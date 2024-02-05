Bloomberg: бомбёжка Ирана приведёт лишь к гибели американцев на Ближнем Востоке

США могли бы нанести удар по Ирану в рамках программы сдерживания, как это произошло в 1988 году. Но Bloomberg пишет, что в отличие от тех времён сегодня Иран силён, обладает баллистическими ракетами и беспилотниками, поддерживает сеть сторонников в других государствах Ближнего Востока. «Его международная изоляция существует только в воображении Вашингтона», — отмечает автор статьи колумнист Марк Чемпион.

США нанесли удар по Ираку и Сирии, поразив 85 целей, и впереди запланированы новые удары. Однако критики уже назвали действия Вашингтона недостаточными, чтобы предотвратить возможные нападения на американцев поддерживаемых Ираном группировок в будущем. Однако колумнист Bloomberg Марк Чемпион отмечает, что бомбардировка Ирана тут делу не поможет. Он предлагает рассмотреть, какие «интересы, мотивы и императивы» движут Ираном, чтобы оценить, как Штаты могут его сдержать.

В случае с Ираном выживание режима стоит на первом месте. Так что чтобы США достигли своих целей, после американского нападения иранский режим должен понять, что ему больше угрожают последствия от нанесения ответного удара, чем вероятность показаться слабым перед своим же населением.

Иран хочет, чтобы США и Израиль ушли с Ближнего Востока, чтобы Иран занял там позицию доминирующей державы. И Штаты «оказали ему огромную услугу, вторгнувшись в Ирак и свергнув Саддама Хусейна», пишет автор статьи. Ещё одним «подарком» Ирану стал ответ Израиля и США на нападение ХАМАС.

После свержения Саддама Иран сделал своим приоритетом уход США из Ирака и взятие его под свой контроль, ведь он производит и экспортирует больше нефти, чем сам Иран. И в этом вопросе Тегеран близок к успеху. Иран и его сторонники получили власть в правительстве Ирака, стали размещать своих людей в разведке, структурах безопасности и других ключевых службах. Премьер-министр Ирака даже собирался вести переговоры о выводе оставшихся американских войск из страны.

Но в Ираке и Сирии всё ещё остаются несколько тысяч американских солдат и они весьма уязвимы, пишет автор статьи. Тем более что война в секторе Газа позволяет оправдать любое насилие против США или Израиля. Поэтому автор статьи уверен, что нападения на американских военных продолжатся.

В такой ситуации многие вспоминают операцию «Богомол» 1988 года, когда одна из иранских морских мин повредила американский военный корабль и США в ответ стали наносить удары по иранским военным кораблям и нефтяным платформам. Тогда это сработало, но сейчас и Иран сильнее, и геополитическая ситуация совсем другая.

В 1988 году Иран был истощён войной с Ираком и фактически оказался в международной изоляции, у него не было группировок сторонников, которые можно было бы развернуть за рубежом. Китай был ещё беден и не участвовал в делах Ближнего Востока. Тем временем США находились на пике своего могущества.

Сегодня же у Ирана есть и беспилотники, и баллистические ракеты, а также система ПВО. Его поддерживают силы на территории от Йемена до сектора Газа, Ливана, Сирии и Ирака. «Его международная изоляция существует только в воображении Вашингтона», — отмечает автор статьи. Китай заменил европейские инвестиции, а Россия стала ключевым партнёром в сфере безопасности. В Ираке, экономика которого превосходит экономику Ливана и Сирии, вместе взятых, Иран через своих сторонников пытается построить такую же промышленную и энергетическую империю.

В этом контексте прямое нападение на Иран с большой вероятностью приведёт к уничтожению незащищённых американских войск в Ираке и Сирии. Если с октября только одно нападение на американских военных привело к смертельному исходу, то нужно учитывать, что всего их было более 160, и многие из них имели демонстративный характер. Если перчатки будут сброшены, то ситуация изменится. Впрочем, Тегеран хотел бы избежать открытой войны с США, поскольку американские силы значительно превосходят иранские. И Иран в курсе того, что Штаты не хотели бы вмешиваться ещё в один крупный конфликт на Ближнем Востоке, так что, для того, чтобы сдерживающий удар сработал, иранцам нужно поверить в то, что Вашингтон готов пойти до конца.

Если же США хотят победить, им придётся начать с вывода или усиления своих войск в Ираке и Сирии, чтобы обеспечить их безопасность. США могут использовать и другие методы для оказания давления на иранский режим, включая финансовые и киберинструменты. При этом можно продолжать наносить удары по сторонникам Ирана в регионе. По словам автора статьи, это будет лучше, чем бомбить сам Иран, рискуя разжечь войну, которую ни одна из сторон не может себе позволить.