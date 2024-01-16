Sud Radio: «всё встало с ног на голову» — французские фермеры вышли на акцию протеста

Французские фермеры вышли на акцию протеста в Тулузе, чтобы привлечь внимание к несправедливым условиям своего труда, сообщает генеральный директор радиостанции Sud Radio Патрик Роже. Сельхозработники, в частности, недовольны тем, что работа не позволяет им заработать на жизнь, а также огромным количеством ограничений и правил, от соблюдения которых избавлены их иностранные конкуренты.

Встало ли всё с ног на голову — вопрос, не теряющий актуальности каждое утро и нашедший отражение в сегодняшней демонстрации работников сельского хозяйства на юго-западе Франции, в Тулузе. Сельские жители в последние месяцы переворачивают дорожные знаки, чтобы объяснить, что всё встало с ног на голову.

И что же встало с ног на голову в сельском хозяйстве? По правде говоря, всё, если послушать фермеров. Их работа не позволяет им заработать на жизнь. Им навязывают нормы, которые не соблюдаются иностранными конкурентами. В общем, во Франции всё слишком строго контролируется: выращивание кур, быков, коров, свиней, коз, производство молока, изготовление продуктов, обработка земли, сбор зерна, фруктов, овощей. Во Франции шутить с правилами уже не стоит, и это нормально, но в результате стоимость продуктов становится гораздо выше. И в то же время мы собираемся, к примеру, импортировать кур, выращенных с использованием хлора.

По сути, нельзя сказать, что наши фермеры так уж неправы. Но, скажем честно, и они не всегда вели себя примерно. Да, было и стимулирование роста, и использование удобрений и пестицидов, одобряемое, кстати, всем обществом, ведь нужна была производительность, чтобы накормить население после войны, в 60-е и 70-е годы. Действительно, и банки, и политики, и промышленники и большая часть населения были вполне довольны иметь таких самоотверженных людей, вкалывавших по 15 часов в день без отпуска в порой непредсказуемых условиях, прекрасно зная, что погода и климат добавляют неуверенности.

К сельхозработникам порой относятся с презрением, дискриминируют. Избавлю вас от перечисления прозвищ и оскорблений. И этого они тоже не забыли. Сегодня их всё ещё считают… ладно, не буду говорить.

Сейчас они встают во весь рост, чтобы сказать, что с них хватит, что они чувствуют себя брошенными, и, вероятно, они правы. Они забыты и даже обесславлены. Им никогда, правда, никогда не выражают признательность, притом что сельское хозяйство остаётся одной из основ для страны. Оно необходимо, чтобы кормить народ и торговать. Да, действительно, в отношении наши фермеров всё встало с ног на голову. Внимание: профессия на грани исчезновения, готовы мы к этому или нет.

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.