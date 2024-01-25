Die Zeit: в Германии отменено 80% поездов из-за забастовки машинистов

В Германии проходит самая масштабная забастовка машинистов в истории железнодорожной компании Deutsche Bahn, сообщает Die Zeit. Она продлится шесть дней. Уже сейчас отменено 80% рейсов. Компания в экстренном порядке открыла новые, альтернативные маршруты, но для большинства пассажиров это слабое утешение, рассказывает немецкое издание.

Утро. На главном железнодорожном вокзале Кёльна зияющая пустота. Началась самая длинная забастовка в истории Deutsche Bahn. Машинисты, состоящие в профсоюзе GDL (Немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта — ИноТВ), не будут работать до вечера следующего понедельника. Тот, кто хочет попасть из точки А в точку Б, вынужден искать альтернативы поезду. Железнодорожная компания предложила экстренное расписание, но для многих пассажиров это слабое утешение.

ЖЕНЩИНА: Честно говоря, мне кажется, что шесть дней — это перебор. Особенно в нынешней ситуации, я думаю, не нужно устраивать забастовку на шесть дней.

МУЖЧИНА: Я немного разочарован, потому что сегодня с утра ещё были заявлены рейсы, но потом и их отменили, хотя на этом направлении действовало экстренное расписание. Из-за этого пришлось час прождать в Кёльне. Это немного раздражает, но приходится мириться.

Несмотря на новое предложение GDL, тарифный конфликт зашёл в тупик. Во вторник поздно вечером Deutsche Bahn подтвердила, что к ней поступило письмо от GDL, но в нём якобы просто повторялись прежние максимальные требования.

Ключевое требование GDL заключается в сокращении продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов с полным сохранением довольствия. Отказываться от этого они не собираются, говорит один из машинистов.

ФИЛИП ГРАМС, машинист: В забастовке участвует очень большое количество людей. То, что так будет, показало ещё первичное голосование в декабре. Сейчас мы это и наблюдаем. 80 процентов поездов отменены. Люди выходят на улицы и борются за улучшение условий работы.

GDL обвиняет Deutsche Bahn в том, что она идёт лишь на крайне небольшие уступки по требованиям профсоюза. И их недостаточно для того, чтобы вернуться за стол переговоров.

Дата выхода в эфир 24 января 2024 года.