Президент России сегодня выигрывает «войну пропаганд» с Западом из-за усталости американцев и европейцев от украинского конфликта, констатирует в эфире CNN американская журналистка Юлия Иоффе. По её словам, на руку российскому президенту играет и сопротивление республиканцев в конгрессе одобрению очередного пакета помощи Украине. Иоффе уверена, что конгрессмены действуют по заданию Дональда Трампа, который не любит Украину, а любит Владимира Путина.
ЭББИ ФИЛЛИП, ведущая CNN:Кто, по вашему мнению, сейчас побеждает в этой войне пропаганд, учитывая всё, что вы только что рассказали, и ещё, кстати, тот факт, что помощь Украине со стороны США в данный момент застопорилась в Вашингтоне из-за противодействия республиканцев?
ЮЛИЯ ИОФФЕ, американская журналистка:Что ж, думаю, пока или в текущий момент побеждает Путин. По большей части потому, что люди на Западе устали от войны. Есть и другая страшная война, которая ведётся прямо сейчас в Газе. И несколько правых республиканцев или даже многие из них выполняют поручение Дональда Трампа, потому что ему не нравится Украина, а нравится Владимир Путин. Он сказал им попридержать финансирование Украины, что больше денег ей давать не нужно.
Итак, вся эта дезинформация, всё это умасливание американских правых, Дональда Трампа и его приближённых с лихвой окупилось для Владимира Путина, потому что прямо сейчас, пока мы разговариваем, у украинских войск кончаются боеприпасы и люди в разгар страшной, неумолимой зимы.
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