CNN: украинские солдаты опустошены и истощены, а наверху занимаются перестановками
Для ликвидации возгорания на газопроводе в районе посёлка Куеда в Пермском крае направили пожарный поезд, сообщили в РЖД.
Законопроект о выделении помощи Украине и Израилю без финансов на охрану границы прошёл процедурное голосование в сенате США.
Кандидат медицинских наук Злата Ермакова, врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) рассказала, что предрасположенность к аллергии на животных может носить наследственный характер.
В Париже (Франция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги наций-2024/25.
Дизайнер, эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Максим Никишин дал советы по выбору покрытия для стен.
В Госдепе и Белом доме выразили соболезнования по поводу крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области.
«Родина Медиа» одержала победу над Broke Boys в финальном матче Суперкубка Медиалиги 2024 года.
Директор театра «Мастеровые» (Набережные Челны) Армандо Диамантэ рассказал о грядущих премьерах.
В Ставропольском крае планируют построить семь новых медицинских учреждений в 2024 году. Работа будет проходить в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В посёлке Куеда Пермского края, предположительно, горит газопровод. Об этом сообщил источник RT в экстренных службах.
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выступил с заявлением касательно желания покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс».
Заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин заявил, что в стране проводится серьёзная работа по сохранению природы и компенсации антропогенного воздействия.
Два пассажирских самолёта столкнулись в аэропорту Бостона, в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
Руководитель компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов рассказал о поставках бананов из Индии.
Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и палестинского движения ХАМАС по обмену удерживаемыми лицами. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
В рамках программы реновации в ТиНАО построят 13 жилых домов, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на то, что в футболе появятся синие карточки, за которые будут удалять с поля на десять минут.
Великобритания категорически отказывается обсуждать с Россией пути выхода из конфликта на Украине, заявил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дисциплине полузащитника команды Вендела.
Нацпроекты и планы развития регионов, учебники для вузов и школ должны обязательно проходить научную экспертизу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
В Удмуртии начались подготовительные работы к весеннему паводку. В ближайшее время специалисты приступят к понижению уровня воды на крупнейших водоёмах региона.
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал».
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал о причинах устойчивости российского чайного рынка к фальсификату. По его словам, 95% чая на массовом рынке производится внутри страны, на фабриках отечественных производителей, причём 75% от этого объёма занимает продукция пяти компаний.
Решение о смене руководства ВСУ принято. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
В результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В Польше прошли обучение 40 тыс. украинских военных, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Многофункциональные центры Оренбургской области оказали более 2 млн услуг в 2023 году. Более 1,5 млн обращений касались предоставления федеральных услуг, более 69 тыс. — федеральных.
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника «Факела» Фёдора Кудряшова завершить профессиональную карьеру.
Эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова рассказала о приёмах и схемах, которые мошенники используют против детей и подростков.
Видео журналиста Такера Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с президентом России Владимиром Путиным, посмотрели уже более 100 млн раз.
Российская контрразведка работает лучше всех в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР России) Сергей Нарышкин.
Начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов рассказал о мероприятиях, приуроченных к китайскому Новому году.
Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.
Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун обратился к болельщикам клуба.
Горноспасатели МЧС Севастополя спасли домашнюю козу, которая застряла у скального обрыва в Балаклаве.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о муниципалитетах, где в 2023 году произошло меньше всего происшествий с участием детей.
Московский «Локомотив» обыграл армянский «Урарту» в товарищеском матче.
Юрист, управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» Илья Русяев предупредил о мошенниках, которые после небольшого ДТП предлагают не ждать инспекторов ГИБДД, а вызвать для оперативного оформления «автомобильных комиссаров».
Система оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа находится на грани коллапса, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.
В Нижегородской области следователи проводят проверку по факту нападения стаи собак на ребёнка.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку.
В Ростовской области в 2023 году выполнили ключевые показатели социально-экономического развития, заявил губернатор Василий Голубев.
Суд избрал меру пресечения начальнику отдела ГУ МВД по Ростовской области и замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ростову-на-Дону.
Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским и провёл с ним «важный и серьёзный» разговор, по результатам которого решено изменить «подходы и стратегию» Украины.
СКА одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и заявил о необходимости обновить руководящий состав украинской армии.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что у него планируются новые контакты с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, однако точных сроков таких встреч пока нет.
«Спартак» одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по $1 млн в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной гвардии для помощи Техасу в урегулировании ситуации на границе.