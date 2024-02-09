Fox Business Оригинал

Сенатор США: из-за Украины демократам плевать на собственную границу, и американцы это видят

Материал представлен в переводе ИноТВ
После провала в конгрессе законопроекта о безопасности границы демократы тут же предложили утвердить пакет помощи Украине, сообщил в эфире Fox Business сенатор США Эрик Шмитт. Таким образом, простые американцы увидели, что партия Байдена не желает защищать собственную границу, но готова незамедлительно отправить десятки миллиардов долларов на Украину, отметил сенатор.

ЭРИК ШМИТТ, сенатор США: Что касается американцев, они видели, что произошло на этой неделе. Этот законопроект о границе — просто безнадёжный, полная катастрофа. Правильно, что его не приняли. Но затем буквально час спустя Чак Шуммер заводит речь об Украине. Итак, американцы видят фактическое нежелание демократов защищать нашу границу, но их готовность тотчас отправить 60 миллиардов долларов для защиты украинской границы. Думаю, эти люди совершенно оторваны от того, что чувствуют и видят настоящие американцы, от их обеспокоенности всем этим.

Что ж, теперь мы этим занимаемся. У них есть 60 голосов, чтобы продвинуть этот законопроект. Надеюсь, у нас будет жёсткий процесс внесения поправок, который сможет повлиять на это, но я не знаю, получится ли. Повторю: я просто считаю, что эта одержимость, «Украина любой ценой» и без вопросов, выглядит полным отрывом от того, что думает большинство американцев.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2024 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox Business США Северная Америка
теги
граница закон конгресс США Украина финансы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров