Reuters: чиновников Минобороны Украины обвинили в хищении $40 млн

12:30
Welt: российские войска завладели инициативой почти на всех участках фронта
Российские военные завладели существенным превосходством над украинской армией почти на всех направлениях фронта, рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
12:26
Канчельскис: спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома из «Зенита»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах «Зенита» выиграть РПЛ в текущем сезоне.
12:24
Медведев обыграл Синнера в первом сете финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у итальянца Янника Синнера в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
12:19
ТАСС: пожар в Театре сатиры возник из-за ремонтных работ
Нарушение техники безопасности во время выполнения ремонтных работ стало, по предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы.
12:15
Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в театре в Москве
Столичная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании Театра сатиры на Триумфальной площади.
12:15
Евлоев: пояс UFC в полулёгком весе — мой
Российский боец Мовсар Евлоев заявил, что завоюет пояс чемпиона UFC в полулёгком весе.
12:07
Спасатели эвакуировали 50 человек из Театра сатиры в Москве
Спасатели МЧС России эвакуировали 50 человек из Театра сатиры в центре Москвы.
12:06
В «Маккаби» подтвердили, что Лесовой покинул Израиль
Главный скаут «Маккаби» Хайфа Маор Бург прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Даниилом Лесовым.
12:05
Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года
Российский теннисист Даниил Медведев встречается с Янником Синнером из Италии в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
12:03
Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 26 422
Число погибших в результате ударов израильских военных по территории сектора Газа возросло до 26 422, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.
11:59
В Финляндии проходит голосование на выборах президента
Голосование в первом туре президентских выборов началось в Финляндии.
11:55
Угальде прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак»
В агентстве Muy Manero сообщили, что их клиент, нападающий «Твенте» Манфред Угальде, прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Спартак».
11:48
СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Краснодарском крае
В Следственном комитете по Краснодарскому краю заявили о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП с участием автобуса в Павловском районе.
11:45
Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин четвёртый раз за карьеру забросил 30 шайб в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11:39
Площадь пожара в Театре сатиры в Москве составляет 200 квадратных метров
Площадь пожара в Театре сатиры в Москве составляет 200 кв. м, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.
11:38
Бетербиев — о возможном бое с Фьюри: я бы создал ему проблем
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев высказался о возможном поединке с британцем Тайсоном Фьюри.
11:37
«Известия»: россияне стали чаще покупать технику из Турции, Китая и Белоруссии
Жители России стали чаще покупать бытовую технику турецкого, китайского и белорусского производства.
11:24
Шалимов: Миранчуку нужна стабильность
Тренер Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
11:24
Трамп заявил, что Вашингтон является «кошмарным местом убийств и преступности»
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступности».
11:20
Театр сатиры загорелся в центре Москвы
Возгорание произошло в Московском академическом театре сатиры в центре Москвы.
11:14
Орлов считает, что Тикнизян усилил бы «Зенит»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о сорвавшемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».
11:10
В венгерской партии «Наша Родина» заявили о планах претендовать на Закарпатье
Венгерская партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в том случае, если Украина проиграет в конфликте. Такое заявление сделал политик из Венгрии Ласло Тороцкаи.
11:03
Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.
11:02
Итальянская фигуристка Моника выразила сочувствие Валиевой
Итальянская фигуристка Николь Делла Моника высказалась касательно допингового дела россиянки Камилы Валиевой.
10:52
Глава банка JPMorgan: США «движутся к обрыву» из-за роста госдолга
Генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что Соединённые Штаты на большой скорости «движутся к обрыву» из-за роста государственного долга.
10:51
Новосельцев: я за то, чтобы в этом году чемпионом стал «Краснодар»
Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев хочет, чтобы «Краснодар» одержал победу в текущем сезоне РПЛ.
10:44
Джонсон: Байден должен обратить вспять катастрофу на границе
Американский президент Джо Байден обязан использовать свои полномочия, чтобы «обратить вспять катастрофу на границе». Соответствующее мнение в социальных сетях высказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
10:38
TalkSPORT: Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Сразу несколько игроков «Ливерпуля» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
10:35
Глава Полтавской ОВА рассказал о последствиях удара по объекту в Кременчуге
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что на месте удара по промышленному объекту в Кременчугском районе Украины продолжают работать все экстренные службы.
10:30
16-летняя Корнеева в третий раз пробилась в основную сетку турнира WTA
16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку турнира WTA в Таиланде.
10:22
Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 февраля в России проиндексируют ряд выплат, в частности материнский капитал.
10:21
Скира: главный тренер «Жироны» Мигель является одним из кандидатов на замену Хави
Главный тренер «Жироны» Мичел Мигель может возглавить «Барселону» по окончании текущего сезона.
10:16
AT: Украина должна отказаться от территорий из-за нежелания украинцев воевать
Украине нужно отказаться от территорий в пользу России из-за нежелания граждан идти на передовую, считает обозреватель Моника Шоуолтер в материале для The American Thinker.
10:12
Соболенко: в прошлом году я доказала, что могу играть на любом покрытии
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что хочет выиграть турнир Большого шлема на других покрытиях.
10:08
Председатель «Коммунистов России» сдал в ЦИК подписи для президентских выборов
Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отдал в Центральную избирательную комиссию подписи в поддержку своей кандидатуры для участия в российских президентских выборах.
10:06
Певец Уильямс стал президентом футбольного клуба «Порт Вейл»
Британский певец Робби Уильямс стал главой футбольного клуба «Порт Вейл».
10:01
Аксёнов: все совершавшие теракты в Крыму группы диверсантов задержаны
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телерадиокомпании «Вести Крым» заявил, что все диверсанты, совершавшие на полуострове террористические акты, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
09:57
В аварийной пятиэтажке в Ростове-на-Дону обрушился первый подъезд
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в аварийном пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону, откуда накануне эвакуировали жильцов, обрушился первый подъезд.
09:53
Протестующие пытались сорвать выступление Байдена на предвыборном мероприятии
Выступление президента США Джо Байдена несколько раз попытались прервать выкриками из толпы во время предвыборного мероприятия в Южной Каролине.
09:51
Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в традиционной чемпионской фотосессии Открытого чемпионата Австралии.
09:45
WSJ: в секторе Газа 80% подземных тоннелей ХАМАС продолжают действовать
Израильские военные в ходе операции в секторе Газа уничтожили лишь небольшую часть подземных тоннелей движения ХАМАС.
09:35
Четыре человека пострадали при пожаре на базе отдыха под Челябинском
В результате возгорания в гостевом деревянном домике на базе отдыха «Казгалы» в Кыштымском городском округе Челябинской области пострадали четыре человека.
09:35
Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов «Миннесоты»
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
09:23
Мертенс и Се Шувэй выиграли Australian Open в парном разряде
Теннисистки Элисе Мертенс из Бельгии и Се Шувэй из Тайваня стали победительницами Открытого чемпионата Австралии 2024 года в парном разряде.
09:20
Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ посетить Россию
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Россию в ближайшее время.
09:10
Гол Марченко и ассист Чинахова не помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер» в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:07
МИД: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования
Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о готовности российской стороны быть гарантом приднестровского урегулирования.
08:53
WP: Трамп при переизбрании может ввести пошлины в размере 60% на импорт из КНР
Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы Соединённых Штатов может ввести пошлины в размере 60% на импорт из Китая.
08:46
Трипл-дабл Леброна принёс «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт» в матче НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:42
В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку и пострадавших детей
Водитель попавшего в аварию автомобиля в Свободном Амурской области покинул место ДТП, оставив на месте происшествия погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей.