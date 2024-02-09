Корреспондент: украинские пограничники задержали рекордную группу уклонистов

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Урок истории и большая победа Путина — западные СМИ об интервью Карлсона ИноТВ
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Reuters: «нет ощущения срочности» — европейские депутаты отчитали США за нежелание помогать Украине Reuters
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AP: Шольц поехал к Байдену, чтобы найти выход из украинского тупика Associated Press
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CBC: Путин напомнил канадцам о постыдном чествовании украинского нациста CBC
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NBC: американцы украинского происхождения чувствуют себя преданными из-за задержки конгрессом выдачи военной помощи Киеву NBC
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Arirang: Пхеньян угрожает уничтожить врагов при малейшей провокации Arirang
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GT: эксперты позитивно оценивают новые проекты компании «Новатэк» на китайском рынке Global Times
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Джикия заявил, что беседа с руководством «Спартака» придала оптимизма
Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что плодотворно побеседовал с руководством московского клуба по поводу нового контакта.
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Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинцы и русские являются одним народом.
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В России мини-футбол официально переименован в футзал
Министерство спорта приняло решение переименовать в России мини-футбол в футзал.
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Маск посмеялся над идеей проверить Байдена перед применением ядерного оружия
Американский бизнесмен Илон Маск посмеялся над идеей проверить американского лидера Джо Байдена перед применением ядерного оружия.
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Bloomberg: ЕК начнёт расследование против TikTok из-за риска для детей
Еврокомиссия в ближайшие недели начнёт расследование в отношении соцсети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних.
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Пивоварова: Андреева упустила большой шанс на Australian Open — 2024
Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что Мирра Андреева была способна пройти дальше по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.
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В Киеве переименовали улицу Булгакова в честь Кикабидзе
Депутаты Киевского городского совета переименовали улицу Булгакова в честь грузинского актёра и певца Вахтанга Кикабидзе.
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МО: ВС России уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины в Чёрном море
В юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины, сообщили в Минобороны России.
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Турция 26 февраля сделает заявление на слушаниях по делу Израиля в суде ООН
Турция 26 февраля выступит с заявлением в Международном суде на слушаниях по делу Израиля.
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«Торонто» проявляет интерес к форварду ХК «Спартак» Цыплакову
Александр Черных, агент нападающего московского «Спартака» Максима Цыплакова, сообщил, что россиянин может продолжить карьеру в «Торонто Мейпл Лифс».
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«СТРАНА.ua»: в Одессе прогремели взрывы
Взрывы произошли в Одессе на юге Украины.
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Слуцкий не жалеет, что переехал в «город будущего Шанхай»
Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что сделал правильно, согласившись на работу в Поднебесной.
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Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал реакцию простых граждан США на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону шокирующей.
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Залужный заявил, что никакой должности после увольнения не занимает
Бывший главком Вооружённых сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что после увольнения не занимает никакой должности.
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Гончаров победил Вязигина и защитил чемпионский пояс АСА в тяжёлом весе
Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров нанёс поражение своему соотечественнику Антона Вязигина на Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
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Премьер Нидерландов посетит Израиль и Палестину 12 февраля
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетит Израиль и Палестину 12 февраля.
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Малышев: предложение контракта Джикии будет зависеть от результатов
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не исключил, что с капитаном команды Георгием Джикией будет подписано новое соглашение после возобновления чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
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Зеленский назначил Баргилевича на пост начальника Генштаба ВСУ
Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВС Украины и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.
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Экс-главу ростовских угольных предприятий Азарова арестовали
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ростовских угольных предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» Дениса Азарова.
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В Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек
Суд заключил под стражу ранее судимого за педофилию мужчину, который преследовал двух девочек в Ростове-на-Дону.
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Посол: Россия надеется на обсуждение договора о партнёрстве с Венесуэлой
Россия надеется на обсуждение договора о стратегическом партнёрстве с Венесуэлой в ходе визита в Москву президента страны Николаса Мадуро в 2024 году, сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».
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Джикия — об отсутствии игрового времени и Абаскале: возможно, что-то личное есть
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выразил надежду, что вернётся в стартовый состав после возобновления чемпионата России по футболу.
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Кабмин до 2040 года разрешил поставки с «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома»
Кабмин разрешил поставки СПГ с завода «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома» в Германии SEFE до 2040 года.
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У Гуменника обнаружили двустороннюю пневмонию
Тренер Виктория Дайнеко сообщила, что фигурист Пётр Гуменник заболел пневмонией, но не теряет надежды выступить на Спартакиаде.
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Абдулаев победил Джанаева и вышел в финал Гран-при АСА
Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдулаев нанёс поражение своему соотечественнику Абдул-Рахману Джанаеву на Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
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Axios: Израиль отверг требования ХАМАС, но всё ещё готов к переговорам
Израиль ответил Египту и Катару, что отвергает требования движения ХАМАС по предложениям о сделке по освобождению заложников, но готов к переговорам.
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Сорин считает, что Коростелёву просто не повезло в спринте на Спартакиаде
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что у него, как у тренера, нет вопросов к Савелию Коростелёву и его результатам в спринте классическим стилем на Спартакиаде.
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МИД: Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении с Украины 100 военных
Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении 100 военных, удерживаемых Украиной, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Сорин: большая работа позволяет Большунову отыгрывать секунды везде, где можно
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление Александра Большунова в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
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Хачанов обыграл Чжичжэня и вышел в полуфинал турнира в Марселе
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе (Франция).
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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздались в прибрежных районах подконтрольного ВСУ Херсона. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.
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Морозов переизбран на пост президента Континентальной хоккейной лиги
Алексей Морозов продолжит исполнять обязанности президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Посольство США в Молдавии осудило поджог центра НАТО в Кишинёве
В посольстве США в Молдавии осудили поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишинёве.
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Косторная пропустит Спартакиаду сильнейших из‑за травмы плеча
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.
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Слипенко проиграл нокаутом Дипчикову в первом раунде на АСА 170
Российский боец смешанных единоборств Виталий Слипенко потерпел поражение от болгарина Николы Дипчикова в поединке Absolute Championship Akhmat (ACA) 170 в Москве.
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Муравьёва и Петросян выступят на Спартакиаде-2024 в фигурном катании
Стал известен список участников Спартакиады сильнейших — 2024 в фигурном катании.
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NYT: на Западе считают, что без помощи США ВСУ скоро потерпят крах
На Западе считают, что без помощи США Украине высока вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, сообщает The New York Times.
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Постпред России: доля расчётов в нацвалютах между странами СНГ превысила 85%
Доля расчётов в национальных валютах во внешней торговле между странами СНГ в 2023 году превысила 85%.
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Врач Асанов заявил, что вероятность переохлаждения повышается в оттепель
Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, почему вероятность переохлаждения повышается в оттепель.
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«Зенит» не рассматривает аренду отправленного в дубль Кругового
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев дал понять, что защитник Данил Круговой отработает свой контракт до конца.
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Авербух: включение фигурного катания в фиджитал кажется фантастикой
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух оценил идею включения фигурного катания в Игры Будущего и число дисциплин фиджитал‑спорта.
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Театр Олега Табакова представит спектакль «Ревизор» в Кирове
Московский театр Олега Табакова представит в Кирове спектакль «Ревизор».
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Треть россиян с пониманием относятся к рабочим звонкам в нерабочее время
Согласно новому исследованию, 35% россиян с пониманием воспринимают рабочие звонки в нерабочее время. Столько же респондентов такие случаи сильно раздражают, но они всё равно берут трубку.
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В Москве задержали подозреваемого в краже денег у участника СВО в госпитале
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег у пациентов в госпитале.
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Дебютный гол Угальде помог «Спартаку» разгромить «Шабаб Аль-Ахли»
Московский «Спартак» нанёс поражение эмиратскому «Шабаб Аль-Ахли» в матче Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ.
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Турэксперт Осипова высказалась о спросе на туры в Таиланд
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала о спросе на туры в Таиланд.
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«Пари НН» и Артур Нигматуллин приняли участие в благотворительной акции
Вратарь Артур Нигматуллин, признанный болельщиками «Пари НН» лучшим игроком команды в первой части сезона-2023/24, получил возможность выбрать фонд, в который букмекерская компания направит 500 тыс. рублей.
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Кинолог Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному. По его словам, это нужно делать постепенно.
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Премьер-министр Болгарии: фермеры достигли договорённости с властями
Болгарские фермеры достигли договорённости с властями о размерах компенсации потерь из-за импорта дешёвой сельхозпродукции с территории Украины.
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Семак — об уходе Ду Кейроса в «Гремио»: у «Зенита» есть кем заменить
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не видит большой трагедии в переходе полузащитника Ду Кейроса в бразильский «Гремио».