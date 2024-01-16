EurActiv Оригинал

EurActiv: «Угроза для наших фермеров» — Польша выступила против торговых льгот ЕС для Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Еврокомиссия собралась продлить правила особой торговой политики для украинских товаров, поступающих в ЕС, до 2025 года. Но эта инициатива встретила сопротивление со стороны Варшавы, которая увидела в ней опасность для собственного сельскохозяйственного сектора, пишет EurActiv.
EurActiv: «Угроза для наших фермеров» — Польша выступила против торговых льгот ЕС для Украины
AP

Еврокомиссия собралась продлить правила особой торговой политики для украинских товаров, поступающих в ЕС, до 2025 года. Но польские власти пообещали, что не станут поддерживать эту инициативу, сообщает EurActiv.

«Польша не даст своего согласия на идею, которую продвигает Еврокомиссия, о продлении либерализации торговли с Украиной в нынешних условиях, что представляет угрозу для польских фермеров», — заявил заместитель министра сельского хозяйства страны Михаил Колодзейчак. Он добавил, что для Варшавы приоритетными являются собственная продовольственная безопасность и прибыльное производство. 

Примечательно, что в этом вопросе действующее правительство Дональда Туска повторяет курс прошлого кабинета министров Матеуша Моравецкого. Более того, правящая партия «Гражданская платформа» до прихода к власти критиковала своих предшественников из «Права и справедливости» за слишком запоздалую реакцию на беспокойство польских фермеров, обращает внимание  EurActiv.
 
Приостановление торговых барьеров с Украиной в рамках так называемых коридоров солидарности вызвало неконтролируемый приток ряда сельскохозяйственных товаров, в том числе зерна, мяса птицы, яиц, замороженной малины и даже яблочного сока, в соседние страны. Это привело к падению цен и спроса на продукцию, производимого членами блока, поясняет издание.
 
Вероятно, представители Еврокомиссии попытаются развеять опасения Варшавы относительно торговых уступок Киеву. Но предлагаемые варианты могут оказаться недостаточными для польского правительства, отмечает EurActiv.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
EurActiv Великобритания Европа
теги
Дональд Туск Европа Евросоюз ЕС Польша сельское хозяйство Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров