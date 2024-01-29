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El Mundo: Киев копирует российскую тактику и строит собственную «линию Мажино»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне резкого сокращения помощи со стороны Запада и провала контрнаступления Киев занялся строительством собственной «линии Мажино», пишет El Mundo. При этом украинские власти решили копировать российскую тактику, которая остановила прошлогоднее наступление ВСУ.
El Mundo: Киев копирует российскую тактику и строит собственную «линию Мажино»
AP

Украина строит собственную «линию Мажино», пишет El Mundo.

Киев перешёл к разработке оборонительной стратегии, имитирующей тактику, которую Россия использовала в Запорожье, чтобы остановить прошлогоднее контрнаступление ВСУ.

Испанское издание пообщалось в районе Орехова с украинскими военными, которые уже занимаются созданием оборонительных укреплений. По их словам, идёт строительство уже второй линии обороны.

«Это не сплошная линия, как российская. Мы устанавливаем оборонительные точки на возвышенностях», — заявил изданию один из украинских военных.

При этом один из сапёров пожаловался на то, что в вопросах минирования их возможности серьёзно уступают российским.

«Мы ставим по одной (мине. — ИноТВ) через каждые 60 метров. Они устанавливают до 10 на квадратный метр», — заявил он.

Как подчёркивает El Mundo, хотя Зеленский и его советники отказываются публично признавать, что любой гипотетический план наступления украинской армии зависит от очередной крупной партии помощи от союзников Киева, определённо можно сказать то, что как на севере, так и на юго-востоке войска получили единый приказ: «Удерживать линию».

«Мы не можем продолжать наступления. Российская армия уже не та, что в 2022 году», — признал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Россия имеет превосходство не только по числу военных, но и в авиации, артиллерии, средствах РЭБ, а также по количеству дронов. Комбинация из разведывательных беспилотников «Орлан-10» и ударных дронов «Ланцет» стала серьёзным вызовом для Киева. Тем более что мощности по производству беспилотных аппаратов в России превышают 100 тыс. в месяц, а на Украине, по оценкам экспертов, не достигают и половины этого показателя.

В то же время помощь Запада Украине резко сократилась. Кильский институт мировой экономики (Германия) подсчитал, что в период с августа по октябрь прошлого года это сокращение достигло 90% по сравнению с 2022 годом.

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источник
El Mundo Испания Европа
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