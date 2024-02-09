Корреспондент: украинские пограничники задержали рекордную группу уклонистов

Украинские пограничники задержали рекордную группу уклонистов. Как пишет «Корреспондент», сразу 38 мужчин из 11 областей Украины пытались незаконно выехать в Венгрию. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Украинские пограничники задержали рекордную группу уклонистов — сразу 38 мужчин. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.

«Абсолютный рекорд: группа из 40 нарушителей пыталась попасть в Венгрию. Два микроавтобуса остановили пограничники недалеко от границы. Водители перевозили 38 мужчин — это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. В её составе — мужчины из 11 областей Украины. Незаконную переправку планировали, получив от своих клиентов от 4500 до 8500 долларов», — говорится в сообщении.

Пограничники опубликовали видео задержания и сообщили в полицию об уклоняющихся и организаторах схем незаконного пересечения границы. В отношении задержанных составлены административные протоколы.