Войны России с НАТО не будет — литовский генерал призвал политиков не нагнетать страх и не лезть в военные дела

Войны России с НАТО не будет — а европейские политики, которые нагнетают страх, пусть занимаются своими делами и не лезут в военные вопросы, заявил главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис. Как сообщает Politico, генерал отметил, что вероятность войны сейчас «крайне низка», поскольку Россия полностью сосредоточена на Украине и не собирается воевать с Европой.
Россия не намерена вступать в войну с НАТО — её войска полностью сосредоточены на Украине и не представляют непосредственной угрозы Европе, заявил командующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис. «В этом и следующем году возможность или вероятность войны между Россией и НАТО очень низкая, крайне низкая», — приводит слова генерала Politico.
Однако далеко не все европейские чиновники сохраняют такое же спокойствие, отмечает издание. Так, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, «убеждён, что настоящая война — это вполне вероятная возможность».
В ответ на такое беспокойство литовский главнокомандующий предложил политикам не лезть в военные вопросы и сосредоточиться на своих делах. «Когда нам приходится обсуждать военные советы с теми, кто не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы давать эти самые военные советы, возникает некоторое замешательство», — заявил Рупшис. По его словам, «было бы хорошо, если бы каждый занимался своей работой».
Тем не менее, как сообщает Politico, генерал не исключает, что ситуация может измениться в любой момент. Поэтому он высоко оценил текущую подготовку стран НАТО к возможному конфликту и призвал к скорейшему принятию мер по созданию военной бригады и оснащению её боевыми машинами пехоты и танками.
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