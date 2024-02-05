WP: Байден снова вступил в «вечную войну» на Ближнем Востоке

Президент США заявил, что Штатам пора покончить с «вечной войной» в Афганистане, когда решил вывести оттуда войска. Однако, как пишет The Washington Post, он в итоге вступил в новую «вечную войну», начав наносить удары по сторонникам Ирана по всему Ближнему Востоку.

Когда Джо Байден принял решение о выводе войск из Афганистана, он сказал: «Пора покончить с вечной войной». Но на этой неделе он снова вступил в один из самых протяжённых конфликтов нашего времени, начав наносить удары по сторонникам Ирана в Ираке, Сирии и Йемене, пишет обозреватель The Washington Post.

Аналитики сомневаются, что такие удары помогут Штатам достигнуть каких-либо реальных результатов. Проиранские группировки на Ближнем Востоке действуют уже более 20 лет, для них это игра вдолгую. При этом Штаты весьма стараются не пересекать красные линии Ирана, поэтому никто из иранцев пока не пострадал.

Хотя региональные лидеры и выразили своё недовольство по поводу этих ударов и угрожали ответными действиями, на самом деле они не хотят открытой войны с США, пишет автор статьи. Иран занят своей экономикой, ядерным оружием и выстраиванием отношений с Россией. С другой стороны, и Штатам сейчас не выгодна война: у Байдена на носу выборы — ему не нужна «новая дорогостоящая внешнеполитическая авантюра».

Тем более у Штатов в регионе остаётся небольшой контингент военных. Кто-то из экспертов говорит, что эти силы — «страховка» от негативного развития событий. Другие политологи говорят, что присутствие Америки, наоборот, не сдерживает местные силы и не стабилизирует регион, а увеличивает риск роста напряжённости.