Politico: представитель Великобритании в НАТО призвал Украину не ждать многого от следующего саммита альянса

Украине не следует ожидать серьёзного прогресса по её заявке на членство в НАТО на предстоящем саммите альянса в июле, заявил представитель Великобритании в альянсе Дэвид Куорри. В то же время Великобритания убеждена, что законное место Украины — в НАТО, подчеркнул дипломат.

Украине не следует ожидать серьёзного прогресса по её заявке на членство в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне в июле, заявил представитель Великобритании в НАТО Дэвид Куорри. Хотя вопрос о членстве Украины в НАТО, скорее всего, будет обсуждаться, Киеву, по словам посла, следует умерить свои ожидания.

«Я не ожидаю большого скачка в этом вопросе, главным образом из-за вероятного положения на местности», — признался британский дипломат в интервью подкасту POLITICO Power Play. В то же время Великобритания «совершенно убеждена, что законное место Украины — в НАТО», — подчеркнул Куорри.

Как напоминает издание, союзники по НАТО давно выражали свою поддержку заявке Украины на членство, но до сих пор не смогли предложить Киеву чётких сроков вступления. Прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе завершился без ясного заявления о том, что Украина может стать членом, как только закончится конфликт с Россией. Этот факт тогда привёл в ярость Владимира Зеленского.

Почти год спустя Киев ищет не только политической, но и финансовой поддержки. После того как 1 февраля ЕС одобрил свой пакет поддержки Украине в размере €50 млрд, все взоры обратились к США, чья военная помощь в размере $60 млрд по-прежнему заблокирована в конгрессе. Куорри надеется, что эта помощь будет оказана «как можно быстрее». «Это будет очень важно как по существу, так и с точки зрения политического сигнала о неизменной приверженности Запада Украине до конца».