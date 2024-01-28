Reuters: чиновников Минобороны Украины обвинили в хищении $40 млн

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения госсредств при закупке боеприпасов на общую сумму почти $40 млн, пишет Reuters. В попытке хищения средств при закупке 100 тыс. миномётных боеприпасов подозревают пятерых чиновников министерства обороны и менеджеров поставщика вооружений «Львовский арсенал».

Служба безопасности Украины при содействии министерства обороны страны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов на общую сумму 1,5 млрд гривен (почти $40 млн), пишет Reuters.

Как сообщили в спецслужбе, в ходе расследования были разоблачены должностные лица министерства обороны и менеджеры поставщика вооружений «Львовский арсенал», которые похитили почти 1,5 млрд гривен при приобретении 100 тыс. миномётных боеприпасов для ВСУ.

По данным следствия, в августе 2022 года украинские чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с поставщиком «Львовский арсенал». После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить боеприпасы. Однако компания не отправила ни одного снаряда.

Сообщается, что обвинения в растрате и присвоении имущества выдвинуты против пяти чиновников министерства обороны и сотрудников поставщика оружия. Один подозреваемый был задержан при попытке пересечь украинскую границу.