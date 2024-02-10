Министр обороны Дании: Россия может быть способна атаковать члена НАТО через 3-5 лет

Чиновники стран Северной Европы уже неоднократно выказывали опасения относительно угрозы со стороны России, пишет Bloomberg. Так, министр обороны Дании заявил, что Россия, вероятно, будет в силах напасть на какого-либо члена НАТО уже в течение ближайших 3-5 лет.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о том, что Россия может быть в состоянии атаковать члена НАТО в течение ближайших трёх-пяти лет. В интервью Jyllands-Posten он отметил, что прямой военной угрозы Дании нет, но лидеры других европейских стран высказывают те же опасения.
Bloomberg отмечает, что члены НАТО всё больше обеспокоены способностью России быстро наращивать производство оружия. По оценкам Эстонии, в этом году Россия, как ожидается, произведёт 3,5 млн единиц артиллерийских снарядов, тогда как Европа — только 1,4 млн.
Другие официальные лица северных стран в последнее время тоже делали заявления о росте угрозы. Так, министр гражданской обороны Швеции сказал, что «в Швеции может быть война». Адмирал Роб Бауэр, который возглавляет военный комитет НАТО, заявил: «Во многих странах-союзниках на восточном фланге российская угроза ощущается очень чётко, но в странах с иным географическим положением этого ещё не произошло. Но именно поэтому так много военных и политиков сейчас говорят о необходимости подготовки».
Проект с поправками, предусматривающий возможность признавать нежелательными в России учреждённые иностранными государственными органами зарубежные организации, могут внести в Государственную думу 12 февраля.
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