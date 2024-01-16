EurActiv: «Угроза для наших фермеров» — Польша выступила против торговых льгот ЕС для Украины
Еврокомиссия собралась продлить правила особой торговой политики для украинских товаров, поступающих в ЕС, до 2025 года. Но польские власти пообещали, что не станут поддерживать эту инициативу, сообщает EurActiv.
«Польша не даст своего согласия на идею, которую продвигает Еврокомиссия, о продлении либерализации торговли с Украиной в нынешних условиях, что представляет угрозу для польских фермеров», — заявил заместитель министра сельского хозяйства страны Михаил Колодзейчак. Он добавил, что для Варшавы приоритетными являются собственная продовольственная безопасность и прибыльное производство.
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