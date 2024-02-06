Мы сами «сеем семена раздора» — полковник Макгрегор о вероятности третьей мировой

Украина пугает своих граждан нападением со стороны Беларуси, и тем, что Венгрия с Румынией придут за её западной частью. Финляндия же опасается России. Всё это — слухи, которые и приближают мир к началу третьей мировой войны. Особенно ответственны за них неоконсерваторы, которые хотят получить над людьми полный контроль, хотят сделать из человека продукт. Такое мнение озвучил отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Хотел узнать ваши мысли по этому поводу, потому что, например, Джеральд Саленте из журнала «Trends» говорит, что мы уже находимся в состоянии мировой войны. Вы думаете, что такие войны начинаются в одночасье? Нет, они медленно развиваются. Только сегодня утром я читал, что Украина говорит своим гражданам: «Беларусь вот-вот нападёт на нас. Будьте готовы к нападению Беларуси».

Они также говорят, что Венгрия и Румыния вот-вот придут и заберут западную Украину. А Финляндия говорит своим гражданам: «Россия вот-вот нападёт на нас. И если это произойдёт, то на нас нападет Беларусь». В общем, ходят все эти слухи о войнах.

Разве это не заставляет всех быть начеку? Не это ли может разжечь огонь третьей мировой войны?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ну, во-первых, если вы неоконсерватор, то вы будете играть по этой схеме. А неоконы ведут поезд, они — часть большой глобалистской элиты, которая хочет превратить нас в безропотных овец.

Они хотят уничтожить концепцию человека с живой душой и принять атеистический, материалистический подход к людям, рассматривая их в качестве товара или продукта, вещей, которые сами по себе не имеют смысла и могут быть использованы по своему усмотрению. Именно такая троцкистская логика и мышление лежали в основе общего поворота.

И мы стали своего рода версией того же самого в 21 веке. Нет, вы абсолютно правы. Мы сеем семена раздора везде, где только можно. Может ли всё это объединиться и привести к глобальной катастрофе? Полагаю, это возможно. Это никогда не бывает невозможным.

Дата выхода в эфир 6 февраля 2024 года.