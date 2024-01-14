Немецкий фермер: чаша терпения не переполнилась — она взорвалась

Протест фермеров вызвал большие ожидания в сельских районах. Их поддерживают перевозчики, торговцы и многие другие. Некоторые говорят, что решение правительства о дизельном топливе стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Но на самом деле она «не переполнилась, а взорвалась», рассказывает в интервью N-TV один из протестующих, фермер Кристоф Пласс из Бранденбурга.

За последние годы фермеры проглотили столько компромиссов с правительством, что время компромиссов теперь прошло, заявил фермер Кристоф Пласс из Бранденбурга в интервью N-TV. Он обеспокоен тем, что с протестами фермеров, особенно в сельской местности, сейчас связывают слишком много ожиданий. Но он также уверен: «Если требования фермеров не будут удовлетворены, протесты продолжатся».

Главным вопросом на данный момент является постепенная отмена субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо, запланированная правительством Германии. Экономисты утверждают, что фермерским хозяйствам не угрожает опасность, однако у самих фермеров нет никакой альтернативы дизельному топливу — иной сельскохозяйственной техники просто не существует. Поэтому такие изменения для любой фермы — это всё равно что внезапно отменить месячную зарплату обычного работника.

Многие фермеры часто говорят, что решение о дизельном топливе стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Но на самом деле она «не переполнилась, а взорвалась» — вот под каким давлением находятся фермеры. За последние годы они слишком много раз шли на компромиссы и приняли вещи, которые, как они знали, были неправильными.

Кроме того, за последние годы было принято столько неправильных политических решений, что Пласс даже не знает, с чего начать. Например, благополучие животных должны обеспечить фермеры. Это означает перестройку конюшен и инвестиции. Фермеры всегда готовы адаптироваться к новым вызовам, но сейчас это обходится им чересчур дорого.

Фермерам приходится проделывать много работы, а ещё — выдерживать политическое вмешательство. Так, при лечении больного животного 30% приходится на работу с животным, а 70% — на бюрократию. «Это уже не имеет ничего общего с реальной работой фермера. Иногда у меня складывается впечатление, что мы превращаемся в бумажных тигров», — досадует Пласс.

По его словам, протест фермеров вызвал очень большие ожидания в сельских районах. Люди надеются, что многое изменится. Грузоперевозчики поддерживают их: теперь в колонне тракторов каждый день ездят и грузовики. Присутствуют там и торговцы, причём все они говорят о схожих проблемах — экономических трудностях, слишком большой бюрократии. «Меня немного беспокоит, что с нашими демонстрациями связывают такие большие ожидания. Но именно поэтому я считаю, что 15 января ничего не закончится», — заключает Пласс в интервью N-TV.