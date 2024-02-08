AP: помощь Киеву в привязке с пограничной сделкой не прошла американский сенат

01:19 «Общественное»: в Одессе прозвучал взрыв Взрыв прозвучал в Одессе на Украине.

01:17 Два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье В результате массовой аварии на трассе М-4 в Московской области погибли два человека.

01:15 ПСЖ обыграл «Брест» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» на своём поле одержал победу над «Брестом» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции.

01:08 Mundo Deportivo: «Барселона» потребует от «Зенита» €490 тысяч за Малкома Испанская «Барселона» в апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет требовать от российского «Зенита» выплаты €490 тыс. в качестве бонусов, прописанных в трансфере нападающего Малкома.

01:02 Кот-д'Ивуар вышел в финал Кубка африканских наций Сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду ДР Конго и вышла в финал домашнего Кубка африканских наций.

01:00 США выдали россиянина Лекомцева, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей США выдали России её гражданина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей.

00:50 Байден назвал Трампа «экзистенциальной угрозой» Президент США Джо Байден заявил, что экс-глава американской администрации Дональд Трамп представляет собой экзистенциальную угрозу и попытается свести на нет всё, чего добились демократы.

00:47 Спортдиректор «Шанхай Шэньхуа»: выбрали Слуцкого за его опыт, страсть и знания Спортивный директор китайского «Шанхай Шэньхуа» Шиотан Скай Сун высказался о назначении российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером команды.

00:45 РИА Новости: база США подверглась ракетному обстрелу на востоке Сирии База США на месторождении нефти на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

00:42 Конституционный суд Эквадора разрешил эвтаназию в стране Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране.

00:32 Шольц: страны НАТО не считают себя воюющими с Россией Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.

00:31 «Страсбург» обыграл «Гавр» в матче Кубка Франции, Кузяев получил красную карточку «Страсбург» одержал победу над «Гавром» в матче 1/8 Кубка Франции по футболу, российский игрок Далер Кузяев получил красную карточку.

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00:24 Кирби: отсутствие помощи США вынуждает ВСУ экономить боеприпасы Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отсутствие американской военной помощи вынуждает ВСУ экономно расходовать боеприпасы и осложняет ситуацию для Киева на всём протяжении линии фронта.

00:20 Эрика Андреева не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Румынии Российская теннисистка Эрика Андреева потерпела поражение в матче второго круга на турнире в Клуж-Напоке (Румыния).

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00:15 Воздушная тревога объявлена в Киевской области Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской и Черкасской областях Украины.

00:10 CENTCOM: США 7 февраля ударом по Ираку уничтожили командира «Катаиб Хезболлы» Силы Центрального командования США заявили, что 7 февраля ударом по Ираку был уничтожен командир «Катаиб Хезболлы».

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00:01 В Госдуме предложили увеличивать в 10 раз не оплаченные в срок штрафы иноагентов Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил десятикратно повышать сумму штрафа для иностранных агентов, которые уклоняются от выполнения административного наказания за отсутствие маркировки. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть у RT.

00:00 Путин: Россия делает всё для помощи заложникам на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин заявил, что Москва делает всё возможное для помощи заложникам на Ближнем Востоке. По его словам, результаты этой работы есть.

23:59 AP: Дани Алвес отверг обвинения в сексуальном насилии Бразильский футболист Дани Алвес, выступая в суде по делу об изнасиловании, отверг обвинения, заявив, что половой акт с потерпевшей был по обоюдному согласию.

23:55 В Черкасской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога На Украине воздушную тревогу объявили в Черкасской и Кировоградской областях.

23:48 Путин встретился в Кремле с Лазаром и Бородой Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

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23:44 Блинкен: США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе Соединённые Штаты призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе при планировании дальнейшего наступления.

23:43 Госдеп США одобрил продажу Польше систем радиолокационной разведки на $1,2 млрд Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше систем радиолокационной разведки (ASRR) на сумму в размере $1,2 млрд.

23:32 Мужчину с перилами в голове нашли в подъезде дома в центре Петербурга В Санкт-Петербурге в подъезде дома нашли мужчину с перилами в голове.

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23:04 Законопроект об охране границ и помощи Украине заблокирован в сенате США Компромиссный законопроект о предоставлении помощи Израилю и Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошёл первое процедурное голосование в американском сенате.

22:58 В садоводстве в Омске пожарные спасли из огня восемь кроликов Восемь кроликов спасли из огня пожарные в Омске, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

22:56 Нигерия победила ЮАР по пенальти в полуфинале Кубка Африки Сборная Нигерии одержала победу над командой Южной Африки и вышла в финал Кубка африканских наций по футболу.

22:47 The Daily Beast пожаловалось на реакцию российских журналистов на приезд Карлсона Издание The Daily Beast пожаловалось на реакцию российских медиа на приезд в Россию американского журналиста Такера Карлсона.

22:46 Валиева заявила в CAS, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады Российская фигуристка Камила Валиева заявила в Спортивном арбитражном суде (CAS), что её дедушка Геннадий Соловьёв больше ей не готовил после Олимпийских игр в Пекине.

22:44 Al Masirah: США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене Американские и британские вооружённые силы нанесли новые удары по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах».

22:40 Newsweek обратил внимание на слова Симоньян о приезде Карлсона в Россию Американский журнал Newsweek обратил внимание на слова главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о приезде журналиста Такера Карлсона в Россию.

22:34 «Роскосмос» показал фото снеговых облаков со спутника К выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». По словам специалистов, высота сугробов может достичь 58 см.

22:30 Карпин раскритиковал игру «Ростова», несмотря на победу над «Спартаком» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру команды в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

22:28 Шольц: Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку поставлять ВСУ оружие Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ «недостаточно большая», чтобы в одиночку осуществлять военную помощь Вооружённым силам Украины.

22:16 Экс-разведчик США Риттер: интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону станет информационной бомбой.

22:14 Губерниев — о версии Валиевой про допинг: я бы уши открутил этому дедушке Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

22:07 Депутат Калашников прокомментировал ситуацию на Украине Депутат Госдумы Леонид Калашников в разговоре с молдавским политиком Иланом Шором прокомментировал ситуацию на Украине.

22:06 RT: инцидент на заводе в Ижевске вызван технологическим процессом на объекте Пожар в районе одного из заводов в Ижевске вызван технологическим процессом на критически важном объекте, сообщил RT источник в экстренных службах.

22:00 МИД России: работа над организацией «Интервидения» активно ведётся В настоящий момент ведётся активная работа над организацией музыкального конкурса «Интервидение», сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

21:58 Жулин: верю в то, что Валиева ничего о допинге не знала и даже не предполагала Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой после публикации мотивировочной части решения CAS.

21:56 Ирак пригласил «Газпром» развивать месторождение Эн-Насирия на юге страны Правительство Ирака пригласило российскую компанию «Газпром» развивать месторождение Эн-Насирия на юге страны.