Independent Оригинал

Independent: Байден не убедит конгресс помочь Киеву без «божественного вмешательства»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Существует очень небольшая вероятность, что конгресс примет законопроект, который увязывает усиление пограничного контроля в США с финансированием Украины. Ведь инициатива встречает отпор со стороны не только единомышленников Дональда Трампа, но даже видных сенаторов латиноамериканского происхождения, пишет корреспондент The Independent Эндрю Фейнберг.
Independent: Байден не убедит конгресс помочь Киеву без «божественного вмешательства»
AP

Будущее законопроекта, увязывающего ужесточение миграционной политики в США с помощью Украине, находится под большим вопросом. Джо Байдену приходится рассчитывать на некое «божественное вмешательство», которое позволит получить достаточное число голосов в верхней палате конгресса, и молиться, что сенат вновь надавит на палату представителей, пишет корреспондент The Independent Эндрю Фейнберг.

Но в настоящий момент такой сценарий выглядит маловероятным. Отчасти потому, что два видных сенатора-латиноамериканца Алекс Падилья и Боб Менендес уже выступили против законопроекта, «Добавьте к этому тот факт, что Республиканская партия также хочет лишить Байдена внешнеполитической победы в виде финансирования Украины, связанного с законопроектом о границе, и вы увидите, в какой запутанной ситуации находится президент», — отмечает журналист.
 
Возможно, Байден, который проработал в сенате более 30 лет, надеется, что у него всё же получится продвинуть сделку. Но, учитывая враждебное отношение республиканцев к 46-у президенту, маловероятно, что кто-то из них «ударит палец о палец, чтобы помочь ему или перейти дорогу Трампу в год выборов», рассуждает Фейнберг.
 
Глава Белого дома сталкивается со схожими проблемами на международной арене. Несмотря на то что он теряет поддержку американцев арабского происхождения и молодых избирателей из-за войны в Газе, Байден продолжает непоколебимо стоять на стороне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обращает внимание автор статьи.
 
По его словам, Нетаньяху неоднократно вмешивался в политику США в попытке помочь Республиканской партии. Тем не менее Байден, похоже, решил закрыть глаза на эти факты и продолжает давать ЦАХАЛ полный карт-бланш на использование американского оружия в Газе.
 
«В обоих случаях — американо-мексиканской границе и битве за сектор Газа — люди, в помощи которых нуждается Байден, не хотят ничего, кроме как навредить ему, чтобы они могли насладиться вторым сроком Трампа», — заключает Фейнберг.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
Биньямин Нетаньяху Ближний Восток вооруженный конфликт выборы Джо Байден Дональд Трамп Израиль конгресс США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров