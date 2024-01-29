El Mundo: Киев копирует российскую тактику и строит собственную «линию Мажино»

На фоне резкого сокращения помощи со стороны Запада и провала контрнаступления Киев занялся строительством собственной «линии Мажино», пишет El Mundo. При этом украинские власти решили копировать российскую тактику, которая остановила прошлогоднее наступление ВСУ.

Украина строит собственную «линию Мажино», пишет El Mundo.



Киев перешёл к разработке оборонительной стратегии, имитирующей тактику, которую Россия использовала в Запорожье, чтобы остановить прошлогоднее контрнаступление ВСУ.



Испанское издание пообщалось в районе Орехова с украинскими военными, которые уже занимаются созданием оборонительных укреплений. По их словам, идёт строительство уже второй линии обороны.



«Это не сплошная линия, как российская. Мы устанавливаем оборонительные точки на возвышенностях», — заявил изданию один из украинских военных.



При этом один из сапёров пожаловался на то, что в вопросах минирования их возможности серьёзно уступают российским.



«Мы ставим по одной (мине. — ИноТВ) через каждые 60 метров. Они устанавливают до 10 на квадратный метр», — заявил он.



Как подчёркивает El Mundo, хотя Зеленский и его советники отказываются публично признавать, что любой гипотетический план наступления украинской армии зависит от очередной крупной партии помощи от союзников Киева, определённо можно сказать то, что как на севере, так и на юго-востоке войска получили единый приказ: «Удерживать линию».



«Мы не можем продолжать наступления. Российская армия уже не та, что в 2022 году», — признал бывший президент Украины Пётр Порошенко.



Россия имеет превосходство не только по числу военных, но и в авиации, артиллерии, средствах РЭБ, а также по количеству дронов. Комбинация из разведывательных беспилотников «Орлан-10» и ударных дронов «Ланцет» стала серьёзным вызовом для Киева. Тем более что мощности по производству беспилотных аппаратов в России превышают 100 тыс. в месяц, а на Украине, по оценкам экспертов, не достигают и половины этого показателя.



В то же время помощь Запада Украине резко сократилась. Кильский институт мировой экономики (Германия) подсчитал, что в период с августа по октябрь прошлого года это сокращение достигло 90% по сравнению с 2022 годом.