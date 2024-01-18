«Вне конкуренции»: украинский сахар «накрыл волной» Польшу и лишил её рынков сбыта

Польские производители сахара бьют тревогу: после того как ЕС открыл свои двери для украинских конкурентов, импорт сырья вырос в 20 раз. Заботясь о своём будущем, они требуют ввести эмбарго, сообщает Interia. Портал указывает, что Министерство сельского хозяйства Польши понимает всю серьёзность ситуации и проводит соответствующие переговоры как с Киевом, так и с Брюсселем.
Сказать, что украинский сахар сейчас наводняет Евросоюз, — ничего не сказать, пишет Interia. Польские производители сахара бьют тревогу в связи с увеличением импорта этого сырья с Украины. Министерство сельского хозяйства заявляет, что ведёт диалог как с ЕС, так и с Украиной. Одновременно польские фермеры требуют незамедлительного введения эмбарго на украинский сахар, резкий приток которого в страну может поставить под угрозу ситуацию в Польше. Особенно учитывая тот факт, что Украина не прекращает производство сахара: впервые за шесть лет она проявляет повышенный интерес к выращиванию сахарной свёклы, рассказывает портал.
После начала украинского конфликта и временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на импорт украинской сельхозпродукции, объём импорта сахара с Украины в ЕС резко увеличился и в торговом 2022-2023 году его объём достиг почти 415 тыс. тонн. Эта цифра в 20 раз превышает официальную годовую импортную квоту Украины. Основными странами — получателями сахара с Украины были среди прочего Румыния, Италия и Польша. Для польских производителей увеличение количества украинского сахара в ЕС означает сужение возможностей на внешних рынках.
«У нас очень серьёзная проблема с сахаром, которая повлияет на рынок», — заявил в начале января министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. «Мы проводим определённые переговоры по этому вопросу. Производство растёт. Мы превращаемся в крупного производителя сахара. Предыдущий год был хорошим в плане урожая сахарной свёклы... Мы были экспортёром сахара в различные страны Европы, а сейчас туда поступает украинский сахар и нет возможности экспортировать наш сахар», — объяснил он.
Interia обращает внимание на то, что в условиях значительно более низких издержек производства на Украине производители сахара из ЕС не в состоянии конкурировать с ней на равных. В отличие от украинцев они обязаны соблюдать ряд строгих стандартов, тем самым гарантируя безопасность пищевых продуктов европейцев.
Для обеспечения стабильной ситуации в сахарном секторе и сбалансированного рынка сахара в ЕС необходимо ввести меры, которые будут контролировать приток этого сахара в ЕС, чтобы европейские производители не были вынуждены экспортировать свою продукцию за пределы ЕС. В Польше наблюдается большой профицит производства сахара. Именно поэтому польские власти сейчас принимают соответсвующие меры, чтобы растущий импорт сахара с Украины в Польшу не дестабилизировал внутренний рынок. Проблема также кроется в том, что польский сахар должен конкурировать с украинским сахаром и на других, традиционных для Польши, европейских рынках.
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