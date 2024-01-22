TF1: европейское сельское хозяйство накрыл кризис

Весь год фермеры со всех концов Европы протестуют против нововведений в сельском хозяйстве, рассказывает TF1. Главным камнем преткновения для Нидерландов, Германии и Бельгии стал «зелёный пакт», который обязал 27 стран Евросоюза начать экологический переход в агропромышленности, а в Румынии возмущены украинским импортом, который бьёт по местным производителям.

ВЕДУЩАЯ TF1: Гнев французских фермеров вторит возмущению немецких, нидерландских, а также румынских и польских аграриев. Европейское сельское хозяйство переживает кризис. Ситуация в разных странах порой очень отличается, однако есть и сходство. О них расскажет Сильвия Пинатель.

Их миссия — кормить нас, но от них также требуют меньше загрязнять окружающую среду. На это есть причины: сейчас на долю производства продуктов питания приходится четверть всех парниковых газов. Брюссель принял «зелёный пакт», чтобы фермеры 27 стран совершили экологический переход, однако вот уже год во всех уголках Европы растёт возмущение.

Всё началось в Нидерландах. Больше года назад правительство страны объявило о намерении на 30 процентов сократить поголовье скота, чтобы снизить выбросы вдвое.

НИДЕРЛАНДСКИЙ ФЕРМЕР: Планы правительства убивают будущее и перспективы молодых аграриев! Мы не можем инвестировать!

Весной прошлого года протесты распространились на Бельгию. На этот раз выступали против законопроекта о свиноводстве, которое несёт основную ответственность за выбросы азота.

В прошлый понедельник в Германии тысячи фермеров заблокировали центр Берлина, потому что правительство хочет отказаться от господдержки на покупку дизеля для сельского хозяйства.

НЕМЕЦКИЙ ФЕРМЕР: Для моего хозяйства он обходится в 10—12 тысяч евро в год. Абсолютно несправедливо!

В Испании разделяют его претензии. Здесь экологические требования считают неприемлемыми, в то время как стоимость продукции растёт.

Недовольны также в Румынии, но на этот раз тем, что Европа поддерживает украинское сельское хозяйство, что бьёт по местным фермерам.

Одним словом, по всей Европе аграрии требуют, чтобы экологический переход был справедливым и терпимым. Они решительно настроены на то, чтобы их требования услышали до выборов в Европарламент, которые запланированы на июнь.