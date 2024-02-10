CNN: Сырскому на новом месте придётся нелегко

После многих дней, полных слухов, Владимир Зеленский сместил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и поставил на его место Александра Сырского. Но как пишет на своём сайте CNN, Сырскому придётся столкнуться с серьёзными проблемами, оставшимися от его предшественника.

Владимир Зеленский заменил главу ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского после 10 дней, полных слухов и спекуляций. Как отмечает на своём сайте CNN, это заявление прозвучало в критический момент войны с Россией. Украинские силы сдают позиции на нескольких участках линии фронта, им отчаянно не хватает снарядов и других боеприпасов, а также опытных солдат.

Автор статьи считает маловероятным, что Сырский предложит радикальную смену стратегии. При этом его критиковали за то, что под Бахмутом его командование не жалело людей, подчинённые описывали его как человека, лишённого сочувствия, а некоторые солдаты стали называть его Генерал 200 по аналогии с «грузом-200».

Самой неотложной задачей Сырского будет стабилизация линии фронта. Журналисты CNN пообщались с некоторыми украинскими бойцами, и те рассказали, что в последние недели им часто хронически не хватает боеприпасов, особенно западных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Американский политолог Мэтью Шмидт в общении с журналистами отметил, как важно украинцам сейчас обеспечить достаточные поставки артиллерийских снарядов, ведь каждый такой снаряд уменьшает количество необходимой пехоты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждает: «Главная цель — сделать так, чтобы нехватка снарядов никогда не переросла в снарядный голод». При этом европейцы уже предупредили Украину, что смогут произвести в лучшем случае половину запланированного объёма боеприпасов.

Не хватает Украине и военнослужащих. Кадровый потенциал России как минимум в три раза больше, чем у Украины. По оценкам американских чиновников, за время боевых действий около 70 тыс. украинских солдат были убиты и почти в два раза больше — ранены.

Масштаб и скорость дополнительной мобилизации на Украине — это острый политический вопрос и один из источников разногласий между Зеленским и Залужным, отмечает автор статьи. Бывший главком ВСУ говорил, что нужно мобилизовать ещё полмиллиона солдат, и критиковал пробелы в законодательстве, которые позволяют украинцам уклоняться от службы. В свою очередь, Зеленский беспокоится, сможет ли правительство финансово позволить себе иметь более крупную постоянную армию.

Раз у России преимущество и в боеприпасах, и в человеческом ресурсе, Украина хотела сделать ставку на беспилотники. Но украинский генерал Кирилл Буданов рассказал CNN, что Россия тоже делает выводы и наращивает производство и использование беспилотников всех видов. Так, украинские солдаты ПВО Киева говорят, что российские военные используют новый камуфляж, обманчивые траектории полёта и инженерные инновации, чтобы их беспилотники и ракеты было труднее сбить.

Преимущество России в небе должно подорвать использование самолётов F-16, но до абсолютного превосходства Украины в воздухе ещё далеко. Включение новых боевых самолётов в общую боевую стратегию станет важнейшей задачей для Сырского, отмечает автор статьи.

Как признал Зеленский, за последний год чувство оптимизма как среди союзников Украины, так и среди командующих на передовой уступило место более мрачному настроению. Устали и украинцы, и союзники, что показывает разлад между Будапештом и Брюсселем, а также паралич в конгрессе. Путин же, наоборот, воодушевлён перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

«Занять место Залужного будет непросто», — предупреждает автор статьи в CNN. По его словам, теперь украинским властям нужно показать единство после неприятных перемен.