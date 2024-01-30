Легально, но неэтично — эксперт объяснил, как политики и ВПК наживаются на украинском конфликте

Помощь США Украине заключается в том, что правительство берёт деньги у простых американцев и отдаёт их элите и ВПК — поэтому неудивительно, что политики не хотят заканчивать эту войну, заявил трейдер Росс Гивенс в интервью Стивену Гарднеру. Кроме того, эксперт рассказал, как политики зарабатывают миллионы на фондовом рынке, обходя лучших инвесторов Уолл-стрит благодаря инсайдерской информации, и наживаются на чужих войнах.

Я недавно брал интервью у члена палаты представителей Тима Бёрчетта. Очень приятный, скромный парень. Он входит в комитет по изучению НЛО. И когда мы попрощались, когда наше интервью закончилось, я спросил, есть ли у него пара минут. Он ответил, что есть. Я сказал: «Я не хочу говорить об НЛО, я хочу поговорить об инсайдерской торговле. Будет ли принят этот законопроект Пелоси, запрещающий членам конгресса использовать инсайдерскую информацию?» Он сказал: «Упаси Господь! Конечно же нет, они никогда его не одобрят! Это их личная курица, несущая им золотые яйца». И я сказал: «То есть вы хотите сказать, что эти люди используют привилегированную информацию комитета для того, чтобы размещать деньги на фондовом рынке?» И он ответил: «Именно так». Он в этом абсолютно уверен.

РОСС ГИВЕНС, эксперт в области трейдинга: Да, и я могу вам это доказать. Мы говорили о том, что Пелоси обошла всех инвесторов на Уолл-стрит. Она обошла лучших из лучших. В прошлом году Пелоси обошли всего несколько человек, и знаете, кто это был? Другие политики.

Я хочу показать вам график. Это доходность всего десяти членов конгресса в прошлом году. Данные взяты с сайта Unusual Whales. Желтая полосочка в самом низу — это индекс S&P 500. Так что если вы просто инвестировали в общий рынок — примерно столько же получили и вы. При этом опять же для рынка это был фантастический год.

Пелоси — на две строчки выше, с показателем выше более чем в два раза. Но восемь других конгрессменов добились ещё большего успеха, чем она. Блументал, сенатор из Нью-Йорка. Угадайте, что он делал? Он скупал акции оборонного сектора в тот же день, когда Россия вторглась на Украину. Марк Грин, председатель комитета по национальной безопасности. Думаете, у него может быть доступ к информации, которая может изменить ситуацию на рынке?

И посмотрите, это не одна партия. Это республиканцы и демократы, сенаторы и члены палаты представителей, мужчины и женщины — они все этим промышляют. К счастью для нас, всё, что нам нужно делать, — это следовать их примеру. Вот, почему я провожу подобные беседы. И я рад, что могу выступить перед вами и вашей аудиторией, чтобы люди поняли, насколько масштабна эта коррупция.

Но то, что можем делать мы, абсолютно законно. То, что делают они, тоже законно. Но этично ли это? Скорее всего нет. Но законно. Поэтому единственный способ уравнять наши позиции, на мой взгляд, — это объяснить обычным американцам, как следить за тем, какие акции покупают эти люди. Они получают доступ к привилегированной информации, получают его раньше остальных? Ладно. Я могу показать вам, как сделать то же самое. Если они решили заниматься мошенничеством, то самое меньшее, что вы можете сделать, — это знать, когда они это делают, и покупать те же самые акции.

Вы сказали, что это законно, но, наверное, неэтично с моральной точки зрения. Ведь на кону стоят человеческие жизни. Эти люди вкладывают деньги в оборонные контракты, зная, что получат миллионы долларов, а в это время люди на Украине и в других частях света буквально борются за жизнь. Неудивительно, что эти люди не хотят, чтобы война закончилась. Неудивительно, что они хотят, чтобы дополнительные 60 миллиардов долларов, как сказал Митч Макконнелл, пошли не на Украину, а обратно в военные компании Америки.

РОСС ГИВЕНС: Именно это многие люди и упускают из виду. Они говорят: «О, мы отправляем Украине 100 миллиардов долларов!» Но это не значит, что наш FedEx доставит им чек на 100 миллиардов. Эти деньги идут американским оборонным фирмам, аэрокосмическим компаниям, Boeing и другим оборонным подрядчикам, чтобы купить у них оборудование и отправить его на Украину. Вы думаете, мы делаем это по скидке? Вы же понимаете, что мы платим гораздо больше, чем в розницу? Вы понимаете, что какой-то парень зарабатывает 20 миллионов долларов на перевозках этих вещей через океан?

Не помню, какой политик это сказал, но, по его словам, иностранная помощь — это когда вы берёте деньги граждан богатой страны и отдаёте их олигархам в бедной стране. Именно это и происходит. Деньги передаются от нас с вами и простых налогоплательщиков к богачам, элите и военно-промышленному комплексу в обеих странах.

Дата выхода в эфир 28 января 2024 года.