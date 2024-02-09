Сенатор США: из-за Украины демократам плевать на собственную границу, и американцы это видят

После провала в конгрессе законопроекта о безопасности границы демократы тут же предложили утвердить пакет помощи Украине, сообщил в эфире Fox Business сенатор США Эрик Шмитт. Таким образом, простые американцы увидели, что партия Байдена не желает защищать собственную границу, но готова незамедлительно отправить десятки миллиардов долларов на Украину, отметил сенатор.

ЭРИК ШМИТТ, сенатор США: Что касается американцев, они видели, что произошло на этой неделе. Этот законопроект о границе — просто безнадёжный, полная катастрофа. Правильно, что его не приняли. Но затем буквально час спустя Чак Шуммер заводит речь об Украине. Итак, американцы видят фактическое нежелание демократов защищать нашу границу, но их готовность тотчас отправить 60 миллиардов долларов для защиты украинской границы. Думаю, эти люди совершенно оторваны от того, что чувствуют и видят настоящие американцы, от их обеспокоенности всем этим.

Что ж, теперь мы этим занимаемся. У них есть 60 голосов, чтобы продвинуть этот законопроект. Надеюсь, у нас будет жёсткий процесс внесения поправок, который сможет повлиять на это, но я не знаю, получится ли. Повторю: я просто считаю, что эта одержимость, «Украина любой ценой» и без вопросов, выглядит полным отрывом от того, что думает большинство американцев.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2024 года.