в Берлине ещё не поняли, что будет поставлено на карту для нашей страны, фермеров и потребителей, если сокращения пройдут, как запланировано».

Общественное давление на официальный Берлин настолько огромно, что фракция СвДП, входящая в правящую коалиция, заявила, что наложит вето на предложенный бюджет. То есть выступила против министра финансов из собственной же партии, указывает NIUS. Портал отмечает, что надежд на вето от СвДП в бундестаге немного, так как партия уже нарушила своё главное предвыборное обещание — не повышать налоги, и «в этом отношении доверие фермеров к этим заявлениям (о вето. — ИноТВ) вряд ли будет очень высоким».