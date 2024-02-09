Обозреватель RS: пока США погружаются в очередной конфликт на Ближнем Востоке, среди стран ЕС и НАТО произошёл раскол

В то время, как США всё глубже погружаются в очередной ближневосточный конфликт, среди ближайших союзников Вашингтона из ЕС и НАТО произошёл полный раскол по вопросам Израиля, Ирана и хуситов, пишет Responsible Statecraft. Эти разногласия отражают давнюю неспособность стран-членов Евросоюза и структур этого блока говорить «единым голосом» по вопросу Ближнего Востока.
Среди стран ЕС и НАТО произошёл полный раскол по вопросам Израиля, Ирана и хуситов, пишет в своей статье для Responsible Statecraft эксперт по внешней политики из Брюсселя Эльдар Мамедов.
По мере того, как Соединённые Штаты все глубже погружаются в новый конфликт на Ближнем Востоке – на этот раз в борьбе с поддерживаемыми Ираном негосударственными субъектами, в том числе с йеменскими хуситами и шиитскими группировками сопротивления в Сирии и Ираке — ближайшие союзники Вашингтона из ЕС и НАТО разошлись во мнениях.
Эти разногласия отражают давнюю неспособность стран-членов ЕС и структур этого блока говорить «единым голосом» по вопросу Ближнего Востока, отмечает автор.
В частности, когда США выступили с призывом создать международную коалицию, чтобы остановить нападения со стороны базирующихся в Йемене ополченцев-хуситов на международные суда в Красном море, лишь несколько европейских стран — Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания и Италия — подписали совместное заявление. И лишь Великобритания, Дания, Нидерланды и Греция присоединились в качестве европейского контингента к операции «Страж процветания».
Разногласия внутри Евросоюза ещё больше подчёркивает тот факт, что блок из-за противодействия со стороны Венгрии и Чехии до сих пор не смог договориться о санкциях против агрессивных израильских поселенцев, хотя США уже объявили о своём намерении пойти на этот шаг.
«Поэтому справедливо ожидать, что ЕС и его государства-члены будут продолжать кое-как доводить дело до конца, договариваясь только о наименьшем общем знаменателе, что ещё больше ограничивает их способность действовать в качестве важных игроков на Ближнем Востоке», — пишет автор.
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