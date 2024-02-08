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AP: помощь Киеву в привязке с пограничной сделкой не прошла американский сенат

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Американские сенаторы не одобрили многомиллиардный пакет финансирования, который, среди прочего, включал помощь Киеву в размере $60 млрд, сообщает Associated Press. Против этого законопроекта проголосовали республиканцы, которые, как отмечает издание, таким образом свели на нет многомесячные переговоры с демократами по обеспечению безопасности границ США.
AP: помощь Киеву в привязке с пограничной сделкой не прошла американский сенат
AP
Республиканцы в сенате США проголосовали против двухпартийного законопроекта по безопасности американских границ и иностранной финансовой помощи, в том числе для Украины, сообщает Associated Press.

Для одобрения этого документа требовалось 60 голосов из 100, однако против него проголосовали 50 сенаторов.

Этот пакет финансирования предусматривал, среди прочего, выделение Киеву $60 млрд, а Израилю — $14 млрд.

Как отмечает издание, проголосовав против пограничной сделки, республиканцы свели на нет многомесячные переговоры с демократами по законопроекту, призванному сократить рекордное количество незаконных пересечений американской границы.

Между тем лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее заявил, что попытается спасти финансирование Киева, Израиля и других союзников Вашингтона, для чего в сенате в ближайшее время будет рассмотрен модифицированный вариант пакета финансовой помощи без расходов на безопасность границы.
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