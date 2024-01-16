EurActiv: «Угроза для наших фермеров» — Польша выступила против торговых льгот ЕС для Украины

Еврокомиссия собралась продлить правила особой торговой политики для украинских товаров, поступающих в ЕС, до 2025 года. Но эта инициатива встретила сопротивление со стороны Варшавы, которая увидела в ней опасность для собственного сельскохозяйственного сектора, пишет EurActiv.

Еврокомиссия собралась продлить правила особой торговой политики для украинских товаров, поступающих в ЕС, до 2025 года. Но польские власти пообещали, что не станут поддерживать эту инициативу, сообщает EurActiv.

«Польша не даст своего согласия на идею, которую продвигает Еврокомиссия, о продлении либерализации торговли с Украиной в нынешних условиях, что представляет угрозу для польских фермеров», — заявил заместитель министра сельского хозяйства страны Михаил Колодзейчак. Он добавил, что для Варшавы приоритетными являются собственная продовольственная безопасность и прибыльное производство.

Примечательно, что в этом вопросе действующее правительство Дональда Туска повторяет курс прошлого кабинета министров Матеуша Моравецкого. Более того, правящая партия «Гражданская платформа» до прихода к власти критиковала своих предшественников из «Права и справедливости» за слишком запоздалую реакцию на беспокойство польских фермеров, обращает внимание EurActiv.

Приостановление торговых барьеров с Украиной в рамках так называемых коридоров солидарности вызвало неконтролируемый приток ряда сельскохозяйственных товаров, в том числе зерна, мяса птицы, яиц, замороженной малины и даже яблочного сока, в соседние страны. Это привело к падению цен и спроса на продукцию, производимого членами блока, поясняет издание.

Вероятно, представители Еврокомиссии попытаются развеять опасения Варшавы относительно торговых уступок Киеву. Но предлагаемые варианты могут оказаться недостаточными для польского правительства, отмечает EurActiv.