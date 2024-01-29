NYT: на Украине желающих добровольно идти на фронт не осталось

На фоне больших потерь Украина отчаянно нуждается в пополнении своих вооружённых сил, однако желающих отправляться на фронт всё меньше, пишет The New York Times. Наиболее явно изменение настроения в обществе отражают дебаты вокруг законопроекта о новых правилах мобилизации, ответственность за который не хочет брать никто ни в украинском правительстве, ни в военном руководстве.

Если в начале украинского конфликта десятки тысяч украинцев в порыве патриотизма решили вступить в ряды ВСУ, то спустя два года кровопролитных боёв, когда Украина вновь нуждается в военных, всё больше мужчин уклоняются от военной службы, а призывы к демобилизации солдат на передовой звучат всё чаще, пишет The New York Times.

Наиболее явно изменение настроения в обществе отражают горячие дебаты вокруг законопроекта о новых правилах мобилизации. Законопроект был внесён в парламент в прошлом месяце, но был немедленно отозван на доработку. Процесс набора в армию всё чаще вызывает недовольство в украинском обществе, так как становится всё более агрессивным и пронизанным коррупцией. Никто ни в украинском правительстве, ни в военном руководстве не желает брать на себя ответственность за введение масштабного призыва.

При этом вопрос пополнения рядов ВСУ — одна из множества проблем, стоящих перед Украиной, — вот уже несколько месяцев является весьма острым. Вооружённые силы страны несут большие потери, а усилия по восстановлению сил на передовой запаздывают. Даже солдаты на фронте обращают внимание на то, что количество и качество призывников заметно снижается.