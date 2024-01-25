Die Zeit: в Германии отменено 80% поездов из-за забастовки машинистов
Утро. На главном железнодорожном вокзале Кёльна зияющая пустота. Началась самая длинная забастовка в истории Deutsche Bahn. Машинисты, состоящие в профсоюзе GDL (Немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта — ИноТВ), не будут работать до вечера следующего понедельника. Тот, кто хочет попасть из точки А в точку Б, вынужден искать альтернативы поезду. Железнодорожная компания предложила экстренное расписание, но для многих пассажиров это слабое утешение.
ЖЕНЩИНА: Честно говоря, мне кажется, что шесть дней — это перебор. Особенно в нынешней ситуации, я думаю, не нужно устраивать забастовку на шесть дней.
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