Le Figaro: даже переизбрание Байдена не способно вывести США из экзистенциального кризиса

В США царит политический хаос, который угрожает демократии и всей американской нации, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Несмотря на экономический рост и внешнеполитическую силу, Америка никогда больше не будет на тех же позициях, на каких она была после Второй мировой войны.

Президентские выборы в США в этом году будут иметь решающее значение для будущего демократии в Америке и в остальном мире, пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. На них будут соревноваться Дональд Трамп, который лидирует в опросах общественного мнения то ли вопреки, то ли благодаря 91 судебному разбирательству против него, и Джо Байден, намеренный снова баллотироваться, несмотря на возраст. Если Байден представляет себя оплотом демократии, то Трамп «маскирует свою личную вендетту под крестовый поход народа против элит», пишет автор статьи. Такое столкновение показывает, что в Штатах происходит, с одной стороны, экономическое и стратегическое обновление, а с другой — разложение общества и нации.

В Штатах снова растёт экономика и ускоряются инновации: в 2023 году экономический рост достиг 2,5%, прирост производительности — 2,2%, инфляция упала до 3,1%, а уровень безработицы — до 3,7%. У США большой разрыв и с Китаем, где производительность находится на одном уровне, и с Европой: там ВВП составляет лишь 65% американского, тогда как в 2000 году этот показатель был на уровне 90%. Рост инвестиций позволяет Вашингтону финансировать федеральный дефицит и госдолг.

Автор отмечает военные и дипломатические успехи США на Украине и на Ближнем Востоке. Пока что Штатам удаётся контролировать риски обострения отношений с Россией и Ираном, плюс они посылают сигналы Китаю, чтобы тот не применял силу против Тайваня. Также Штаты оживили свои стратегические альянсы, такие как НАТО.

Но происходит всё это на фоне внутриполитического кризиса, который не утихает после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Иммиграция вышла из-под контроля: только в декабре 2023 года задержали 302 тыс. нелегальных иммигрантов. Это мешает конгрессу достигнуть соглашения по поддержке Украины, поскольку Дональд Трамп «берёт в заложники внешнюю политику и политику безопасности». Президент и конгресс, равно как две партии, не могут найти компромисс, поэтому блокируется работа институтов власти, лишается легитимности правосудие из-за своей политизации. Под угрозой федерализм, поскольку губернатор Техаса открыто выступает против центральной власти в вопросе мигрантов.

«Политический хаос, охвативший Соединённые Штаты, выходит за рамки институтов и угрожает нации и демократии», — пишет автор статьи. Средняя продолжительность жизни американцев упала до 76,1 года из-за разрушительного воздействия опиоидов и огнестрельного оружия. В обществе царит культурная война из-за вопросов справедливости, от этого растёт страх, ненависть и насилие. «Нация фрагментируется под воздействием радикального индивидуализма и отделения различных сообществ благодаря социальным сетям», — пишет обозреватель. При этом он отмечает, что всё это не может не сказаться на экономике и внешней политике Штатов.

Возможный второй срок Дональда Трампа, по словам Николя Бавере, может привести к революции в американской системе либерализма, что станет шоком для мировой экономики, сравнимым с потрясением 1930-х годов. В таком случае Китай, Россия и Турция смогут активизировать свои амбиции, а у других стран не будет гарантии безопасности со стороны США. Впрочем, по оценке автора статьи, и переизбрания Джо Байдена будет недостаточно для того, чтобы вывести Соединённые Штаты из экзистенциального кризиса, который они переживают.

«Америка никогда больше не будет Америкой 1945 года, так же как и мир XXI века не вернётся в эпоху, которая была после Второй мировой войны», — пишет автор статьи. Поэтому он рекомендует европейцам вернуть себе контроль над своей судьбой и поставить в абсолютный приоритет свой экономический суверенитет и своё перевооружение.