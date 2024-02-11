Скотт Риттер: «всё кончено» — Украине поможет только волшебство

Украина уже давно проиграла, и ей не поможет ни оружие, которого у Запада нет, ни миллиарды долларов. НАТО и США ничего не могут сделать, чтобы «остановить победу России», заявил бывший морпех США Скотт Риттер в интервью Redacted. Киев сможет претендовать на победу, только если Запад «каким-то волшебным образом» в одночасье произведёт миллионы орудий и поставит их квалифицированным украинским войскам, — но реальным эксперту не представляется ни одно из условий.

И всё же Запад находится на стадии отрицания. The Wall Street Journal позволяет иностранным лидерам писать на своих страницах мнения. Олаф Шольц, канцлер Германии, написал статью в The Wall Street Journal с призывом предоставить Украине больше оружия и поддержки, заявив, что Украина сталкивается с нехваткой оружия и если Запад сейчас же не примет меры и не направит в страну больше боеприпасов, то Украина проиграет.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Но Украина уже проигрывает. Не «проиграет», Олаф. Они уже проиграли. И вот вам новость для Олафа, остальных стран — членов НАТО и США: вы ничего не можете сделать, чтобы остановить победу России. Ничего.

Давайте просто предположим, что США всё-таки выделят эти 64 миллиарда долларов. Поймите, что подавляющее большинство этих денег будет направлено в американскую оборонную промышленность на производство оружия. Производство оружия занимает месяцы, а то и годы. А украинцы проигрывают прямо сейчас. Если только мы не сможем волшебным образом произвести тысячи артиллерийских орудий, миллионы артиллерийских снарядов, а затем передать их украинской армии, где их получат высококвалифицированные войска, способные применить их на поле боя, — мы буквально ничего не сможем сделать.

Нам придётся создать совершенно новую украинскую армию, как мы это делали в прошлом. Люди должны понять, что это не первая победа России над Украиной. Россия уничтожила первоначальную украинскую армию весной и летом 2022 года. Только благодаря вливанию 48 миллиардов долларов и обучению НАТО дополнительных бригад Украина смогла остаться на поле боя. Затем Россия уничтожила и эту армию в боях, когда Украина начала контрнаступление в Харькове и на правом берегу Херсона, — всё было уничтожено. Они создали ещё одну армию, которая была уничтожена в Бахмуте. Затем они создали ещё большую армию — и та оказалась уничтожена в ходе контрнаступления. А теперь не осталось ничего.

У украинцев много войск, они большие — но это количество нужно было им для того, чтобы компенсировать превосходство России в тактике, вооружении и практических навыках. Сегодня украинцы теряют по 20, 30, 40, 50 тысяч человек в месяц, а заменить их некем. Вот почему сегодня внутри Украины обсуждается вопрос: как же нам быстро набрать 500 тысяч человек? Никак. Никак!

Россия мобилизовала 300 тысяч человек ещё в 2022 году, и им потребовались месяцы, чтобы призвать их, оснастить и обучить, чтобы они стали эффективной боевой силой. Как же, по-вашему, украинцы могут за ночь призвать полмиллиона человек? Никак. И любой, кого они призовут, будет брошен на поле боя, как солдаты фольксштурма были брошены нацистами в конце нацистской Германии в последние месяцы 1945 года, — только чтобы умереть, потому что сражаться они не могут. Они не могут противостоять профессиональным военным, которыми располагает Россия.

Так что всё кончено. Игра проиграна. Остаётся только умирать, и умирать будут многие. Я всегда напоминаю людям, что самым кровавым месяцем для США во Второй мировой войне на европейском театре военных действий был не июнь 1944 года, не высадка в Нормандии, не декабрь 1944 года, не Арденнская операция. Это был апрель 1945 года — буквально последний месяц войны, когда Германия потерпела поражение.

Так что предстоит ещё много сражений. Погибнет много русских, но гораздо больше погибнет украинцев. И Запад ничего не может сделать, чтобы остановить это. Олаф Шольц может писать что угодно. Они не производят артиллерийские снаряды. Так что всё кончено.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2024 года.