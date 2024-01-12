Times: новые правила мобилизации подтолкнут ещё больше украинцев бежать из страны

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NYTimes: украинские войска истощены, в обороне и у «врат ада» New York Times
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Bloomberg: расширение БРИКС бросает вызов западным санкциям Bloomberg
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Bloomberg: борьба между конгрессом и Белым домом грозит поставить крест на помощи США Украине Bloomberg
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IIHF ещё не приняла окончательного решения по участию сборной Израиля в турнирах
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале и марте соберётся для принятия окончательного решения относительно участия сборной Израиля в турнирах под эгидой организации.
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Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю составили более 1785 военнослужащих
Украинская армия за минувшую неделю потеряла более 1785 человек личного состава, говорится в сводке Минобороны России.
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Глава РЖД Белозёров рассказал Путину о новых вагонах с двухметровыми полками
Глава «Российских железных дорог» Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о новых вагонах поездов с двухметровыми полками.
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В Челябинской области прогнозируется усиление ветра до 18 м/с ночью 13 января
Жителей Челябинской области предупредили об усилении ветра и гололедице в ночь на 13 января.
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В Челябинске расселят 21 аварийный дом в 2024 году
Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская заявила, что в 2024 году в городе планируется расселить 21 аварийный дом.
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В Татарстане ОГЭ напишут около 44 тысяч школьников
В Татарстане основной государственный экзамен (ОГЭ) с мая по июнь 2024 года напишут 44 тыс. выпускников девятого класса.
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ВС России за неделю сбили самолёты Су-25, Су-27 и вертолёт Ми-8 ВСУ
Воздушно-космические силы России и российские средства ПВО за неделю сбили самолёты Су-25, Су-27 и вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины.
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ЛУКОЙЛ сообщил об инциденте на заводе в Нижегородской области
На нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошёл инцидент на технологической установке, её работа временно остановлена, сообщила пресс-служба предприятия.
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Поздняков — о покинувших Россию фехтовальщиках: испугавшиеся любители фраппе
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отъезде Сергея и Виолетты Бида, а также Константина Лоханова в США.
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На Украине вырос процент граждан, признанных непригодными к службе в ВСУ
Процент украинских граждан, которые признаны непригодными к службе в 2023 году, более чем в два раза превысил показатели 2021 года. Об этом сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
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Удальцов арестован на месяц по делу об оправдании терроризма
Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма.
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МО: ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю потеряли почти тысячу человек
Украинские войска за минувшую неделю потеряли убитыми и ранеными около 1 тыс. военнослужащих на Краснолиманском направлении. Удары по ним наносились в районах Червоной Дибровы, Торского и Ямполовки, а также Серебрянского лесничества.
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В Петербурге признали памятником бывший Дом призрения
В Санкт-Петербурге бывший Дом призрения престарелых бедных женщин им. гр. Кушелева-Безбородко на Новочеркасском проспекте включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.
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ВС России сорвали попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Российские войска сорвали попытки диверсантов ВСУ высадиться на левом берегу Днепра и островах.
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На Ставрополье 15 млрд рублей направят на ремонт дорог в 2024 году
В Ставропольском крае в 2024 году профинансируют работы по ремонту дорог и реконструкции мостов. Объём дорожного фонда в краевом бюджете составляет 15 млрд рублей.
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МЧС объявило предупреждение в связи с холодами в Кировской области 13—15 января
МЧС Кировской области объявило метеопредупреждение для жителей в связи с аномально холодной погодой.
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Минобороны: за неделю в плен ВС России сдались 48 украинских военных
Минобороны России заявило, что 48 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии за прошедшую неделю.
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ВС России с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине
Вооружённые силы России за период с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине в рамках специальной военной операции.
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Тарасова: из Костомарова получится хороший тренер
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему Роман Костомаров стал бы хорошим наставником.
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Старшина убил командира и покончил с собой в Николаевской области Украины
Старшина убил заместителя командира роты и покончил с собой в Николаевской области Украины, пишет украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».
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Пентагон: Остин за последние 72 часа дважды общался с Байденом
Министр обороны США Ллойд Остин за последние 72 часа дважды общался с президентом Джо Байденом. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне удара американских войск по объектам в Йемене.
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МГБ Приднестровья: в Молдавии готовят диверсантов для совершения терактов в ПМР
Иностранные специалисты готовят специальные боевые группы в Молдавии для совершения диверсий на территории Приднестровья, утверждает приднестровское Министерство госбезопасности. Как заявило ведомство, целью диверсантов должны стать критически важные объекты и высшие должностные лица ПМР.
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Попова: ни один из новых штаммов COVID-19 за год не стал опаснее
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ни один из новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 за год не стал опаснее.
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Елистратов: все олимпийские медали для меня платиновые
Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов высказался о своих олимпийских медалях.
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Всероссийский фестиваль «Покровский собор» состоится 13 января в Москве
Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» состоится 13 января в Гостином Дворе в Москве.
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В топ-100 всероссийского конкурса «Премия Первых» включили пять мест Татарстана
Пять локаций из Татарстана вошли в сотню лучших объектов Всероссийского конкурса «Премия Первых».
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Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 250 тысяч звонков в 2023 году
Более 250 тыс. звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» по итогу 2023 года, из них свыше 22,2 тыс. — из других регионов России.
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Гастроэнтеролог Кашух рассказала о вреде картофеля при неправильном хранении
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что картофель может стать вредным для здоровья при неправильном хранении.
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Медведев задумался о реакции Запада на возможный обстрел делегации Британии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя визит премьера Великобритании Риши Сунака в Киев, задумался о реакции Запада в случае, если бы делегация из Лондона попала под обстрел.
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Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Ивича лучшим тренером
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о работе с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.
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Генерал ВСУ Кривонос: ВС России могут продвинуться на Купянском направлении
Генерал Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российские войска обладают возможностями для продвижения на Купянском и Краснолиманском направлениях.
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Московский производитель смазок и масел увеличил производственные мощности
Московская компания — разработчик и производитель смазочных материалов и масел за счёт ввода новых производственных площадей нарастила мощности в пять раз.
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Захарян сможет сыграть в матче «Реал Сосьедад» с «Атлетиком» в чемпионате Испании
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сможет сыграть с «Атлетиком» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
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Врач Иванов посоветовал больше двигаться для поддержания здоровья печени
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как поддержать здоровье печени.
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Автоэксперт Колодочкин рассказал об особенностях замены масла в машине
Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин заявил, что моторное масло в автомобиле можно менять при пробеге 15 тыс. км, но если машина регулярно находится в пробках или двигатель работает под нагрузкой, то этот показатель уменьшается в два раза.
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В Калининградской области рассказали о жилищных сертификатах для учителей
Министерство образования Калининградской области принимает заявления от учителей на жилищные сертификаты.
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В Москве рассказали о работе сервиса «Вывоз ненужных вещей»
С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвич смог избавиться сразу от 13 предметов мебели и техники по одной заявке.
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Совбез Абхазии: пункт ВМФ России в республике могут открыть в 2024 году
Секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что работа пункта постоянного базирования ВМФ России на территории республики может начаться уже в 2024 году.
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Туктамышева: закончились новогодние сказки, восстанавливаю тройной аксель
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что возобновила тренировки и собирается восстанавливать тройной аксель.
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Медведев — о себе в сериале Netfix: не смотрел и, наверное, не буду — расстроюсь
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, как он отреагировал на серию сериала Netfix Break Point с собой.
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Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 23 708
Число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 23 708, заявили в Министерстве здравоохранения анклава.
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Во Владивостоке рассказали о работе по развитию молодёжной политики
Депутат Думы Владивостока, председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту Мария Лагунова выразила мнение, что статус всероссийской молодёжной столицы Дальнего Востока, присвоенный городу в 2024 году, поспособствует привлечению в него активных молодых людей со всей России и из стран зарубежья.
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В Подмосковье заготовили 76 тонн донорской крови и её компонентов в 2023 году
В Московской области заготовили более 76 т донорской крови и её компонентов в 2023 году.
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Bloomberg: Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы защитить активы от Запада
Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы сорвать планы США и ЕС по конфискации части замороженных активов ЦБ в пользу Украины.
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В филармонии Петербурга исполнят Ленинградскую симфонию
В Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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Times: ещё больше граждан сбегут с Украины из-за нового закона о мобилизации
Число желающих бежать с Украины будет расти на фоне скорого принятия законопроекта о новых правилах мобилизации, пишет британское издание The Times.
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Минобороны: силы ПВО России уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.
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Поварницын: в командной гонке важно оберегать и опекать товарищей
Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, как нужно действовать во время командной гонки.
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Омский СК возбудил уголовное дело после нападения собак на ребёнка
Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбудило уголовное дело по факту нападения собак на восьмилетнего мальчика в Старом Кировске.
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InfoBRICS: ВС России ударили на Украине по объектам ВСУ с западным оружием
Вооружённые силы России нанесли удар на Украине по объектам украинской армии, где хранится поставленное странами Запада вооружение.