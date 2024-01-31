СТРАНА: Украина ужесточит наказания за уклонение от мобилизации

В Верховную раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации. Как пишет «СТРАНА», одна из главных новаций — наложение ограничений на уклонистов через суд. Кроме того, документ узаконивает электронные повестки, которые будут присылать через электронный кабинет военнообязанного.

В Верховную раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации, его текст появился на сайте парламента. Как пишет «СТРАНА», одна из главных новаций обновлённого законопроекта — наложение ограничений на уклонистов через суд. В первоначальной версии документа их мог директивно вводить военкомат. Теперь же он должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения: арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках, ограничение выезда за рубеж и ограничение права на вождение машины.

Ограничения вводятся на срок выполнения призывником требований военкомата. Суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней. Если стороны не явятся в суд, он рассмотрит дело в письменной форме.

Новый законопроект, по сути, узаконивает электронные повестки, которые будут присылать через электронный кабинет военнообязанного.

«Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста», — говорится в документе.

Днём вручения электронной повестки будет считаться день получения территориальным центром комплектования уведомления о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника. Если повестка появится в электронном кабинете позже 17 часов, то она будет считаться врученной в рабочий день, следующий за днем её отправления.

При этом не исключаются и бумажные повестки, их должны вручать традиционным способом — под роспись.

Также в новом законопроекте вводится норма «меры влияния», по которой, если вызванный повесткой человек не явится в военкомат в течение 15 дней, в его электронный кабинет пришлют требование выполнить обязанности, которые пропишет военкомат.

Кроме того, граждане Украины от 18 до 60 лет будут обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. А во время проверки документов представитель военкомата или полицейский может осуществлять фото-, видеофиксацию процесса и использовать технические устройства с доступом к единому реестру призывников.

Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно пригодными, в течение 9 месяцев должны пройти повторный медосмотр.

В тексте содержатся нормы и по поводу воинского учета женщин. Как сказано в документе, мобилизации подлежат: пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность — они подлежат постановке на воинский учёт, женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учётной, — они могут стать на учёт по желанию.

Женщины на воинском учёте могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.

Также предлагается включить в категорию подлежащих мобилизации ранее судимых. Как сказано в тексте, постановке на учёт в военкомат подлежат «прибывшие после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на военном учёте».

Ещё законопроект предлагает брать на воинскую службу тех, кто отбывает действующий условный срок, но только по их желанию. Осуждённых за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины и отбывающих срок условно, последний пункт не касается.

Кабмин заложил и норму о привлечении к оповещению военнообязанных полиции. Также полицейским дадут право административного задержания и доставки в военкомат уклонистов.

Руководителей больниц хотят обязать сообщать в военкомат о пребывании на стационаре лиц 18—25 лет. Отчитываться военкомату об их поступлении на лечение нужно в течение трёх дней.

Граждане, которые снялись с воинского учета на Украине и уехали за границу, должны встать на учёт за границей в течение 30 дней после того, как кабмин примет соответствующее постановление. В этом случае «учтённые» граждане получат право «на беспрепятственный въезд на Украину и выезд из страны».

Также в документе предусматривается изменение призывного возраста с 27 на 25 лет.