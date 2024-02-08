CNN: украинские солдаты опустошены и истощены, а наверху занимаются перестановками

На Украине всё больше обсуждают пресловутый проект о мобилизации. На передовой ощущается острая нехватка людей, в армию забирают даже тех, кому далеко за 50, сообщает CNN. Власти хотят сделать мобилизацию более привлекательной и обещают дать возможность уйти из армии через три года. Однако обычные люди им не верят.

Украина на пороге масштабной военной перестройки и, возможно, чего-то ещё более крупного. Вообще-то прошло уже девять дней с тех пор, как Зеленский сообщил своему главному командующему армией генералу Залужному, что тот отправлен в отставку. Однако Зеленский до сих пор не сделал официального объявления о своём решении, как и о замене.

Вместо этого он публично заявляет, что предстоящие замены могут просто не ограничиться Залужным. Но главный вопрос здесь, почему они оказались в таком положении, это разногласие между Зеленским и его главным генералом, заключается в том, насколько расширяется этот законопроект (о мобилизации. — ИноТВ). И вот реальность.

Война всё продолжается. Украинцы на фронте всё старше, уже за 50. И в основе всего этого был определённый план. Фред Плейтген передаёт оттуда подробности. Вы их узнаете первыми на Outfront.

Взрывы раздаются в опасной близости, когда команда по работе с БПЛА из 92-й штурмовой бригады настраивает их птичку, прикрепляет взрывчатку и отправляет в бой. В то время как технология беспилотников часто рассматривается как область для технически подкованной молодёжи, одному из операторов дронов здесь вообще-то 50.

Так или иначе, каждый должен служить, говорит он. Наша обязанность — защищать нашу землю, наши семьи, нашу родину. Если вы не хотите сражаться, что вы за гражданин? Русские сильно превосходят Украину в вооружении. Но реальность такова, что они также превосходят их и в численности.

Им не удаётся набрать достаточное количество солдат, желающих вступить в армию, особенно молодых. Опустошённые и измученные… Генерал Валерий Залужный призвал к новой волне мобилизации, которая может охватить до полумиллиона человек.

Владимир Зеленский не уверен. И источники сообщили CNN, что он проинформировал Залужного, что тот будет уволен, и ключевой причиной этого стали различия в численности войск.

Мобилизация непопулярна. Перед украинским парламентом некоторые приходят на акцию протеста, чтобы их супругов демобилизовали. Антонина говорит, что её муж слишком стар, чтобы служить так долго.

Моему мужу 43 года, говорит она. И ему очень сложно вынести столько времени на земле. Уворачиваться от взрывов и выполнять все эти задания на фронте. И таких, как он, очень много. Я здесь, чтобы мой папа вернулся, говорит её сын.

Но на передовой, как в этой ракетной пусковой установке, говорят, что им нужно больше людей, чтобы дать передышку тем, кто сражался почти без остановки. Командиру этой установки 59 лет. На Украине людей могут призвать до возраста 60 лет.

Воюет вся Украина, и каждый человек, который считает, что живёт на Украине, должен через это пройти, говорит он. По-другому нельзя. Люди здесь устали.

Украинский парламент работает над законом, чтобы сделать мобилизацию более привлекательной и, возможно, позволить солдатам покидать военную службу через три года. Но здесь в команде по работе с беспилотниками не верят всем этим разговорам.

Не должно быть никаких иллюзий, говорит он. В том числе среди солдат, которым политики дают надежду на демобилизацию. Её не будет.

ФРЕД ПЛЕЙТГЕН, корреспондент: Эрин, этот законопроект о мобилизации прошёл первое слушание в украинском парламенте сегодня, но предстоит ещё долгий путь, прежде чем он сможет быть принят. Но нехватка людей — это определённо то, о чём солдаты практически везде, где мы были на передовой, говорили нам, что это серьёзная проблема.





Они говорят, что им нужно больше людей. Не только для того, чтобы просто посадить их в окопы, но и для ротации тех, кто так давно на фронте. Ерин?

Фред, большое спасибо. Помните прошлым летом там, на передовой? Я была поражена, сколько там людей старшего поколения и как долго они были вдали от своих семей, без возможности увидеть их. До года в некоторых случаях.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.