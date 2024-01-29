УП: лидер румынских ультраправых заявил о территориальных претензиях на украинские территории

Один из лидеров Альянса за союз румын Клаудиу Тарзиу заявил о территориальных претензиях на украинские территории. Как пишет «Украинская правда», Тарзиу считает, что в состав Румынии должны вернуться Северная Буковина, Закарпатье, Бессарабия, а также вся Молдавия.

Один из лидеров ультраправого Альянса за союз румын (AUR) Клаудиу Тарзиу заявил о территориальных претензиях на украинские территории Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также на всю Молдавию, пишет «Украинская правда».

«Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, Южная Бессарабия, Герца, Закарпатье — всё, что принадлежало и принадлежит румынской нации, должно вернуться в границы государства», — сказал Тарзиу по случаю Дня объединения княжеств.

«Это идеал, о котором мы не должны забывать. Молдавия Штефана должна быть дома, в Румынии», — добавил он.

По его словам, «в наших интересах, чтобы Румыния была одним из первых государств в мире».

Как отмечает издание, «антиукраинская партия» AUR сейчас находится на втором месте поддержки с рейтингом за 20%. В этом году Румынию ждут и парламентские, и президентские выборы.