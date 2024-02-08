Politico: представитель Великобритании в НАТО призвал Украину не ждать многого от следующего саммита альянса

16:16
RT: учащиеся устроили драку на крыльце школы в Элисте
На крыльце одной из школы в Элисте (Калмыкия) произошла драка, её устроили ученики из других школ. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ситуацией.
16:14
В Петербурге осудят организатора незаконных экскурсий по крышам
В Санкт-Петербурге осудят организатора незаконных экскурсий по крышам.
16:13
Глава МИД Венгрии назвал захватывающим интервью Путина журналисту Карлсону
Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является захватывающей вещью. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
16:10
Работы по строительству станции метро «Бачуринская» завершены на 70%
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности на 70% станции метро «Бачуринская» Троицкой линии метро.
16:09
Метеоролог Шувалов спрогнозировал своевременное наступление весны в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столичном регионе ожидается наступление весны.
16:09
В январе гражданам Китая выдали 26 308 российских электронных виз
Граждане Китая в январе 2024 года оформили 26 308 российских электронных виз.
16:07
Минюст: выявлены факты работы иноагентов в штабах кандидатов на пост президента
В России вывялены факты участия иноагентов в работе штабов кандидатов на должность президента, сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.
16:05
Bloomberg: ЕС предложил ввести санкции против 55 компаний и 60 физлиц из России
Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России.
16:05
В УЕФА заявили, что не видят возможности допуска юношеских сборных России на турниры
Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение прекратить обсуждение допуска российских юниорских команд к соревнованиям.
15:59
Захарова: Запад видит в выборах в России возможность раскачать ситуацию в стране
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад рассматривает выборы в России как возможность раскачать ситуацию в стране.
15:59
МИД России: США и Британия вряд ли смогут уничтожить военный потенциал хуситов
Вооружённым силам Соединённых Штатов и Великобритании вряд ли удастся уничтожить военный потенциал хуситов, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.
15:56
APS: В Алжире военный вертолёт потерпел крушение, экипаж погиб
Военный вертолёт командования ВВС Алжира разбился в центральной части страны, три члена экипажа погибли.
15:52
Чеферин не будет баллотироваться на пост президента УЕФА в 2027 году
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не будет баллотироваться на пост президента УЕФА в 2027 году.
15:52
Fesco: контейнеровоз Moskva не может заправиться топливом в Китае
Контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco не может заправиться топливом и моторными маслами в Китае, сейчас компания пытается решить эту проблему, сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов.
15:51
Две модульные амбулатории открылись в сёлах Крыма
В Красногвардейском районе Крыма начался приём пациентов в новых модульных врачебных амбулаториях.
15:51
Метеоролог Шувалов: морозы до -20 °С вернутся в Москву к 14 февраля
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к 14 февраля в столичный регион вернутся морозы.
15:51
Конгресс УЕФА не обсуждал ситуацию с отстранением России и Израиля
Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис заявил, что конгресс организации не обсуждал ситуацию с отстранением России и Израиля.
15:51
В Тюмени выпала месячная норма осадков за неделю
В Тюмени за первую неделю февраля выпала месячная норма снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
15:50
Молодым учёным Москвы вручили премии столичного правительства
Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о вручении молодым учёным столицы премий городского правительства.
15:50
Музею Москвы передадут коллекцию найденных на Тверской улице артефактов
Столичные археологи передадут в Музей Москвы около 600 исторических предметов быта XV—XVIII веков, найденных при раскопках на Тверской улице в 2022—2023 годах.
15:49
В Госдуме предложили запретить вождение автомобиля в AR-очках
Член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев предложил запретить пользоваться очками дополненной реальности Apple Vision Pro во время управления автомобилем.
15:49
Невролог Филатова рассказала о видах головной боли
Врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова рассказала о типах головной боли.
15:48
Глава РАН Красников описал стоящие перед российской наукой задачи
Президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников по случаю 300-летия РАН и Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, рассказал о достижениях отечественной научной сферы.
15:48
Прокурор Тюменской области взял на контроль дело об избиении подростков в Тюмени
Прокуратура Тюменской области начала проверку инцидента с избиением двоих молодых людей и девушки в Тюмени. Дело взял на контроль прокурор области Владислав Московских.
15:47
Россияне рассказали о любимых видах отдыха зимой
Новое исследование показало, какие виды отдыха россияне предпочитают зимой.
15:45
Курганская область вошла в число десяти лидеров по росту производства мяса
В правительстве Курганской области заявили, что регион вошёл в десятку лидеров по росту производства свинины и мяса птицы.
15:45
На Ставрополье с начала 2024 года обнаружили останки десяти красноармейцев
В Ставропольском крае с начала 2024 года специалисты поисковых отрядов обнаружили в ходе выездов останки десяти погибших в годы Великой Отечественной войны воинов.
15:44
Синоптик Шепоренко: циклон «Ольга» заденет Свердловскую область
Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что накрывший центральную часть России циклон «Ольга» заденет и Свердловскую область.
15:44
РИА Новости: ВС России поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками
Вооружённые силы России нанесли удар по заводу «Экватор» в Николаеве, где производили дроны для украинских войск.
15:44
В Марий Эл определили цели адресной инвестпрограммы на 2024—2025 годы
В Марий Эл подвели итоги республиканской адресной инвестиционной программы за 2023 год и наметили планы на 2024—2025 годы.
15:42
В Петербурге выпустили серию карт «Подорожник» по случаю 300-летия СПбГУ
Лимитированную серию проездных карт «Подорожник» выпустили в Петербурге по случаю 300-летия со дня основания Санкт‑Петербургского государственного университета.
15:42
На заседании инвесткомитета Омской области обсудили создание новых производств
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание инвестиционного комитета, на котором обсудили проекты создания новых производств, развитие бизнеса и меры поддержки.
15:42
Трамвайное депо во Владикавказе признали историко-архитектурным памятником
Во Владикавказе 120-летнее трамвайное депо наделили статусом памятника архитектуры, имеющим историческое значение.
15:42
В здании химлаборатории Императорского училища в Москве завершили реставрацию
В здании химлаборатории Императорского Московского технического училища завершили реставрационные работы.
15:42
Психолог Константиновская рассказала, как справиться с раздражением
Психолог Ольга Константиновская посоветовала рассматривать раздражение как указание на внутренние потребности. По её словам, не стоит запрещать себе это чувство.
15:41
В Ижевске 20 млн рублей направят на борьбу с паводками в 2024 году
На противопаводковые мероприятия в Ижевске направят 20 млн рублей в 2024 году. Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.
15:41
Карякин рассказал, что сыграл вничью с тренером СКА Ротенбергом в шахматы
Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что провёл партию с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.
15:41
Беглов поздравил СПбГУ с 300-летием со дня основания
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 300-летием Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
15:39
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
15:38
Колокольцев наградил спасшего младшую сестру от мужчины школьника из Стерлитамака
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил 11-летнего школьника из Стерлитамака, который защитил сестрёнку-первоклассницу от незнакомого мужчины.
15:37
В Ржевке Белгородской области пять человек ранены из-за обстрела ВСУ
Село Ржевка в Белгородской области попало под обстрел украинской армии, известно о пяти пострадавших, из них один в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
15:36
Депутат Аксаков прокомментировал идею отмены подоходного налога на долгосрочные вклады
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался о предложении отменить подоходный налог на долгосрочные вклады сроком на три года.
15:35
Канарейкин не считает грубым силовой приём Холодилина против Толчинского
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал решение спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не наказывать нападающего омского «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой приём против форварда петербургского СКА Сергея Толчинского в матче регулярного чемпионата.
15:35
Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Курской области
Курский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории Курской области во время Великой Отечественной войны.
15:34
Минюст: в России действуют 569 иноагентов
Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в стране в настоящий момент действуют 569 иностранных агентов.
15:28
Гладков: ВСУ атаковали автобус с помощью дрона-камикадзе в Новой Таволжанке
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины атаковали автобус с помощью дрона-камикадзе в Новой Таволжанке, мужчина получил ранения.
15:28
Представлены медали Олимпийских игр — 2024 с фрагментами Эйфелевой башни
В штаб-квартире оргкомитета Олимпиады в Париже были представлены медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.
15:28
В Ленобласти ограничили проведение митингов до 1 мая из-за угрозы терактов
Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов до 1 мая из-за угрозы терактов и провокаций.
15:27
Туск пристыдил республиканцев США за препятствование поставкам оружия Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил Республиканскую партию США за препятствование принятию законопроекта, предусматривающего выделение $60 млрд для поставок оружия Украине. Польский премьер напомнил американцам о бывшем президенте Рональде Рейгане и отметил, что сейчас тот, «должно быть, переворачивается в гробу».
15:26
Чен: для многих доверие к Тутберидзе после дела Валиевой будет подорвано
Спортивный комментатор Иоланда Чен ответила на вопрос о том, перестала ли тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вызывать доверие после допингового дела Камилы Валиевой.