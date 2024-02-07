American Conservative: Ближний Восток отвлекает внимание США от более насущных проблем

США уделяют неоправданно большое внимание Ближнему Востоку, считает обозреватель The American Conservative Джастин Логан. В результате на второй план отошли такие серьёзные проблемы, как украинский конфликт и Китай, сетует автор.
Для США Ближний Восток — дорогостоящий отвлекающий фактор, пишет обозреватель The American Conservative Джастин Логан.
По его словам, нынешняя позиция Вашингтона в регионе не отвечает никаким американским интересам.
«Тем из нас, кто живёт и дышит болотным воздухом в Вашингтоне, легко упустить из виду загадочный факт: Ближний Восток регулярно высасывает кислород из американской столицы, несмотря на его ограниченное значение для национальной безопасности США», — пишет автор.
После произошедшего 7 октября нападения ХАМАС на Израиль в Соединённых Штатах все прочие вопросы внешней политики — и большинство внутриполитических вопросов — отошли на второй план.
С тех пор Байден лично приезжал в Израиль, его госсекретарь и министр обороны посещали эту страну несколько раз. Сравните это с Украиной, конфликт в которой, по словам администрации, «имеет большое значение для Америки и всего мира», так как «представляет прямую серьёзную угрозу безопасности в Европе и за её пределами». Однако за последние пять месяцев Байден и Остин ездили в Израиль столько же раз, сколько и на Украину за почти два года конфликта в этой стране.
Непомерное внимание к событиям на Ближнем Востоке уделяется в ущерб всем остальным политическим вопросам. Например, после вспышки насилия в этом регионе администрация Байдена бросила Украину. Несмотря на заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что «на карту поставлена безопасность Европы» и что американцы рискуют столкнуться с «очередной масштабной войной в Европе», администрация Байдена после атаки ХАМАС немедленно переключила своё внимание — а также перенаправила поток вооружений — подальше от Украины.
Однако «ближневосточный вакуум не только высосал воздух из Украины», пишет автор. В течение многих лет в Вашингтоне политики сходились во мнении о том, что единая проблема, стоящая перед внешней политикой США, — это Китай. Однако с 7 октября администрация и здесь отошла от дел, сетует Логан.
При этом ключевые партнёры Вашингтона на Ближнем Востоке — Израиль и Саудовская Аравия — поглощая американское оружие, внимание и пользуясь его дипломатическим прикрытием, игнорируют основные политические предпочтения США.
«Способность партнёров США на Ближнем Востоке привлекать внимание и ресурсы Вашингтона, одновременно мешая достижению его политических целей, является необычной, поскольку с экономической, военной и демографической точек зрения этот регион — всего лишь карлик», — отмечает автор.
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