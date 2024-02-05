Экс-аналитик ЦРУ: за внешнюю политику США становится «стыдно»

Соединённые штаты постоянно подставляют тех, кого сначала поддерживают. Стоит вспомнить президента Южного Вьетнама, лидера Ливии Каддафи. Также США ведут войну в Йемене, в Сирии и спонсируют конфликт на Украине. При этом, когда наносится удар по американской базе в Иордании – в Вашингтоне поднимается шумиха. Из-за такой политики за страну, которая боролась за свободу, становится стыдно, заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В этом конфликте между Зеленским и Залужным, прямо сейчас, как вы понимаете администрацию Байдена? Кто является фаворитом для администрации Байдена?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Ну, пока что это Зеленский. Судя по поездке Нуланд, ну, вы знаете, знак одобрения. Похоже, что за Зеленским стоят все. Но никогда не доверяйте Соединённым Штатам. Просто вернитесь в Южный Вьетнам.

1962 год, да? С президентом Нго Динем. Католик. Он был президентом страны, которая была скорее буддистской, чем католической. И Соединённые Штаты, когда пришло время, выбили у него землю из-под ног, хотя и обещали ему свою поддержку.

Такое уже случалось. Посмотрите на Муаммара Каддафи, он заключил сделку. И, знаете, Соединённые Штаты полностью предали его, знаете, он оказался, я думаю, тем, что вы бы назвали «штыком». Кто-то вонзил штык ему в спину. Это убило его.

Должен сказать, что мне стало стыдно за свою страну. Мои предки не сражались за это. Не боролись за такое беспричинное насилие и свержение других стран и правительств по своему усмотрению. Бомбить, кого хотим и когда хотим. Мы сражались не за это.

Мы боролись за свободу. Мы боролись за конституцию, которая уважала бы права отдельных людей, за конституцию, в которой говорилось бы, что права отдельных людей имеют приоритет над правами коллектива. А теперь мы прошли почти полный круг, когда права коллектива утверждаются за счёт личности.

Соединённые Штаты ведут войну в Йемене, войну в Сирии, все это необъявленные, неконституционные действия, и способствуют войне на Украине.

Я уверен, что ваших иностранных слушателей и телезрителей очень позабавило возмущение Соединённых Штатов на прошлой неделе, 28 января, когда террористы, поддерживаемые Ираном, нанесли удар по нашей базе в Иордании. Это было так: «О, Боже, мы не можем этого терпеть. Иран заплатит. Иран заплатит, и вы заплатите».

Итак, позвольте мне проверить, правильно ли я понял. Вы хотите сказать, что если Иран предоставит оружие шиитской группировке «Хезболла» в Ираке, а те совершат нападение и убьют ваших солдат, то, ей-богу, именно Иран должен будет заплатить за это? Безусловно. Это наша позиция. Ребята, не знаю, обратили ли вы внимание, но вы вооружили Украину до зубов.

Украина нападала на российских граждан и убивала их. Так что, по вашей логике, Россия должна прийти и разбомбить все к чертям собачьим. О, нет, так и будет. Так что это лицемерие, всё это возвращается к так называемому международному порядку, основанному на правилах. И всё это — лишь заявление Соединённых Штатов о том, что мы собираемся играть в игру.

Мы решим, каковы будут правила. Мы можем рассказать вам о них, а можем и не рассказать, но суть в том, что мы выиграем. Понятно? Неважно, что ты делаешь, мы выигрываем. И если ты сделаешь что-то, что нам не понравится, мы можем тебя ударить. И даже если мы тебя ударим, ты не сможешь ударить нас в ответ.

Понятно? Все поняли? Отлично. Давайте играть.

Дата выхода в эфир 5 февраля 2024 года.