Independent: Байден не убедит конгресс помочь Киеву без «божественного вмешательства»

Существует очень небольшая вероятность, что конгресс примет законопроект, который увязывает усиление пограничного контроля в США с финансированием Украины. Ведь инициатива встречает отпор со стороны не только единомышленников Дональда Трампа, но даже видных сенаторов латиноамериканского происхождения, пишет корреспондент The Independent Эндрю Фейнберг.

Будущее законопроекта, увязывающего ужесточение миграционной политики в США с помощью Украине, находится под большим вопросом. Джо Байдену приходится рассчитывать на некое «божественное вмешательство», которое позволит получить достаточное число голосов в верхней палате конгресса, и молиться, что сенат вновь надавит на палату представителей, пишет корреспондент The Independent Эндрю Фейнберг.

Но в настоящий момент такой сценарий выглядит маловероятным. Отчасти потому, что два видных сенатора-латиноамериканца Алекс Падилья и Боб Менендес уже выступили против законопроекта, «Добавьте к этому тот факт, что Республиканская партия также хочет лишить Байдена внешнеполитической победы в виде финансирования Украины, связанного с законопроектом о границе, и вы увидите, в какой запутанной ситуации находится президент», — отмечает журналист.

Возможно, Байден, который проработал в сенате более 30 лет, надеется, что у него всё же получится продвинуть сделку. Но, учитывая враждебное отношение республиканцев к 46-у президенту, маловероятно, что кто-то из них «ударит палец о палец, чтобы помочь ему или перейти дорогу Трампу в год выборов», рассуждает Фейнберг.

Глава Белого дома сталкивается со схожими проблемами на международной арене. Несмотря на то что он теряет поддержку американцев арабского происхождения и молодых избирателей из-за войны в Газе, Байден продолжает непоколебимо стоять на стороне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обращает внимание автор статьи.

По его словам, Нетаньяху неоднократно вмешивался в политику США в попытке помочь Республиканской партии. Тем не менее Байден, похоже, решил закрыть глаза на эти факты и продолжает давать ЦАХАЛ полный карт-бланш на использование американского оружия в Газе.

«В обоих случаях — американо-мексиканской границе и битве за сектор Газа — люди, в помощи которых нуждается Байден, не хотят ничего, кроме как навредить ему, чтобы они могли насладиться вторым сроком Трампа», — заключает Фейнберг.