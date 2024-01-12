Сотрудники Службы безопасности Украины ежедневно ловят мужчин при попытке нелегально покинуть страну в надежде избежать мобилизации или экономических трудностей, сообщает The Times. При этом в СБУ полагают, что в связи со скорым принятием законопроекта о новых правилах мобилизации число желающих бежать с Украины будет лишь расти.

Украинские пограничники были очень удивлены, когда обнаружили запутавшегося в корнях деревьев на берегу реки Тиса промокшего мужчину. Они привыкли к диковинным способам украинцев пересекать границу с Румынией в надежде избежать мобилизации или экономических трудностей.

Кто-то нырял в холодную реку с быстрым течением в гидрокостюме или спасательном жилете, другие использовали автомобильные шины или надувные круги и даже надувные матрасы. В ноябре пограничники поймали двух мужчин с нарукавниками в виде розовых фламинго, когда они переплывали реку. И всё же этот случай их очень удивил: мужчина рисковал жизнью не для того, чтобы бежать с Украины, а для того, чтобы добраться до неё.

31-летний Степан Ришкович жил в Чехии, где у него свой бизнес, но захотел ненадолго вернуться на Украину на Рождество, чтобы повидаться с семьёй. Однако его Рождество вряд ли было счастливым, пишет The Times. В соответствии с военным положением на Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну без специального освобождения. Тем, кто возвращается, запрещается выезжать снова. По данным издания, после того, как Ришкович был допрошен и оправился от переохлаждения в местной больнице, он уехал с военкомом и, вероятно, сейчас уже находится на фронте.

На фоне глубокой усталости от конфликта, хронической нехватки вооружения и боеприпасов и серьёзных потерь ВСУ, а также сомнений в решимости Запада продолжать поддерживать Киев всё меньше украинцев согласны отправляться на фронт. Некоторые даже решаются рисковать жизнью, чтобы бежать с Украины.

Так, сообщает The Times, с начала украинского конфликта Служба безопасности задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально покинуть страну. И, как предполагают в самом правоохранительном органе, из-за скорого принятия законопроекта о новых правилах мобилизации число желающих бежать с Украины будет лишь расти.

Даже в разгар зимы украинские мужчины каждый день предпринимают попытки пересечь границу с Румынией и Венгрией. В начале конфликта пытавшиеся бежать из страны украинцы использовали поддельные документы, в которых говорилось, что они освобождены от мобилизации, и прятались в автомобилях, покидающих Украину через официальные пункты пересечения границы.

Однако по мере того, как украинские власти стали разбираться в этих уловках, методы побега менялись. В попытках избежать армии украинцы бегут в лес на украино-румынской границе и пытаются переплыть холодную и глубокую реку Тиса. Кто-то пытается проделать столь опасный путь в одиночку, другие прибегают к помощи банд контрабандистов или «гидов», которые за большие деньги предлагают свою помощь в пересечении границы.

До тех пор, пока новый законопроект о мобилизации не вступит в силу, суды Украины относительно снисходительны к тем, кто пытается нелегально покинуть страну. Если речь не идёт о подделке документов, правонарушение является административным, а не уголовным. Беглецы проводят под стражей от одного до трёх дней в ожидании судебного заседания и обычно отделываются штрафом. Для контрабандистов обвинения являются уголовными, а штрафы более суровыми. Тюремное заключение может составлять до пяти лет. Как ожидается, законопроект о новых правилах мобилизации введёт более строгое наказание для тех, кто уклоняется от военной службы.