WP: в новой стратегии США по Украине не предусмотрено возвращение утраченных территорий

США разрабатывают новую стратегию в отношении Украины, пишет The Washington Post. В ней они меняют фокус внимания с попытки контрнаступления на долгосрочные усилия по укреплению украинской экономики и оборонной промышленности. Об отвоевании утраченных территорий больше речи не идёт.

Администрация Байдена разрабатывает новую стратегию в отношении Украины, которая сместит акцент с отвоевания территорий на оборону и укрепление самой Украины, пишет The Washington Post. Новый план резко отличается от прошлогоднего, отмечает издание. Тогда США и их союзники направили в Киев инструкторов и современное оборудование в надежде, что это поможет Киеву достигнуть успеха в контрнаступлении. «Эти усилия потерпели неудачу», — отмечает автор статьи.

Сейчас же они хотят акцентировать внимание Украины на удержании нынешних позиций, но также «направить её на другую траекторию, чтобы она стала намного сильнее к концу 2024 года… и вывести её на более устойчивый путь», — сказал источник издания в американском правительстве.

При этом акцент на долгосрочную поддержку Украины делают и другие её союзники. И это происходит в том числе из-за «разочаровывающих результатов прошлогоднего контрнаступления и из убеждения, что и в этом году те же усилия приведут к тем же результатам». На прошлой неделе своё соглашение с Украиной сроком на 10 лет обнародовала Великобритания во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев. То же самое ожидают и от Франции.

«Но успех этой стратегии почти полностью зависит от США, крупнейшего донора денег и оборудования для Украины и координатора многосторонних действий», — пишет издание. Они тоже рассчитывают объявить о партнёрстве с Украиной сроком на 10 лет, надеясь, что конгресс всё же одобрит выделение помощи Украине.

По мнению американских чиновников, этот документ поможет «защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помочь стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты».

Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет ещё территории. Кроме того, западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике ведения огня на большие расстояния, в том числе французскими крылатыми ракетами, которые обещают поставить в течение следующих нескольких месяцев, на сдерживании Черноморского флота России, на ракетных ударах по Крыму* и диверсиях.

Впрочем, официально Зеленский настаивает на том, что Украина продолжает наступление. Однако американские политики, которые недавно встречались с ним, в частном порядке говорят, что Зеленский сомневается в том, насколько реализуются его планы без американской помощи. Если с прежней американской помощью Украина не сумела достигнуть успехов в контрнаступлении, то с меньшим количеством вооружений — и подавно. Поэтому украинские военные уже занимаются укреплением своих позиций вдоль линии фронта.

Американские политики говорят, что, по их ожиданиям, война в конечном итоге закончится путём переговоров. Но по их словам, вряд ли это произойдёт до выборов в США, поскольку Путин рассчитывает на победу Трампа на них.

Западные лидеры намерены создать на Украине «устойчивые» военные силы, которые смогут работать совместно с западными, а также укрепить экономику. Но они признают, что при таком переключении внимания сами украинцы могут начать обвинять своё правительство в застое на линии фронта. «Точно так же в западных столицах чиновники прекрасно понимают, что терпение их граждан в отношении финансирования войны на Украине не безгранично».

Бывший аналитик разведки ЦРУ Эрик Сиарамелла отметил: «Я думаю, украинцы понимают, что серебряной пули не существует, ведь они видели, как танк стоимостью миллион долларов был уничтожен миной стоимостью 10 тысяч долларов». Плюс к этому американские чиновники признают, что привлечение иностранных инвестиций на Украину также потребует от неё дополнительных усилий по борьбе с коррупцией.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).